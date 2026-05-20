भारत ने खोज लिया तेल-LPG संकट का इलाज, होर्मुज में उठाने जा रहा है सबसे बड़ा कदम, जो ट्रंप न कर पाएं वो भारत कर दिखाएगा

India Tanker to Hormuz: तेल और गैस के लिए दुनिया के सबसे अहम गलियारे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज स्ट्रेट खुलने की कोई डेडलाइन दिख नहीं रही है. ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका मानने को राजी . इन दोनों की जिद ने पूरी दुनिया को संकट में डाल रखा है. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम हफ्तेदिन के अंदर दो बार बढ़ गए हैं. सिलेंडर की कीमतें युद्ध शुरू होने के बाद से 4 बार बढ़ चुकी है. CNG, PNG सब महंगे हो चुके हैं. तेल की महंगाई ने अब दूध-ब्रेड समेत खाने-पीने की चीजों को महंगा करना शुरू कर दिया है. बढ़ती महंगाई सरकार की मुश्किल बढ़ा रही है. ऐसे में भारत ने इस होर्मुज संकट का इलाज खोज लिया है. भारत एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है, जो तेल और गैस की संकट को दूर कर देगा.

भारत ने खोजा होर्मुज संकट का इलाज

भारत होर्मुज पर बड़ा कदम उठाने जा रहा है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत होर्मुज में अपने जहाज भेजने की तैयारी है. ये जहाज होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते मिडिल ईस्ट से ऊर्जा कार्गों लाने का काम करेंगे. इसकी योजना पूरी तरह से तैयार है. सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार हो रहा है. सरकारी मंजूरी मिलते ही भारतीय टैंकर होर्मुज होते हुए खाड़ी देश के लिए रवाना हो जाएंगे.

खत्म होगा तेल और गैस का संकट

भारत पहली बार ऐसा कदम उठाने जा रहा है, जहां संवेदनशील रास्ते से होकर भारतीय जहाज गुजरेंगे और भारत की तेल और गैस सप्लाई को बहाल करने की कोशिश करेंगे.भारत की सरकारी शिपिंग कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खाड़ी देशों के साथ फिर से ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर ली है और होर्मुज के खतरे से होकर गुजरने को तैयार है. अगर सरकार और नौसेना से मंजूरी मिलती है तो भारतीय जहाज होर्मुज में उतरते हुए तेल और गैस की सप्लाई को फिर से शुरू कर सकेंगे.

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होर्मुज में भारत दिखाएगा अपनी ताकत

शिपिंग कॉर्पोरेशन के जहाज होर्मुज संकट को पार करते हुए खाड़ी देशों से तेल और गैस की खेप लेने के लिए जाएंगे.युद्ध शुरू होने के बाद भारत पहला देश होगा, जो होर्मुज संकट के बीच अपने जहाजों को भेजेगा. अगर ये योजना सफल रही तो भारत के लिए तेल और गैस के संकट खत्म हो जाएंगे. भारत के लिए खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी.

भारत के लिए खाड़ी देश देश क्यों है इतने खास ?

भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल और करीब 90 फीसदी गैस होर्मुज के रास्ते से आयात करता है. LPG गैस के बड़ी खेप खाड़ी देशों जैसे कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों से आती है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है. इन देशों से भारत को सस्ता और कम आयात खर्च में तेल और गैस मिल जाते हैं. शिपिंग कॉस्ट कम होने से होने पर तेल की लागत कम होगी, जिससे बढ़ती कीमतों से राहत मिलती है.

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