Advertisement
trendingNow12988778
Hindi Newsबिजनेस

भारतीय शेयर बाजार में फ‍िर आएगी तेजी, अगले साल चढ़कर यहां पहुंचेगा सेंसेक्‍स; र‍िपोर्ट से खुलासा

Stock Market News: भारतीय शेयर बाजार एक बार फ‍िर से ग‍िरावट के दौर से न‍िकलकर तेजी का नया र‍िकॉर्ड बना सकता है. मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में उम्‍मीद जताई गई क‍ि आने वाले समय में सेंसेस्‍क्‍स चढ़कर 89,000 अंक के आंकड़े तक पहुंच सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय शेयर बाजार में फ‍िर आएगी तेजी, अगले साल चढ़कर यहां पहुंचेगा सेंसेक्‍स; र‍िपोर्ट से खुलासा

Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार के प‍िछले द‍िनों र‍िकॉर्ड लेवल पर जाने के बाद इसमें प‍िछले द‍िनों ग‍िरावट देखी गई. अब इंड‍ियन स्‍टॉक मार्केट ग‍िरावट से र‍िकवरी के लि‍ए तैयार है. मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स के खराब प्रदर्शन के अहम कारण अब उलटने लगे हैं. कैपेक्स (कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर) में तेजी और जीएसटी दर में कटौती से मार्केट रिकवर करेगा. अमेरिकी इनवेस्‍टमेंट बैंक ने अनुमान जताया क‍ि जून 2026 तक बीएसई सेंसेक्‍स के 89,000 तक पहुंचने की 50 प्रत‍िशत उम्‍मीद है. यह मौजूदा लेवल से 6 प्रत‍िशत ऊपर है.

RBI और सरकार के रिफ्लेशन प्रयास से सपोर्ट मिलेगा

रिपोर्ट में कहा गया क‍ि आने वाले महीनों में डेवलपमेंट में पॉज‍िट‍िव आश्‍चर्य देखने को म‍िल सकता है. देश का डेवलपमेंट सायकल तेज होगा. आरबीआई (RBI) और सरकार के रिफ्लेशन प्रयास से सपोर्ट मिलेगा. इसमें ब्याज दरों में कटौती और कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में कमी शामिल है. पॉल‍िसी को लेकर उठाए गए कदम से मार्केट को बूस्ट मिलेगा. मॉर्गन स्टैनली ने आरबीआई (RBI) की बैंक डिरेगुलेशन और ल‍िक्‍व‍िड‍िटी बढ़ाने का तरीका बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

कोविड के बाद का सख्त मैक्रो सेटअप ढीला हो रहा
कैपेक्स में फ्रंट लोडिंग और करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की जीएसटी दर कटौती अहम है. चीन के साथ र‍िलेशन में सुधार और चीन की एंटी-इनवोल्यूशन पॉल‍िसी भी पॉज‍िट‍िव संकेत है. इंडो-यूएस ट्रेड एग्रीमेंट से सेंटीमेंट बढ़ेगा. कोविड के बाद का सख्त मैक्रो सेटअप अब ढीला हो रहा है. इसके अलावा अक्टूबर के महीने में रिलेटिव वैल्यूएशन निचले लेवल पर पहुंची. 2024 की दूसरी छमाही से मंदी शुरू हुई.

महंगे वैल्यूएशन, एआई से जुड़े ट्रेड्स की कमी ने दबाव डाला. अमेरिका के साथ व्यापार सौदे में देरी और ग्लोबल बुल मार्केट में भारत का लो बीटा ने नुकसान पहुंचाया. तेल का जीडीपी में घटता हिस्सा, एक्‍सपोर्ट (खासकर सर्विसेज) का बढ़ता शेयर और फिस्कल कंसोल‍िडेशन से रियल रेट्स कम होंगे. महंगाई की अस्थिरता घटेगी, जिससे पी/ई (PE) मल्टीपल हाई रहेंगे. मॉर्गन स्टैनली ने घरेलू साइक्लिकल सेक्टर को डिफेंसिव पर तरजीह दी. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

share market

Trending news

महाराष्ट्र में मछुआरों को मिला किसान का दर्जा, पूरे देश में लागू हो सकता है मॉडल !
Maharashtra news
महाराष्ट्र में मछुआरों को मिला किसान का दर्जा, पूरे देश में लागू हो सकता है मॉडल !
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी