/न युद्ध, न महामारी...जंग से हर साल लग रही 14 लाख करोड़ की चपत, देश के खजाने में लग रही सेंध

Rust Issue in India: आपने अपने घर या आसपास अक्सर जंग (Rust) लगा हुआ देखा होगा. बहुत से लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और इस पर ध्यान भी नहीं देते. लेकिन शायद आपको यह अंदाजा हो कि इससे दो-चार लाख नहीं, बल्कि 14 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान हो रहा है. जी हां, यही हकीकत है जंग के कारण देश के इकोनॉमी को करीब 14 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान हो रहा है. यह प्राब्लम धातुओं में लगने वाला 'जंग' यानी कोरोजन (Corrosion) के कारण है.
दरअसल, हवा, नमी और रसायनों के सम्पर्क में आने से किसी भी मेटल का धीरे-धीरे खराब होना देश के पुलों, हाइवे, रेलवे, बंदरगाहों, बिजली के स्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है. नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार जंग की वजह से होने वाला यह नुकसान देश की जीडीपी का करीब 4.3 फीसदी है. यदि भारत जंग से बचाव के बेहतर उपाय करता है तो देश की जीडीपी में 1.5 फीसदी तक का इजाफा होने की उम्मीद है. दरअसल, नोमुरा जापानी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है. यह दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में से एक है.
किसी मेटल जैसे लोहे आदि में जंग लगना एक सामान्य मेंटेनेंस का मामला नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ा आर्थिक संकट है. जैसे-जैसे स्टील से बने स्ट्रक्चर समय के साथ कमजोर होते रहते हैं, सरकार और प्राइवेट कंपनियों को संबंधित संपत्ति की मरम्मत या उसे बदलने के लिए भारी-भरकम फंड खर्च करना पड़ता है. यदि सही तरीके से मेंटेनेंस हो तो यही स्ट्रक्चर काफी लंबे समय तक चल सकते हैं.
नोमुरा रिपोर्ट के अनुसार जंग के कारण बेसिक स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता है और राष्ट्रीय संपत्तियों की कार्यक्षमता कम होती है. सरकारी खजाने पर दबाव पड़ता है और कई बार यह पब्लिक सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन जाता है. आसान भाषा में कहें तो जो पैसा देश में नया स्ट्रक्चर तैयार करने में लगाया जा सकता था, उसे पुरानी और जर्जर हो चुकी संपत्तियों को ठीक करने में बहाना पड़ रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार जंग की मार सबसे ज्यादा बिजली प्रोडक्शन, पावर जेनरेशन और ट्रांसमिशन सेक्टर पर पड़ रही है. इसके बाद टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल और रेलवे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. ये सभी सेक्टर बड़े पैमाने पर स्टील और मेटल के कलपुर्जों पर निर्भर हैं. यही कलपुर्जे लगातार नमी, प्रदूषण, अधिक गर्मी और रसायनों के संपर्क में रहते हैं. आंकड़ों के अनुसार, जंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सालाना 1.41 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होता है. पावर सेक्टर में यह नुकसान करीब 53,860 करोड़ रुपये, टेलीकॉम में 38,320 करोड़, रेलवे में 23,788 करोड़ और ऑटोमोटिव सेक्टर में 87,098 करोड़ रुपये का नुकसान है. कुल मिलाकर यह नुकसान सालाना करीब 14.15 लाख करोड़ रुपये के करीब होता है.
रिपोर्ट के अनुसार भारत का मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां इस समस्या को ज्यादा गंभीर बना देती हैं. भारी मानसून, नमी और तटीय इलाकों में हवा का खारापन पुलों, हाइवे और पोर्ट में जंग के प्रोसेस को काफी तेज कर देता है. इसके बावजूद देश में अमेरिका और जापान की तरह अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से निर्माण के अलग-अलग नियम नहीं हैं. अमेरिका और जापान में क्षेत्र और मौसम के हिसाब से सुरक्षा मानक तय हैं.
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के नियम जंग से बचाव के बारे में तो बताते हैं लेकिन यह साफ नहीं करते कि किस मौसम में कौन सा तरीका बेहतर होगा. इसका नतीजा यह होता है कि स्ट्रक्चर तैयार करने वाला ठेकेदार सबसे सस्ता और मिनिमम सिक्योरिटी वाला सुरक्षा विकल्प चुन लेते हैं. जंग लगने का आर्थिक असर बहुत बड़ा है. जंग के कारण पुलों, रेल पटरियों, पावर ग्रिड या इंडस्ट्रियल इक्युपमेंट की मरम्मत पर खर्च होने वाला रुपया ऐसा पैसा है जिसे देश के दूसरे विकास पर खर्च किया जा सकता था.