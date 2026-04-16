ट्रंप की चाल नाकाम, भारत ने खेल लिया सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक, ब्रेक से पहले ही सस्ते तेल से भर ली अपनी टंकी !

India-Russia Oil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अपनी ऊंगलियों पर नचाना चाहते हैं. कभी वो टैरिफ का खेल खेलते हैं तो कभी तेल के लिए षड्यंत्र रचते हैं. ईरान युद्ध के बाद से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने और खाड़ी देशों के तेल भंडारों पर हमला होने से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई. ट्रंप ने ऊर्जा संकट को लेकर एक और खेल खेला है. ट्रंप प्रशासन ने रूस और ईरान के कच्चे तेल पर छूट को खत्म कर दी है. रूस और ईरान के कच्चे तेल पर सैंक्शन वेवर को खत्म करने का फैसला किया है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि 11 मार्च से पहले वाले ‘जनरल लाइसेंस’ को रिन्यू नहीं किया जाएगा. अमेरिका के इस फैसले का भारत पर भी असर होता, क्योंकि भारत रूसी तेल का बड़ी खरीदार है, लेकिन भारत ने ट्रंप के इस प्लान को फ्लॉप साबित कर दिया.

भारत ने अमेरिका की चाल नाकाम कर दी

होर्मुज की वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए अमेरिका ने ईरान और रूस के तेल प्रतिबंधों को 1 महीने के लिए हटा दिया था. अब अमेरिका के इस छूट को खत्म करने की बात कही है. अमेरिका के इस छूट का भारत ने भरपूर फायदा उठाया. भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से करीब 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर देकर अपनी इन्वेंट्री स्टॉक को मजबूत कर लिया है. Kpler डेटा के मताबिक सिर्फ मार्च महीने में भारत ने रूस से 1.98 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन खरीदा. अप्रैल में यह आंकड़ा 1.57 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा. यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फार रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक मार्च में भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बना और उसके कुल 5.8 अरब यूरो के तेल आयात किए . सैंक्शन छूट का फायदा उठाते हुए भारत ने वेवर विंडो का तेजी से उपयोग किया और रूस से भरपूर तेल की खरीद कर ली. सिर्फ रूस ही नहीं भारत ने ईरानी तेल पर मिली छूट का भी भरपूर फायदा उठाया. 7 साल बाद ईरान से 600000 बैरल कच्चे तेल की खरीद की, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत पेट्रोलियम जैसी तेल रिफाइनरियों ने ताबड़तोड़ ऑर्डर प्लेस कर दिया. जया और फेलिसिटी नाम के टैंकर ईरानी तेल की बड़ी खेप लेकर भारतीय पोर्ट पर पहुंचे.

भारत की तेल रणनीति

भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी आयात करता है. तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने आयात में विविधता रखी है. 40 से अधिक देशों से तेल का आयात किया जाता है. अमेरिका की ओर से रूस और ईरान पर छूट खत्म किए जाने के बाद भारत को नए रास्ते की तलाश करनी होगी. भारत को रूस और ईरान के बजाए महंगे तेल विकल्पों की ओर जाना पड़ सकता है. भारत की रिफाइनरियां इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.