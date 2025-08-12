 भारत का सबसे महंगा शेयर, ₹10 से की थी शुरुआत,आज कीमत ₹140635 के पार, गुब्बारे बनाती थी कंपनी
भारत का सबसे महंगा शेयर, ₹10 से की थी शुरुआत,आज कीमत ₹140635 के पार, गुब्बारे बनाती थी कंपनी

MRF Share:  भारत में शेयर बाजार में सबसे महंगे शेयर का खिताब जिस कंपनी के नाम है, उसे खरीदने में आपके पसीने छूट जाएगे, लेकिन जिसके पास उसके एक भी शेयर हैं वो आज लखपति है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 12, 2025, 10:23 PM IST
भारत का सबसे महंगा शेयर, ₹10 से की थी शुरुआत,आज कीमत ₹140635 के पार, गुब्बारे बनाती थी कंपनी

India's Most Expensive Share In News:भारत में शेयर बाजार में सबसे महंगे शेयर का खिताब जिस कंपनी के नाम है, उसे खरीदने में आपके पसीने छूट जाएगे, लेकिन जिसके पास उसके एक भी शेयर हैं वो आज लखपति है. इस शेयर की दो लाख तक पहुंच गई थी, हालांकि गिरावट के बाद इसकी कीमत 12 अगस्त को ₹1,41,355 प्रति शेयर से लुढ़कर ₹1,40,635 पर पहुंच गई.   

भारत का सबसे महंगा शेयर  

भारत के सबसे महंगे शेयर का किताब टायर बनाने वाली कंपनी के नाम है. MRF का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्रिकेटर्स के बैट पर चिपके स्टीकर्स की छवि दिखने लगती है. बता दें कि ये टायर कंपनी है. MRF का पूरा नाम मद्रास रबर फैक्टरी है, जिसने कभी गुब्बारे बचाने से कारोबार की शुरुआत की थी. 

10 रुपये से शेयर बाजार में इंट्री

MRF के शेयर अप्रैल, 1993 में महज 10 रुपए के थे, लेकिन समय के साथ कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसके इस शेयर की कीमत डेढ़ लाख से 2 लाख के बीच पहुंच गई. आज की तारीख में इसके एक शेयर की कीमत ₹1,40,635 है.  30 साल पहले जब इसका IPO आया था ये स्टॉक 11 रुपए पर लिस्ट हुआ था.   

MRF की कमाई  

भारत का सबसे महंगे शेयर MRF Share में वित्त वर्ष 26 की अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. एमआरएफ का मुनाफा पहली तिमाही में 13 प्रतिशत कम होकर 483 करोड़ रुपए रहा. अप्रैल-जून अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 13 प्रतिशत कम होकर 483.23 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 562.55 करोड़ रुपए था.  

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में मुनाफा तिमाही आधार पर 2 प्रतिशत कम हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 497.85 प्रतिशत था. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की ऑपरेशंस से आय सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़कर 7,560.28 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में यह 7,077.84 करोड़ रुपए थी. वहीं, तिमाही आधार पर इसमें 8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में यह 6,943.84 करोड़ रुपए पर था.  एमआरएफ ने कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी का मार्जिन सालाना आधार पर 200 आधार अंक से अधिक कम होकर 13.7 प्रतिशत हो गया है, जो कि पिछले साल समान तिमाही में 16.1 प्रतिशत था. तिमाही के दौरान, एमआरएफ का ग्रॉस मार्जिन 300 आधार अंक कम होकर 34.3 प्रतिशत हो गया है, जो कि पिछले साल समान तिमाही में 37.3 प्रतिशत था. 

आज गिरे शेयर के भाव  

एमआरएफ के शेयर में भी गिरावट देखी जा रही है। दोपहर 3 बजे शेयर एक प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,40,635 रुपए था. पिछले 5 सत्रों में एमआरएफ के शेयरों में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई है. पिछले 30 दिनों में, शेयर में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इस साल की शुरुआत से अब तक एमआरएफ के शेयर में 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है. इसी दौरान, शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम और निम्नतम स्तर क्रमशः 1,53,000.0 रुपए और 1,02,124.05 रुपए रहा था. आईएएनएस

 

;