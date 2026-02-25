Advertisement
भारत की सुपर हैट्रिक! EU के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ FTA, इजरायल के साथ मेगा डील ON, बात बनी तो अमेरिका-चीन छूट जाएंगे पीछे

India FTA Deal:  यूरोपीय यूनियन के बाद भारत दो बड़ी डील की तैयारी में है. पहली डील इजरायल के साथ तो दूसरी GCC के साथ. अगर ये डील हो जाती है तो भारत की अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम हो सकती है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 25, 2026, 06:42 PM IST
India Free trade deal: अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सस्पेंस बन गया है. अमेरिकी कोर्ट की ओर से टैरिफ रद्द किए जाने के बाद इस डील को लेकर होने वाली मीटिंग फिलहाल रद्द हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, उससे डील में देरी की आशंका बढ़ गई है. अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भले देर लग रही हो,  लेकिन भारत खाड़ी देशों के सहयोग परिषद  GCC और इजरायल के साथ बड़ी डील की तैयारी कर रहा है. भारत दो बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की तैयारी में है. EU के बाद अगर ये दोनों डील हो जाती हैं है तो भारत की ये हैट्रिक होगी.

भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हो गई है. यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन जैसे कई देशो के साथ FTA साइन करने के बाद अब भारत इजरायल के साथ फ्री ट्रेड करने की तैयारी में है. नई दिल्ली में भारत और इजरायल के बीच FTA पर बातचीत शुरू हुई है. पीएम मोदी के इजरायल दौरे से ठीक पहले दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए FTA पर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है. नवंबर 2025 में दोनों देशों के बीच औपचारिक तौर पर डील के लिए बातचीत शुरू हो गई थी. दोनों के बीच टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी साइन हो गया था. अब अगले दौर की बातचीत 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें एफटीए की रूपरेखा तय की जाएगी.

भारत-इजरायल के बीच कितना बड़ा आयात-निर्यात

भारत और इजरायल के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में 2.14 अरब डॉलर का निर्यात था, जबकि आयात 1.48 अरब डॉलर का था. आयात-निर्यात दोनों में भारी कमी आई थी.  मुक्त व्यापार समझौते की औपचारिक बातचीत शुरू होने से दोनों पक्षों के बीच व्यापार,निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. भारत और इजरायल के बीच बेहद कम टैरिफ पर कारोबार होता है. FTA साइन होने के बाद ये जीरो या बिल्कुल कम हो जाएगा. भारत एशिया में इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. भारत इजरायल को मोती, कीमती पत्थर,ऑटोमोटिव डीजल,केमिकल और मिनरल प्रोडक्ट,मशीनरी , इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, कपड़े, बेस मेटल और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एग्रीकल्चरल भेजता है, वहीं इजराइल से मोती,कीमती पत्थर,केमिकल ,पेट्रोलियम ऑयल, डिफेंस  इक्विपमेंट खरीदता है.  

भारत–गल्फ के बीच डील

भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों ने अपने कारोबारी रिश्ते मजबूत करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए साझा बयान जारी किया है. दोनों देशों के बीच खास डॉक्यूमेंट पर साइन किए गए. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ एफटीए से GCC के छह सदस्य देशों के साथ भारत के कारोबारी संबंध मजबूत होंगे. GCC के साथ FTA होने पर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स , कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते मजबूत होंगे.  

अमेरिका और चीन पर निर्भरता होगी कम 

गल्‍फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ अगर भारत की FTA डील साइन होती है तो ईयू, आसियान यहां तक की चीन और अमेरिका जैसे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी. भारत और GCC के 6 देशों के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में 179 अरब डॉलर का व्यापार हुआ. जिसमें भारत का निर्यात  57 अरब डॉलर और आयात  121.7 अरब डॉलर का था. इस डील से खाड़ी देश जो तेल और गैस के सबसे बड़े निर्यातक हैं, उनके साथ संबंध बढ़ने का लाभ भारत को मिलेगा, भारत के लिए कच्चे तेल और गैस की सप्लाई आसान हो जाएगी. भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और आईटी कंपनियों को बूस्ट मिलेगा.भारतीय आईटी कंपनियों की पहुंच खाड़ी देशों में आसान हो जाएगी. कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफ्री सॉक्‍स इस डील को सुपरडील मानते हैं. उनके मुताबिक इस डील से अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम होगी.

Bavita Jha

बवीता झा  
बवीता झा

trade deal

