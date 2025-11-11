सरकारी खजाने में इजाफा; नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर ₹12.92 लाख करोड़ पहुंचा, 7 प्रतिशत की ग्रोथ

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Net Direct Tax Collection) 7% बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. ये बात मंगलवार यानी 11 नवंबर को जारी सरकारी आंकड़ों में सामने आयी है.
टैक्स रिफंड 17.72% घटकर 2.42 लाख करोड़ रुपये
10 नवंबर, 2025 तक, ग्रॉस कलेक्शन टैक्स 2.15% बढ़कर 15.35 लाख करोड़ रुपये हो गया. दूसरी ओर, कुल टैक्स रिफंड 17.72% घटकर 2.42 लाख करोड़ रुपये रह गया है.
कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन
बता दें इस अवधि में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 6.91 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जबकि टैक्स रिफंड 1.54 लाख करोड़ रुपये रहा, जिससे कुल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 5.37 लाख करोड़ रुपये रहा है. कुल मिलाकर, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन , जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कर शामिल हैं, पिछले वर्ष के ₹12.08 ट्रिलियन से बढ़कर इस वित्तीय वर्ष में 10 नवंबर तक ₹12.92 ट्रिलियन हो गया है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ₹25.20 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.7 प्रतिशत की ग्रोथ को दर्शाता है.
रिफंड से पहले ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन₹15.35 ट्रिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.15 प्रतिशत की ग्रोथ दर्शाता है. वित्त वर्ष 2024-25 में तुलनात्मक आंकड़ा ₹15.03 ट्रिलियन रहा है.