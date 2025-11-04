Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार के प‍िछले द‍िनों र‍िकॉर्ड लेवल पर जाने के बाद इसमें प‍िछले द‍िनों ग‍िरावट देखी गई. अब इंड‍ियन स्‍टॉक मार्केट ग‍िरावट से र‍िकवरी के लि‍ए तैयार है. मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स के खराब प्रदर्शन के अहम कारण अब उलटने लगे हैं. कैपेक्स (कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर) में तेजी और जीएसटी दर में कटौती से मार्केट रिकवर करेगा. अमेरिकी इनवेस्‍टमेंट बैंक ने अनुमान जताया क‍ि जून 2026 तक बीएसई सेंसेक्‍स के 89,000 तक पहुंचने की 50 प्रत‍िशत उम्‍मीद है. यह मौजूदा लेवल से 6 प्रत‍िशत ऊपर है.

RBI और सरकार के रिफ्लेशन प्रयास से सपोर्ट मिलेगा

रिपोर्ट में कहा गया क‍ि आने वाले महीनों में डेवलपमेंट में पॉज‍िट‍िव आश्‍चर्य देखने को म‍िल सकता है. देश का डेवलपमेंट सायकल तेज होगा. आरबीआई (RBI) और सरकार के रिफ्लेशन प्रयास से सपोर्ट मिलेगा. इसमें ब्याज दरों में कटौती और कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में कमी शामिल है. पॉल‍िसी को लेकर उठाए गए कदम से मार्केट को बूस्ट मिलेगा. मॉर्गन स्टैनली ने आरबीआई (RBI) की बैंक डिरेगुलेशन और ल‍िक्‍व‍िड‍िटी बढ़ाने का तरीका बताया.

कोविड के बाद का सख्त मैक्रो सेटअप ढीला हो रहा

कैपेक्स में फ्रंट लोडिंग और करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की जीएसटी दर कटौती अहम है. चीन के साथ र‍िलेशन में सुधार और चीन की एंटी-इनवोल्यूशन पॉल‍िसी भी पॉज‍िट‍िव संकेत है. इंडो-यूएस ट्रेड एग्रीमेंट से सेंटीमेंट बढ़ेगा. कोविड के बाद का सख्त मैक्रो सेटअप अब ढीला हो रहा है. इसके अलावा अक्टूबर के महीने में रिलेटिव वैल्यूएशन निचले लेवल पर पहुंची. 2024 की दूसरी छमाही से मंदी शुरू हुई.

महंगे वैल्यूएशन, एआई से जुड़े ट्रेड्स की कमी ने दबाव डाला. अमेरिका के साथ व्यापार सौदे में देरी और ग्लोबल बुल मार्केट में भारत का लो बीटा ने नुकसान पहुंचाया. तेल का जीडीपी में घटता हिस्सा, एक्‍सपोर्ट (खासकर सर्विसेज) का बढ़ता शेयर और फिस्कल कंसोल‍िडेशन से रियल रेट्स कम होंगे. महंगाई की अस्थिरता घटेगी, जिससे पी/ई (PE) मल्टीपल हाई रहेंगे. मॉर्गन स्टैनली ने घरेलू साइक्लिकल सेक्टर को डिफेंसिव पर तरजीह दी.