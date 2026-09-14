/सीमा-पार पेमेंट को मिलेगी रफ्तार, भारत बढ़ाएगा थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम से डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी

भारत समेत संबंधित देशों के केंद्रीय बैंक सीमा-पार लेनदेन के लिए CBDC के संभावित इस्तेमाल पर चर्चा कर रहे हैं. भारत पहले भी BRICS देशों की डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दे चुका है. इस व्यवस्था से अंतरराष्ट्रीय भुगतान में शामिल बिचौलियों की संख्या कम हो सकती है. इससे पेमेंट प्रक्रिया तेज होने के साथ-साथ लेनदेन की लागत भी घटने की उम्मीद है. हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के बाद इस दिशा में गतिविधियां और तेज हुई हैं. सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के नेता शामिल हुए थे.