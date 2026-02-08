टेक की दुनिया में बड़ा धमाका, भारत-मलेशिया ने साइन कीं 6 रणनीतिक डील, AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पेमेंट...

PM मोदी ने कहा कि AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ-साथ, हम सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में अपनी साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे.
Trending Photos
India-Malaysia Bond : पिछले साल किए गए वादे को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच 6 अहम समझौतों पर साइन हुए. भारत और मलेशिया की इस द्विपक्षीय बातचीत के दौरान दोनों देशों ने सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मज़बूत करने पर सहमति जताई है. PM मोदी की दो दिवसीय मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों लीडर के बीच लंबी बातचीत हुई है. विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक, ये यात्रा भारत-मलेशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम रही है.
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने PM मोदी के साथ अपनी बातचीत को बहुत महत्वपूर्ण बताया है. उन्होंने 2024 में संबंधों के हाई लेवल पर पहुंचने की बात कही और कहा कि दोनों पक्ष समझौतों को तेजी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. PM मोदी ने इस रिश्ते को 'खास' बताया है. इसमें साझा समुद्री हित, सांस्कृतिक संबंध और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया है. उन्होंने आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख को भी दोहराया और कहा कि कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा
पीएम मोदी ने अहम सुरक्षा क्षेत्रों में बेहतर सहयोग की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सुरक्षा क्षेत्र में हम आतंकवाद विरोधी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करेंगे. हम रक्षा सहयोग को भी और अधिक व्यापक बनाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हेल्थकेयर और खाद्य सुरक्षा में सहयोग को और मजबूत करेंगे. PM मोदी ने कहा कि AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ-साथ, हम सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में अपनी साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे.
ये भी पढ़ें : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिला तोहफा! सरकार ने कर दिया ये बड़ा काम
भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है : अनवर इब्राहिम
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत की आर्थिक तरक्की की तारीफ की और मौजूदा ट्रेड लेवल से आगे बढ़कर सहयोग बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है. अनवर ने कहा कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. ये इंटरनेशनल आर्थिक ट्रेड के क्षेत्र में एक शानदार तरक्की है. उन्होंने कहा कि आसियान के संदर्भ में भारत के साथ करीबी जुड़ाव से मलेशिया को फायदा होगा. अनवर इब्राहिम ने कहा कि अगर हम भारत के साथ सहयोग करने के और तरीके और मौके हासिल कर पाते हैं, तो हमें निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा.
दोनों देशों ने नई पहल शुरू की
मलेशिया में एक भारतीय महावाणिज्य दूतावास की स्थापना होगी
यूनिवर्सिटी मलाया में एक डेडिकेटेड तिरुवल्लुवर सेंटर बनाया जाएगा
मलेशियाई नागरिकों के लिए तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी
NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और मलेशिया के PAYNET के बीच क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट पर एक समझौता हुआ
यूनिवर्सिटी ऑफ साइबरजाया (UoC) और भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद के बीच एक MoU हुआ