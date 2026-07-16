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Moody's Report: दुनिया की सुस्त रफ्तार का भारत पर असर, ग्लोबल ग्रोथ धीमी होकर 2.5% रहने का अनुमान

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट 'Global Outlook: Running Hot, Running Cold' में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2026 में 2.5 प्रतिशत और 2027 में 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 16, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:49 PM IST
Moody's Report: दुनिया की सुस्त रफ्तार का भारत पर असर, ग्लोबल ग्रोथ धीमी होकर 2.5% रहने का अनुमान
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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