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न युद्ध, न महामारी...जंग से हर साल लग रही 14 लाख करोड़ की चपत, देश के खजाने में लग रही सेंध

Rust Impact on GDP: कहीं भी जंग लगा हुआ देखकर आप भले ही इसे हल्‍के में ले लेते हों. लेक‍िन यह जंग देश की इकोनॉमी को हर साल 14 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का भारी-भरकम नुकसान दे रहा है. आइए जानते हैं कैसे?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 30, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:36 PM IST
न युद्ध, न महामारी...जंग से हर साल लग रही 14 लाख करोड़ की चपत, देश के खजाने में लग रही सेंध
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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