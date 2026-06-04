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Hindi Newsबिजनेसभारत का मास्टर प्लान, गिरेंगे पेट्रोल-डीजल, LPG के दाम ! 35% तक सस्ता हो सकता है तेल, होर्मुज संकट को फेल करेंगे ये 2 दोस्‍त

भारत का मास्टर प्लान, गिरेंगे पेट्रोल-डीजल, LPG के दाम ! 35% तक सस्ता हो सकता है तेल, होर्मुज संकट को फेल करेंगे ये 2 'दोस्‍त'

India Oil and LPG Crisis: होर्मुज संकट के बीच भारत के लिए चारों ओर से राहतभरी खबर आ रही है. अमेरिका ने 55 फीसदी LPG सप्लाई बढने के बीच ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और इराक और UAE की पाइपलाइन भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों में गिरावट ला सकती है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 04, 2026, 07:14 PM IST
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भारत का मास्टर प्लान, गिरेंगे पेट्रोल-डीजल, LPG के दाम ! 35% तक सस्ता हो सकता है तेल, होर्मुज संकट को फेल करेंगे ये 2 'दोस्‍त'

India Oil and Gas Supply: अमेरिका और ईरान की जंग कब खत्म होगी, किसी को नहीं पता. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कब पूरी तरह से खुलेगास  इसकी भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही. ईरान जंग के बीच भारत ने तेल और गैस संकट से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है. भारत, जो तेल और गैस के लिए आयात पर निर्भर है, उसके लिए खाड़ी युद्ध ऊर्जा संकट लेकर आया है. भारत ने इस संकट के निपटने के लिए प्लान तैयार किया, जिसका असर भी दिखने लगा. सप्लाई चेन में परिवर्तन कर भारत ने होर्मुज संकट से पार पाने की कोशिश की है. वहीं ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही गिरावट, भारत के मित्र देशों की ओर से ऑयल एक्सपोर्ट पर मिल रही खुशखबरी चिंता को कम करने वाले हैं.  कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत को तेल और गैस की सप्लाई पर चारों तरफ से राहतभरी खबर मिल रही है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या आने वाले दिनों में भारत में तेल और गैस की कीमतों में कटौती देखने को मिल सकती है ? अगर सप्लाई संभला तो क्या दाम गिरेंगे?  

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट से मिल रही राहत 

ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. 4 जून को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3.47 डॉलर की गिरावट के साथ 94.52 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.वहीं  WTI 92.45 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. जंग की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत में 70 फीसदी तक का उछाल देखा गया. जो तेल फरवरी में 72 डॉलर प्रति बैरल के बिक रहा था, वो 120 डॉलर तक पहुंच गया.  हालांकि सीजफायर की खबरों के बीच कच्चा तेल अपने ऑल टाइम हाई से 25 फीसदी तक फिसल चुका है. 

कितना गिरेगा कच्चा तेल ?  

इतिहास गवाह है कि युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में आई तेजी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है. साल 1973 के अरब ऑयल एम्बार्गो, 1990 के खाड़ी युद्ध, 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध इसके उदाहरण है. युद्ध के बीच उछले तेल के दाम में हालात सामान्य होने के बाद 30 से 35 फीसदी तक का करेक्शन देखा गया.  वेंचुरा सिक्योरिटीज ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका-ईरान युद्धविराम से तेल के दाम 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल पर आ सकते हैं. वहीं वीटी मार्केट्स का कहना है कि अगर युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया तो तेल के दाम 40 फीसदी तक गिर सकते हैं.  

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कच्चे तेल के दाम गिरने से भारत को क्या फायदा होगा ?  

कच्चे तेल के दाम गिरने का सीधा फायदा भारत को होगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है. तेल की कीमत गिरने से भारत का आयात बिल कम होगा. व्यापार घाटा कम होगा. रुपये को ताकत मिलेगी और तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान की भरपाई होने के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट आ सकती है.  

