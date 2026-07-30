/न युद्ध, न महामारी...जंग से हर साल लग रही 14 लाख करोड़ की चपत, देश के खजाने में लग रही सेंध

रिपोर्ट के अनुसार जंग की मार सबसे ज्यादा बिजली प्रोडक्‍शन, पावर जेनरेशन और ट्रांसमिशन सेक्टर पर पड़ रही है. इसके बाद टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल और रेलवे इससे सबसे ज्‍यादा प्रभावित हैं. ये सभी सेक्टर बड़े पैमाने पर स्टील और मेटल के कलपुर्जों पर निर्भर हैं. यही कलपुर्जे लगातार नमी, प्रदूषण, अध‍िक गर्मी और रसायनों के संपर्क में रहते हैं. आंकड़ों के अनुसार, जंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्‍टर को सालाना 1.41 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होता है. पावर सेक्‍टर में यह नुकसान करीब 53,860 करोड़ रुपये, टेलीकॉम में 38,320 करोड़, रेलवे में 23,788 करोड़ और ऑटोमोटिव सेक्‍टर में 87,098 करोड़ रुपये का नुकसान है. कुल मिलाकर यह नुकसान सालाना करीब 14.15 लाख करोड़ रुपये के करीब होता है.