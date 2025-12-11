भारत की GDP ग्रोथ का मास्टर ब्लास्टर, 2027 तक होगी 25% हिस्सेदारी, इकोनॉमी का दिल है ये सेक्टर

Trending Photos
Manufacturing Sector Boost: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहते हैं. जीडीपी में इसकी अहम भूमिका होती है. रोजगार से लेकर तकनीकी विकास, निर्यात से लेकर उद्योगों को बढ़ावा देने तक देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले इस सेक्टर की बदौलत किसी भी देश की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ लेती है. इसे ग्रोथ का मेन इंजन कहा जाता है, भारत के इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लंबी छलांग लगाई है. भारत 2047 तक वैश्विक औद्योगिक महाशक्ति बनने की राह पर है, जहां जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी वर्तमान के करीब 17 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत होने का लक्ष्य है.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टारगेट
बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और जेड47 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स ऐसे 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, जो 2047 तक 25 ट्रिलियन डॉलर के औद्योगिक अवसर का आधार बन सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है. भारत की सेमीकंडक्टर मांग 2022 में 33 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 117 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. वहीं, अब भारत में बिकने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बनाए जाते हैं, वित्त वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा मात्र 26 प्रतिशत पर था। यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं के प्रभाव को दर्शाता है.
मेड इन इंडिया की ताकत
बीसीजी के मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर ईशांग जावा ने कहा यह सिर्फ आकार की बात नहीं है,बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता की बात है. अब भारत केवल असेंबल नहीं कर रहा है, बल्कि डिजाइन, इनोवेट (नया खोज) और वैश्विक वैल्यू चेन में योगदान कर रहा है. रिपोर्ट में भारत के नोएडा-चेन्नई-होसुर और धोलेरा जैसे क्षेत्रीय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का उदाहरण दिया गया है, जो निर्माण में मदद कर रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने अपनी नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमता को लक्ष्य से 5 साल पहले 50 प्रतिशत तक पहुंचा लिया है. आईएएनएस