Moody's Report: दुनिया की सुस्त रफ्तार का भारत पर असर, ग्लोबल ग्रोथ धीमी होकर 2.5% रहने का अनुमान

Moody’s रेटिंग्स ने मई में भारत की 2026 की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था. Moody’s एनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि AI बूम ने डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा दिया है. एशिया की टेक-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात को मजबूती दी है और वैश्विक स्तर पर इक्विटी मार्केट को सहारा दिया है. एजेंसी ने कहा कि जो सेक्टर AI से कम जुड़े हुए हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, मिडिल ईस्ट के संघर्ष से लेकर अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच तनाव तक, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रम और व्यापार में रुकावटों ने कीमतों और कारोबार की लागत को बढ़ाया है.