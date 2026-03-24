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Hindi NewsबिजनेसLPG संकट के बीच होर्मुज से भारत के लिए आई गुड न्यूज,65 लाख सिलेंडरों का हो गया इंतजाम,3 लाख टन गैस निकालने की कवायद तेज

LPG संकट के बीच होर्मुज से भारत के लिए आई गुड न्यूज,65 लाख सिलेंडरों का हो गया इंतजाम,3 लाख टन गैस निकालने की कवायद तेज

India LPG Crisis: ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते भारत में एलपीजी गैस संकट का खतरा मंडरा रहा है. गैस से लदे भारतीय जहाज होर्मुज में फंस गए हैं. इनमें से दो जहाज इस खतरे को पार करते हुए भारत की ओर बढ़ गया है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 24, 2026, 12:49 PM IST
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LPG संकट के बीच होर्मुज से भारत के लिए आई गुड न्यूज,65 लाख सिलेंडरों का हो गया इंतजाम,3 लाख टन गैस निकालने की कवायद तेज

India LPG Cylinder Update: अमेरिका और ईरान के बीच की जंग सीमाओं तक नहीं टिकी है. इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है. ईरान ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के गलियारे को बंद करके ना केवल अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन तोड़कर दुनिया भर के देशों में तेल और गैस के संकट को जन्म दे दिया है. भारत भी ईरान के इस हमले का गवाह बना है. खाड़ी देश में जारी युद्ध के चलते भारत में तेल और गैस की किल्लत देखी जा रही है. चूंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए इस युद्ध का उस पर असर पड़ रहा है. होर्मुज का रास्ता बंद होने के बावजूद भारत अपनी मजबूत कूटनीतिक रणनीति की बदौलत तेल और गैस से लदे कुछ जहाजों को इस युद्ध प्रभावित क्षेत्र को पार कराने में सफल रहा है. ये जहाज इस वक्त भारत के लिए संजीवनी से कम नहीं है. LPG संकट के बीच भारत के दो और जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं.  

होर्मुज खतरे को करके पार, भारत आ रहे LPG से लदे दो जहाज  

हॉर्मुज के खतरनाक रास्ते से होते हुए दो भारतीय जहाज 'जग वसंत' (Jag Vasant) और 'पाइन गैस' (Pine Gas) भारत आ रहे है. तिरंगा लहराते हुए इन दोनों जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है. दोनों ही जहाजों में करीब  92,612.59 मीट्रिक टन LPG गैस भरा हुआ है.  ये जहाज 26 से 28 मार्च 2026 के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे. भारतीय नौसेना की निगरानी में ये जहाज भारत की ओर बढ़ रहे हैं.   इस युद्ध के बीच, जब भारत ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है , ऐसे में एलपीजी गैस की खेप का भारत पहुंचना बड़ी राहत है. एलपीजी क्राइसिस के बीच गैस की ये खेप ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में मदद करेगी. इतना ही नहीं युद्ध के बीच भारतीय जहाजों का होमुर्ज पार करना उसकी बड़ी कूटनीतिक जीत है.  

 

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इस गैस की खेप से कितने सिलेंडर भर पाएंगे ?  

नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा के मुताबिक इन दोनों जहाजों पर करीब  92,612.59 मीट्रिक टन LPG गैस है, जिससे करीब 65.21 लाख घरेलू सिलेंडर भरे जा सकेंगे. संकट के बीच ये बड़ी राहत है.  युद्ध शुरू होने और ईरान की ओर से होर्मुज पर पहरा बढ़ाने के बाद से भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं. इस रास्ते पर निगरानी और हमले बढ़ने से सप्लाई चेन टूट गई है. ईरान ने साफ कहा है कि वो दुश्मन देशों से जुड़े किसी भी जहाज को वहां से नहीं गुजरने देगा. भारत ने लगातार ईरान के साथ संपर्क बनाकर अपने कुछ जहाजों को होर्मुज पार करवाने में सफलता हासिल की है.  अमेरिका, रूस, यूएई, कतर से तेल और गैस के जहाज लेकर भारतीय जहाज देश पहुंच रहे हैं.  अमेरिका के टेक्सास से LPG लेकर कार्गो शिप रविवार को भारत पहुंचा. रूस से दो जहाज जो चीन जा रहे थे, वो यूटर्न लेकर भारत पहुंचे.  इससे पहले  18 मार्च को यूएई से 88000 टन कच्चा तेल लेकर ‘जग लाडकी’ जहाज गुजरात तट पर पहुंचा. उससे पहले 17 मार्च को 46000 मीट्रिक टन LPG गैस लेकर नंदा देवी जहाज भारत पहुंचा. 16 मार्च को 46000 टन LPG गैस लेकर शिवालिक जहाज गुजरात तट पर पहुंचा था.  

भारत में एक दिन में कितने सिलेंडर की जरूरत?  

  1. भारत में रोजाना LPG की खपत करीब 90,000 से 93,500 टन की है.
  2. अगर इसे सिलेंडर के हिसाब से देखें को करीब 65 लाख गैस सिलेंडर रोजाना खपत किया जाता है. 
  3. हर घंटे 2.7 लाख सिलेंडर की खपत होती है.  
  4. भारत में 33.37 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं. 
  5. अपनी जरूरत का 60 फीसदी एलपीजी भारत आयात करता है.   

होर्मुज में फंसा  3 लाख टन LPG 

होर्मुज बंद होने की वजह से वहां 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें से 6 जहाजों पर LPG गैस लदे हुए है. इन जहाजों में लगभग 300000 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है. संकट के बीच अगर ये जहाज भारत पहुंच जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हल हो सकती है.भारत की ओर से यह कोशिश लगातार जारी है. भारत लगातार ईरान से संपर्क बनाए हुए हैं.  

होर्मुज पार करना है तो देना होगा टोल टैक्स ?  

ईरान होर्मुज के महत्व को जानता है. इस रास्ते से दुनिया के 20 फीसदी तेल और गैस का आयात-निर्यात होता है.इस गलियारे को बंद करके ईरान ने अमेरिका जैसे सुपरपावर को बैकफुट पर ला दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति सामने से युद्धविराम का ऑफर दे रहे हैं. अब ईरान इसके आर्थिक महत्व को भुनाने में लगा है. उसने होर्मुज पर टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है. वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के लिए 20 लाख डॉलर, करीब 18.78 करोड़ रुपये मांग रहा है.  ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाएद्दीन बोरौजेर्दी ने कहा कि होर्मुज से गुजरने के लिए कुछ जहाजों से टैक्स वसूला जाएगा. इस खबर के बाद अमेरिका और इजरायल के साथ उसके साथी खाड़ी देश में हलचल मच गई है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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