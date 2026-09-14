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सीमा-पार पेमेंट को मिलेगी रफ्तार, भारत बढ़ाएगा थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम से डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी

भारत थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम के साथ डिजिटल रुपये को उनकी डिजिटल करेंसी से जोड़कर तेज, सस्ता और आसान सीमा-पार भुगतान व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 14, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:39 PM IST
सीमा-पार पेमेंट को मिलेगी रफ्तार, भारत बढ़ाएगा थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम से डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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