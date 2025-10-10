भारत रूस से कम और अमेरिका से अधिक कच्चा तेल खरीदेगा, US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का दावा

Scott Bessent on Russian oil: अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने एनर्जी इंपोर्ट की नीति में बदलाव करना शुरू करने वाला है और रूस के तेल की खरीद कम करेगा. उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्तों और महीनों में भारत धीरे-धीरे अमेरिकी तेल की ओर रुख करेगा. बेसेंट ने कहा कि चीन और भारत, दोनों देश युद्ध को जारी रखने में मदद कर रहे हैं. फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि भारत और चीन दोनों ने निरंतर तेल खरीद के माध्यम से रूस के युद्ध प्रयासों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

बेसेंट ने कहा, 'रूस पर पहले से ही प्रतिबंध हैं.' उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने NATO देशों से आग्रह किया है कि अगर चीन रूसी तेल खरीदना जारी रखता है, तो वे उस पर टैरिफ लगाएं.

यह भी पढ़ें : 3 साल बाद TCS में कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से नीचे, जानिए क्या है वजह?

Add Zee News as a Preferred Source

रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर

2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से रूस भारत का प्रमुख कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा है. सितंबर में रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात में थोड़ी कमी आई. लेकिन फिर भी ये देश की कुल तेल खरीद का एक तिहाई से भी ज्यादा था. भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी यूक्रेन युद्ध से पहले 1% से भी कम से बढ़कर 40% से अधिक हो गई है.

जल्द ही होगी व्यापार वार्ता

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि वाशिंगटन में अधिकारियों की हालिया बैठकों के बाद दोनों देशों के बीच जल्द ही व्यापार वार्ता का एक और दौर शुरू होने की उम्मीद है. ट्रंप ने ज्यादातर भारतीय निर्यातों पर 50% का भारी टैरिफ लगाया है जो किसी भी अमेरिकी व्यापार साझेदार के लिए सबसे ज्यादा दरों में से एक है. इससे लगभग 50 अरब डॉलर वैल्यू के सामान प्रभावित हुए हैं. सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में कपड़ा, रत्न और आभूषण शामिल हैं.