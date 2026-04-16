Advertisement
trendingNow13181520
Hindi Newsबिजनेसट्रंप की चाल नाकाम, भारत ने खेल लिया सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक, ब्रेक से पहले ही सस्ते तेल से भर ली अपनी टंकी !

ट्रंप की चाल नाकाम, भारत ने खेल लिया सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक, ब्रेक से पहले ही सस्ते तेल से भर ली अपनी टंकी !

India Oil Import: अमेरिका ने एक और चाल चली है. ऊर्जा संकट के बीच रूस और ईरान पर जारी छूट को खत्म करने की बात कही है. भारत रूसी तेल का बड़ा खरीदार है. अमेरिका के इस फैसले से उस पर भी फर्क पड़ता, लेकिन भारत ने अपने मास्टरस्ट्रोक ने ट्रंप की चाल को नाकाम कर दिया है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 16, 2026, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की चाल नाकाम, भारत ने खेल लिया सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक, ब्रेक से पहले ही सस्ते तेल से भर ली अपनी टंकी !

India-Russia Oil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अपनी ऊंगलियों पर नचाना चाहते हैं. कभी वो टैरिफ का खेल खेलते हैं तो कभी तेल के लिए षड्यंत्र रचते हैं. ईरान युद्ध के बाद से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने और खाड़ी देशों के तेल भंडारों पर हमला होने से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई. ट्रंप ने ऊर्जा संकट को लेकर एक और खेल खेला है. ट्रंप प्रशासन ने रूस और ईरान के कच्चे तेल पर छूट को खत्म कर दी है.  रूस और ईरान के कच्चे तेल पर सैंक्शन वेवर को खत्म करने का फैसला किया है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि 11 मार्च से पहले वाले ‘जनरल लाइसेंस’ को रिन्यू नहीं किया जाएगा. अमेरिका के इस फैसले का भारत पर भी असर होता, क्योंकि भारत रूसी तेल का बड़ी खरीदार है, लेकिन भारत ने ट्रंप के इस प्लान को फ्लॉप साबित कर दिया.  

भारत ने अमेरिका की चाल नाकाम कर दी 

होर्मुज की वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए अमेरिका ने ईरान और रूस के तेल प्रतिबंधों को 1 महीने के लिए हटा दिया था. अब अमेरिका के इस छूट को खत्म करने की बात कही है. अमेरिका के इस छूट का भारत ने भरपूर फायदा उठाया. भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से करीब 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर देकर अपनी इन्वेंट्री स्टॉक को मजबूत कर लिया है.  Kpler डेटा के मताबिक सिर्फ मार्च महीने में भारत ने रूस से 1.98 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन खरीदा. अप्रैल में यह आंकड़ा 1.57 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा. यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फार रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक मार्च में भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बना और उसके  कुल 5.8 अरब यूरो के तेल आयात किए . सैंक्शन छूट का फायदा उठाते हुए भारत ने वेवर विंडो का तेजी से उपयोग किया और रूस से भरपूर तेल की खरीद कर ली. सिर्फ रूस ही नहीं भारत ने ईरानी तेल पर मिली छूट का भी भरपूर फायदा उठाया. 7 साल बाद ईरान से 600000 बैरल कच्चे तेल की खरीद की,  इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत पेट्रोलियम जैसी तेल रिफाइनरियों ने ताबड़तोड़ ऑर्डर प्लेस कर दिया. जया और फेलिसिटी  नाम के टैंकर ईरानी तेल की बड़ी खेप लेकर भारतीय पोर्ट पर पहुंचे.  

भारत की तेल रणनीति  

भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी आयात करता है. तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने आयात में विविधता रखी है. 40 से अधिक देशों से तेल का आयात किया जाता है. अमेरिका की ओर से रूस और ईरान पर छूट खत्म किए जाने के बाद भारत को नए रास्ते की तलाश करनी होगी. भारत को रूस और ईरान के बजाए महंगे तेल विकल्पों की ओर जाना पड़ सकता है. भारत की रिफाइनरियां इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

US CRUDE Oil

Trending news

तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी?
Delimitation
तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी?
TCS, जिम, कोचिंग और... देशभर में धर्मांतरण की साजिश चल रही? ट्रैप में हिंदू बेटियां
nasik
TCS, जिम, कोचिंग और... देशभर में धर्मांतरण की साजिश चल रही? ट्रैप में हिंदू बेटियां
SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट
West Bengal Election 2026
SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट
'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
Mumbai News
'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
Maharashtra elections
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी
bmc
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी
'गृहमंत्री जी हंस रहे हैं, आज चाणक्य जिंदा होते तो...', प्रियंका का अमित शाह पर तंज
priyanka gandhi
'गृहमंत्री जी हंस रहे हैं, आज चाणक्य जिंदा होते तो...', प्रियंका का अमित शाह पर तंज
गैंगस्टरों पर AI से नकेल कसेगी पंजाब पुलिस, एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली
Punjab news
गैंगस्टरों पर AI से नकेल कसेगी पंजाब पुलिस, एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
West Bengal Election 2026
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
Delhi airport
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा