Advertisement
trendingNow13137059
Hindi NewsबिजनेसLPG संकट,कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बंद,सिलेंडर के लिए मारामारी,पाइप गैस कनेक्शन वाले परेशान! क्या सच में घबराने की जरूरत है ?

LPG संकट,कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बंद,सिलेंडर के लिए मारामारी,पाइप गैस कनेक्शन वाले परेशान! क्या सच में घबराने की जरूरत है ?

LPG Shortage Crisis:  मिडिल ईस्ट जंग की वजह से भारत पर गैस संकट मंडराने लगा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतारें दिख रही हैं. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में बाधा आने से होटल, रेस्टोरेंट मालिकों की मुश्किल बढ़ी है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 11, 2026, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG संकट,कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बंद,सिलेंडर के लिए मारामारी,पाइप गैस कनेक्शन वाले परेशान! क्या सच में घबराने की जरूरत है ?

LPG Crisis in India:  2100 किमी दूर मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारत पर दिखने लगा है. ईरान-अमेरिका जंग के बाद से तेल और गैस की ग्लोबल सप्लाई चेन रुकने से भारत में एलपीजी संकट देखने को मिल रहा है. देश के अलग-अलग शहरों में LPG सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें गैस एजेंसियों के बाहर देखी जा रही हैं.  900-1000 रुपये में मिलने वाला घरेलू गैस सिलेंडर 2000 से 3000 रुपये में लोग खरीद रहे हैं. सरकार बार-बार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है,  लेकिन अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि लोगों कालाबाजारी के शिकार बन रहे हैं. 

भारत में कहां-कहां गैस सिलेंडर की मारामारी

देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को सरकार ने अफवाह बताया है. सरकार ने साफ किया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है. जानबूझकर कुछ लोग गैस किल्लत की अफवाह फैला रहे हैं, जिसके चलते सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है. घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई को सरकार ने प्राथमिकता दी है. हालांकि कुछ शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में बाधा आने से होटलो, रेस्टोरेंट्स, ढाबा मालिकों की मुश्किलें बढ़ी हैं. बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, जयपुर, दिल्ली, नोएडा,पटना, भोपाल, कोलकाता जैसे शहरों में रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को गैस की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है. नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ,दिल्ली के अध्यक्ष संदीप आनंद गोयल के मुताबिक कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद होने की वजह से कारोबार पर असर पड़ रहा है. PNG पाइप लाइन में गैस का दबाव 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है. 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति रुकने से होटलों, रेस्टोरेंट्स को अस्थाई तौर पर बंद किया जा रहा है. वहीं कुछ होटलों ने अपने मेन्यू को कम कर दिया है. खाने के बजाए सिर्फ चाय-कॉफी सर्व की जा रही है. वहीं बेंगलुरु के कुछ होटल संचालकों ने गैस सप्लाई रुकने की वजह से लकड़ी और कोयले पर खाना बनाना शुरू कर दिया है.  पढ़ें-  पहले दाम बढ़ाए, फिर सिलेंडर बुकिंग का नियम बदला, अब लगा दिया ECA एक्ट...LPG किल्लत के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ

 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

कॉमर्शियल गैस सप्लाई बाधित  

मिडिल ईस्ट जंग के बावजूद देश में घरेलू सिलेंडर की सप्लाई को जस का तस रखा गया है, कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति को थोड़ा कम किया गया है. ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर फेडरेशन के चीफ पीएन सेठ के मुताबिक यह दिक्कत कुछ दिन के लिए ही है. गैस कंपनियों की ओर से कॉमर्शियल ग्राहकों के लिए गैस की डिलीवरी फिलहाल बंद कर दी गई है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में कोई परेशानी न हो. दिल्ली-एनसीआर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई रुकने से 70% रेस्टोरेंट प्रभावित है.  नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष जोरावर कालरा की माने तो गैस सप्लाई प्रभावित होने से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को रोजाना 1200 से 1300 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है.   पढ़ें-  सिर्फ चाय-कॉफी मिलेगी...होटलों से थाली गायब! LPG संकट पर सरकार का नया फरमान, अब पहले किसे मिलेगा गैस सिलेंडर?

 

fallback

गैस पर सरकार ने लगाया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू

भारत गैस के लिए आयात पर निर्भर है और सबसे ज्यादा गैस का आयात मिडिल ईस्ट देशों से करता है. ये इलाका युद्ध की आग में जल रहा है, इसलिए सप्लाई रुकने की वजह से गैस संकट की नौबत आ गई है. सरकार ने देश में LPG सिलेंडर पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' लागू कर दिया है, ताकि इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जा सके. बावजूद इसके देश के अलग-अलग इलाकों में लोगों को गैस के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. उत्तर प्रदेश में बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. लोग गैस एजेंसियों के बाद तड़के 3 बजे से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं. देश के कई शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है.  सरकार ने अब जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है. यूपी में गैस पेट्रोल डीजल पर अफवाह और कालाबाजारी को लेकर यूपी सरकार अलर्ट जारी किया है. पढ़ें- ईरान जंग के बीच तेल-गैस की मारामारी, पाक-बांग्‍लादेश हांफे; क्‍या भारत में भी बढ़ेंगे दाम, सरकार की जानें तैयारी ?

 

गैस की दिक्कत को रोकने के लिए सरकार क्या-क्या कर रही है ?  

मौजूदा सकंट को रोकने के लिए सरकार सप्लाई बढ़ाने के लेकर घरेलू आपूर्ति को जारी रखने के लिए तमाम कदम उठा रही है. सरकार ने रसोई गैस बुकिंग की समयसीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ा दी. कालाबाजार, जमाखोरी को रोकने के लिए देशभर में 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' लागू कर दिया. ECA एक्ट लागू कर 4 कैटेगरी में बांटकर गैस की आपूर्ति का पूरी करने की कोशिश की जा रही है. जिसमें सबसे पहली कैटेगरी में ही घरेलू उपभोक्ताओं को रखा गया है. 

1. ECA एक्ट के तहत पहली कैटेगरी में घरेलू रसोई गैस, PNG, CNG को रखा गया है, जिसे पूरी सप्लाई दी जा रही है.  
2. दूसरी कैटेगरी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को रखा गया है, जिन्हें 70% सप्लाई दी जा रही है.  
3. तीसरी कैटेगरी में चाय की फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों को रखा गया है, जिन्हें लगभग 80% गैस दी जाएगी.  
4. चौथी कैटेगरी में  छोटे उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट  शामिल हैं.  

fallback

लोगों को क्या सच में घबराने की जरूरत है ?  

लोगों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश में पर्याप्त गैस है. देश में फिलहाल 3 हफ्ते का गैस भंडार है. वहीं सरकार गैस के वैकल्पिक इंपोर्ट पर विचार कर रही है. सरकार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिकी, अल्जीरिया से संपर्क कर रही है. देश में गैस आपूर्ति की निगरानी के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है. गैस सिलेंडर बुकिंग की समयसीमा बढ़ा दी गई है. ओटीपी जैसे नए नियम लगाए गए हैं.  
  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

LPG

Trending news

पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
Harish Rana Euthanasia Case
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम