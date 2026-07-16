Moody's Report: दुनिया की सुस्त रफ्तार का भारत पर असर, ग्लोबल ग्रोथ धीमी होकर 2.5% रहने का अनुमान

Moody's Report : Moody’s एनालिटिक्स ने अपनी ताजा ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2026 और 2027 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा. हालांकि, दुनिया के अन्य हिस्सों में धीमी पड़ती ग्रोथ के बीच भारत की रफ्तार में भी कुछ कमी आएगी.
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट 'Global Outlook: Running Hot, Running Cold' में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2026 में 2.5 प्रतिशत और 2027 में 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है. ये दर दुनिया की 3 प्रतिशत से अधिक की संभावित विकास क्षमता से कम है.
Moody’s एनालिटिक्स के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ी गिरावट से बचाया है. AI की वजह से डेटा सेंटर निवेश में तेजी आई है, एशिया की टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात को समर्थन मिला और दुनियाभर के शेयर बाजारों में वैल्यूएशन को मजबूती मिली. हालांकि, एजेंसी ने चेतावनी दी है कि जियो-पॉलिटिकल जोखिम, महंगे एसेट वैल्यूएशन और वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव वैश्विक आर्थिक आउटलुक को धीमी ग्रोथ से मंदी की ओर धकेल सकते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में ग्रोथ धीमी होगी, लेकिन इस साल की शुरुआत में लगाए गए अनुमान से कम गिरावट देखने को मिलेगी.
Moody’s रेटिंग्स ने मई में भारत की 2026 की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था. Moody’s एनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि AI बूम ने डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा दिया है. एशिया की टेक-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात को मजबूती दी है और वैश्विक स्तर पर इक्विटी मार्केट को सहारा दिया है. एजेंसी ने कहा कि जो सेक्टर AI से कम जुड़े हुए हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, मिडिल ईस्ट के संघर्ष से लेकर अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच तनाव तक, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रम और व्यापार में रुकावटों ने कीमतों और कारोबार की लागत को बढ़ाया है.
Moody’s एनालिटिक्स ने इसे 'K-शेप्ड ग्लोबल इकोनॉमी' बताया है, जहां कुछ देश और उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ पीछे छूट रहे हैं.
Moody’s एनालिटिक्स ने कहा कि केंद्रीय बैंकों के सामने महंगाई बढ़ने और आर्थिक विकास पर दबाव के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी. एजेंसी के मुताबिक, महंगाई फिर से बढ़ रही है. हालांकि, उसे उम्मीद है कि पश्चिम एशिया संघर्ष खत्म होने के बाद ये बढ़ोतरी अस्थायी साबित हो सकती है. लेकिन सख्त मौद्रिक नीति से कंपनियों और उपभोक्ताओं के खर्च पर असर पड़ सकता है.
Moody’s एनालिटिक्स ने कहा कि कमोडिटी कीमतों से बढ़ रही महंगाई के बीच कुछ केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को मजबूत करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं.
Moody’s एनालिटिक्स ने कहा कि उसके आर्थिक अनुमान पर जोखिम मुख्य रूप से नीचे की ओर हैं और जियो-पॉलिटिकल तनाव सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है. एजेंसी के मुताबिक, अगर मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ता है या होर्मुज के जरिए कमोडिटी सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो तेल की कीमतें अनुमान से काफी ऊपर जा सकती हैं. इससे महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचेगा. रिपोर्ट में शेयर बाजारों के ऊंचे वैल्यूएशन, अस्थिर बॉन्ड मार्केट और खासकर पूर्वी एशिया में विनिमय दरों के असंतुलन को भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़े जोखिमों में शामिल किया गया है.