इराक- UAE की बड़ी प्लानिंग से खत्म होगा भारत का तेल संकट 

होर्मुज नाकेबंदी के बीच भारत के दो दोस्त देशों ईरान और UAE की प्लानिंग ऊर्जा संकट को खत्म करने में मददगार साबित होगी.  इराक ने तेल के निर्यात को 3 गुना करने के लिए प्लान तैयार किया है. इराक ने कुर्दिस्‍तान-तुर्की पाइपलाइन की मदद से अपने उत्‍तरी और पश्चिमी रास्‍तों से तेल के निर्यात को 220,000 बैरल से बढ़ाकर 770,000 बैरल प्रतिद‍िन करने की योजना बनाई है. इसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि इराक से तेल कम समय और कम खर्च में भारत पहुंच सकेगा.

UAE की ये नई पाइपलाइन करेगी भारत के तेल संकट का समाधान

ओपेक और ओपेक प्लस देशों से बाहर होने के बाद यूएई तेजी से अपना तेल निर्यात बढ़ा रहा है. UAE होर्मुज को दरकिनार कर अपनी तेल सप्लाई को बढ़ाने की तैयारी के लिए नई पाइपलाइन पर तेजी से काम कर रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने के लिए UAE फुजैराह क्रूड ऑयल पाइपलाइन के काम पर फोकस बढ़ाए हिए है. जिसका 50% तक पूरा कर लिया गया है. भारत यूएई के खूब तेल खरीद रहा है. कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केप्लर के डेटा के मुताबिक मई 2026 में यूएई से रोजाना 540000 बैरल कच्चे तेल का आयात किया गया. इस पाइपलाइन की मदद से होर्मुज पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा और बिना किसी रुकावट यूएई से तेल की सप्लाई हो सकेगी.  

LPG सप्लाई में भी तेजी, अमेरिका के साथ हुई डील 

Kpler डेटा के मुताबिक भारत ने मई में अमेरिका से एलपीजी की सप्लाई को बढ़ाकर 666,000 टन कर दिया. भारत के कुल LPG सप्लाई में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर 55 फीसदी पर पहुंच गई, जो कि पहले सिर्फ 12 फीसदी थी.  होर्मुज के संवेदनशील रास्ते को दरकिनार करने के लिए अमेरिका से आयात बढ़ाया गया. युद्ध से पहले तक भारत सबसे ज्यादा गैस का आयात खाड़ी देश जैसे कि कुवैत, कतर आदि से करता था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव हो गया है. युद्ध की वजह से भारत ने विविधता बढ़ा दी और अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अर्जेंटीना और अफ्रीकी देश जैसे कि कांगो, अंगोला, नाइजीरिया और कैमरून से भी LPG गैस आयात कर रहा है. 

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क्यों क्या घटेंगे पेट्रोल-डीजल और LPG सिलेंडर के दाम ? 

ईरान युद्ध के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन में बाधा आने की वजह से भारतीय तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा था. सरकार ने एक्साइड ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती भी की, लेकिन यह संकट खत्म नहीं हो सका.तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था. ऐसे में आखिरकार तेल कंपनियों को पेट्रोल-डीजल में करीब 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई. घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम  तीन महीने में 79 फीसदी तक बढ़ गए. अब जबकि तेल और गैस को लेकर राहत भरी खबरें आने लगी है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में तेल कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई करने के बाद तेल और गैस की कीमतों में कटौती कर दे.  

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FAQ: सवाल : भारत में तेल और गैस संकट क्यों पैदा हुआ ? 

जवाब: भारत तेल और गैस के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है. गल्फ देशों से तेल और गैस खरीदता है, लेकिन ईरान युद्ध और होर्मुज से सप्लाई रुकने की वजह से भारत में तेल और गैस संकट पैदा हो गया. 

सवाल: अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म होने के बाद क्या तेल और गैस सस्ता होगा ? 

जवाब: जानकार मानते हैं कि अगर युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया तो कच्चे तेल की कीमत में 40 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है और भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम गिर सकते हैं.  

सवाल: भारत अपना तेल किन-किन देशों से खरीदता है?

जवाब: भारत रूस, अमेरिका, इराक, यूएई, सऊदी अरब समेत 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है.  

सवाल: भारत के पास कितने दिनों का तेल भंडार (Strategic Reserve) है?

जवाब: भारत के पास कुल 74 दिनों का स्टोरेज है. इसमें शुद्ध रणनीतिक भंडार (Strategic Petroleum Reserve) 9 से 10 दिन का और तेल कंपनियों के पास मौजूज भंजार 64.5 दिनों का है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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