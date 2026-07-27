India Gas Supply: खाड़ी युद्ध के दौरान भारत ने गैस की भारी किल्लत का सामना किया. LPG सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें सबने देखी. गैस सिलेंडर की डिलीवरी के नियम बदल दिए गए, कीमतों में भारी इजाफा किया गया. अब इंटरनेशनल गैस यूनियन ( IGU) की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसने भारत के गैस सप्लाई को लेकर बड़ी चेतावनी दी है.
IGU ने अपनी रिपोर्ट में भारत के गैस सप्लाई को लेकर कई सवाल उठाए है. उसने कहा है कि अगर भारत को गैस सप्लाई को मजबूत करना है, तो उसे सिर्फ इंपोर्ट पर नहीं, बल्कि सप्लाई चेन और पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार पर फोकस बढ़ाना होगा. भारत में गैस का आयात को बढ़ रहा है, लेकिन उस गैस की घर तक पहुंचाने के लिए साधन सीमित है.
इंटरनेशनल गैस यूनियन ने खासकर भारत में गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाया है और कहा है कि इनपर निवेश नहीं हो रहा है. गैस आ तो रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन नेटवर्क,कमजोर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से ये घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है. जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भारत में खास की खपत को विस्तार करने में रुकावट आ सकती है.रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सिर्फ गैस का आयात बढ़ाने से टारगेट को पूरा नहीं किया जा सकता है. भारत को सस्ती और पर्याप्त गैस का लाभ उठाने के लिए पहले पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना होगा.
रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएं बढ़ा दी है. भारत गैस के लिए कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों पर निर्भर है. होर्मुज संकट के दौरान शिपिंग में आई रुकावट ने भारत की मुश्किल बढ़ा दी. समुद्री रास्ते में आई बाधा ने भारत में ऊर्जा संकट को पैदा कर दिया. गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता, होर्मुज के रास्ते से सप्लाई रुकने से भारत को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा. भारत अपनी जरूरत का 60 से 65 फीसदी नेचुरल गैस आयात करता है.
IGU ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर खाड़ी देशों में तनाव कम होता है, स्थिति सुधरती है, तो ग्लोबल मार्केट में LNG की कीमतें भी गिरेंगी. भारत में गैस का इस्तेमाल सस्ता और किफायती हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारत नई ट्रांसमिशन लाइनें, पाइपलाइन कनेक्टिविटी का विस्तार करे. यानी बाजार में सस्ती गैस तो उपलब्ध होगी, लेकिन भारत के पास इसके इस्तेमाल के लिए जरूरी ढांचा तैयार नहीं होगा. इसके लिए भारत को तेजी के साथ गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना होगा.एलएनजी टर्मिनल क्षमता की बुकिंग और सिस्टम एंट्री चार्ज को बेहतर बनाना होगा.
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस करना चाहता है. LPG सिलेंडर के मुकाबले पाइपलाइन गैसों पर निर्भरता को बढ़ाना चाहता है.होर्मुज संकट के दौरान भी हमने देखा कि कैसे अगर सरकार ने PNG पाइपलाइन गैस के इस्तेमाल पर जोर दिया है. सरकार उर्वरक, स्टील, सिरेमिक, रिफाइनरी और बिजली उत्पादन में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है. भारत को पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने और जरूरी ढांचा तैयार करने इसे बढ़ावा देना होगा, सिर्फ आयात बढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा.