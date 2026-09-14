/सीमा-पार पेमेंट को मिलेगी रफ्तार, भारत बढ़ाएगा थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम से डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी

Cross-Border Payments : भारत सीमा-पार पेमेंट को तेज और आसान बनाने के लिए थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम की डिजिटल करेंसी से अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) यानी डिजिटल रुपये को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इन देशों के साथ इस संबंध में बातचीत एडवांस फेज में पहुंच गई है. ये पहल भारत के BRICS देशों के बीच भुगतान कनेक्टिविटी मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को अधिक तेज, सस्ता और प्रभावी बनाना है.
भारत समेत संबंधित देशों के केंद्रीय बैंक सीमा-पार लेनदेन के लिए CBDC के संभावित इस्तेमाल पर चर्चा कर रहे हैं. भारत पहले भी BRICS देशों की डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दे चुका है. इस व्यवस्था से अंतरराष्ट्रीय भुगतान में शामिल बिचौलियों की संख्या कम हो सकती है. इससे पेमेंट प्रक्रिया तेज होने के साथ-साथ लेनदेन की लागत भी घटने की उम्मीद है. हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के बाद इस दिशा में गतिविधियां और तेज हुई हैं. सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के नेता शामिल हुए थे.
12 सितंबर को जारी नई दिल्ली घोषणा में भुगतान प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और व्यापार, निवेश में स्थानीय मुद्राओं के अधिक इस्तेमाल की दिशा में काम करने का समर्थन किया गया. घोषणा में ये भी माना गया कि सभी देशों के लिए भुगतान व्यवस्था का कोई एक मॉडल उपयुक्त नहीं हो सकता. ऐसे में अलग-अलग देशों की जरूरत के मुताबिक कई विकल्प विकसित करने पर जोर दिया गया है.
RBI डिजिटल रुपये के नए इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी काम कर रहा है. इनमें दो से तीन देशों के साथ सीमा-पार लेनदेन की संभावनाएं तलाशना शामिल है. डिजिटल रुपया अभी भी पायलट फेज में है. सरकार और RBI इसके इस्तेमाल के नए मामलों की पहचान करने और इसके दायरे को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं.
भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भुगतान के लिए विकल्पों का दायरा भी बढ़ाना चाहता है. इसमें स्थानीय मुद्राओं में भुगतान, द्विपक्षीय मुद्रा समझौते और रुपये के अधिक इस्तेमाल जैसे विकल्प शामिल हैं. भारत का लक्ष्य किसी एक मुद्रा पर निर्भर रहने के बजाय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कई पेमेंट ऑप्शन तैयार करना है. इससे भविष्य में सीमा-पार कारोबार को अधिक लचीला और कुशल बनाने में मदद मिल सकती है.