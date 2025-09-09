India-Nepal Trade : जानिए भारत के लिए क्यों खास है नेपाल, देशों के बीच कितना बड़ा है कारोबार, पूरी डिटेल यहां
Advertisement
trendingNow12914951
Hindi Newsबिजनेस

India-Nepal Trade : जानिए भारत के लिए क्यों खास है नेपाल, देशों के बीच कितना बड़ा है कारोबार, पूरी डिटेल यहां

 नेपाल भारत का 14वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है.  भारत-नेपाल को 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट करता है. जबकि नेपाल से 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 03:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India-Nepal Trade : जानिए भारत के लिए क्यों खास है नेपाल, देशों के बीच कितना बड़ा है कारोबार, पूरी डिटेल यहां

India-Nepal tarde: नेपाल में बवाल जारी है. नेपाल के हालात ठीक नहीं है. नेपाल का युवा मौजूदा सरकार को गिराने के लिए पूरा जोर लगा रहा है. डिजिटल सेंसरशिप की वजह से युवा सड़कों पर उतर आए जिसकी वजह से हालात हिंसक बन गए है. अबतक विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 20 लोगों की जान चली गई है. बता दें कि नेपाली जनता सरकार के सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार से तंग आकर प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच भारत भी नेपाल पर नजर बनाये हुए है. नेपाल भारत का 14वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है.  भारत-नेपाल को 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट करता है. जबकि नेपाल से 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदता है.

 
KP ओली ने दिया इस्तीफा 

 

प्रदर्शन के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है. प्रदर्शनकारियों ने संचार मंत्री के घर पर आगजनी कर दी है. गृह मंत्री के घर पर भी तोड़फोड़ कर आग लगा दी है.  

 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और नेपाल का ट्रेड?

 

अगर भारत और नेपाल के ट्रेड की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बाइलेटरल ट्रेड हुआ है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में भारत ने करीब 65 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था. वहीं भारत ने नेपाल से करीब 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का इंपोर्ट किया था.

यह भी पढ़ें : संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, आग के हवाले की इमारत, काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद

 

एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का अंतर 

 

अगर वित्त वर्ष 2021 बात करें तो दोनों देशों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का अंतर काफी बड़ा था. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, भारत का एक्सपोर्ट 6,838.46 मिलियन डॉलर का था. जबकि इंपोर्ट 673.16 मिलियन डॉलर का था. वहीं, वित्त वर्ष 2022 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में अच्छा देखने को मिला. भारत-नेपाल के बीच कुल ट्रेड 11 बिलियन डॉलर का देखने को मिला. वित्त वर्ष 2023 में कुल ट्रेड 8.85 बिलियन डॉलर और वित्त वर्ष 2024 और कम होकर 7.87 बिलियन डॉलर पर आ गया था.

 

नेपाल भारत पर बहुत हद तक निर्भर

 

बिजनेस के मामले में नेपाल भारत पर बहुत हद तक निर्भर रहता है खासकर खाद्य सामग्री, ऊर्जा (बिजली) और औद्योगिक वस्तुओं के लिए नेपाल की निर्भरता भारत पर बहुत अधिक है.  भारत अक्सर नेपाल की आर्थिक सहायता करता है और विकास परियोजनाओं में निवेश करता है. अभी दोनों देशों के बीच सड़कों, रेलमार्गों और व्यापार मार्गों का विस्तार भी तेज गति से जारी है. 

देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी IOCL का नेपाल में काफी बड़ा एक्सपोर्ट है. नेपाल में ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी IOCL ही करती है.  इसके अलावा लोहा, स्टील, ऑटो पार्ट्स, दवाएं समेत कई प्रोडक्ट्स हैं, जिनपर नेपाल भारत पर काफी निर्भर है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

India-Nepal Trade

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
;