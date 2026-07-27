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सिर्फ होर्मुज खुलने से संकट खत्म नहीं होगा, LPG-LNG गैस सप्लाई पर इंटरनेशनल गैस यून‍ियन की रिपोर्ट में भारत के लिए चेतावनी

IGU Report on India Gas Supply: भारत के गैस सप्लाई को लेकर इंटरनेशनल गैस यूनियन ने अपनी रिपोर्ट साझा की है, जिसमें उसने बताया है कि भारत के गैस सप्लाई के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सिर्फ होर्मुज खुलने से भारत की ऊर्जा संकट को खत्म नहीं किया जा सकता है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 27, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:24 AM IST
सिर्फ होर्मुज खुलने से संकट खत्म नहीं होगा, LPG-LNG गैस सप्लाई पर इंटरनेशनल गैस यून‍ियन की रिपोर्ट में भारत के लिए चेतावनी

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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