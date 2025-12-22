Advertisement
न्यूजीलैंड से पढ़ाई करने वालों को नहीं होगी नौकरी की टेंशन, फ्री ट्रेड डील से हुए ये बड़े फायदे; आसान भाषा समझिए

India NZ Trade Deal: भारत और न्यूजीलैंड ने मात्र 9 महीने में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा कर लिया है. इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी है. इस समझौते से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है. इसके तहत न्यूजीलैंड भारत में अगले 15 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा. यह एग्रीमेंट भारतीय स्टूडेंट्स के लिए भी काफी फायदेमंद है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:00 PM IST
India New Zealand FTA News: भारत और न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड को लेकर सोमवार का दिन बड़ा ऐतिहासिक रहा है. जी हां, मात्र 9 महीने की बातचीत के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हो चुका है. इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के सफल होने की घोषणा की. इस घोषणा के बाद अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड भारत में 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा. इस समझौते और डील से भारतीय स्टूडेंट्स को भी काफी फायदे हुए हैं. इस समझौते से भारतीय प्रोफेशनल, छात्रों और युवाओं को न्यूजीलैंड में जाने और रुकने के बेहतर विकल्प भी मिलेंगे. इसमें स्टडी के दौरान काम के अवसर, स्टडी के बाद नौकरी के रास्ते, स्पेशल वीजा व्यवस्था और वर्किंग हॉलिडे वीजा शामिल हैं. इससे भारतीय युवाओं के ग्लोबल एक्सपीरिएंस का विस्तार भी होगा. आइए इस FTA के बारे में जानते हैं.

स्टडी पूरी करने पर मिलेंगे ये बड़े फायदे 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद से न्यूजीलैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे भारतीय स्टूडेंट्स के बल्ले-बल्ले हैं. अब इन छात्र-छात्राओं के लिए न्यूजीलैंड में संभावनाओं के कई द्वार खुल चुके हैं. इसके साथ ही उन्हें स्टडी के बाद अब घर लौटने की चिंता नहीं होगी बल्कि वे वहीं पर वर्क वीजा के अलावा प्रोफेशनल मौके भी पा सकते हैं. मतलब कि न्यूजीलैंड में पढ़ाई के बाद वर्क वीजा और प्रोफेशनल अवसरों के माध्यम से बिना किसी नंबर लिमिट के यह समझौता छात्रों को बढ़ावा देगा.इस समझौते से भारतीय स्टूडेंट्स को कई लाभ होने जा रहे हैं. वे ग्लोबल एजुकेशन को ग्लोबल एक्सपीरिएंस में बदल सकते हैं. इसके तहत विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए 3 वर्ष तक और डॉक्टरेट स्कॉलर के लिए 4 वर्ष तक की स्टडी के बाद काम करने का अधिकार हो गया है. इसका मतलब यह है कि भारतीय स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड में ही आसानी से नौकरी कर सकेंगे.  

स्किल प्रोफेशनल के लिए बड़े अवसर

 इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारतीय स्किल प्रोफेशनल के लिए एक नए अस्थायी रोजगार इंट्री वीजा (Temporary employment entry visa) के माध्यम से रोजगार के नए रास्ते खुल गए हैं. इस वीजा के तहत एक समय में 5,000 वीजा जारी किए जाते हैं और अधिकतम तीन साल तक के लिए रहने की अनुमति दी जाती है. यह वीजा आयुष डॉक्टरों, योग ट्रेनरों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों के साथ-साथ आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ सर्विस, शिक्षा और निर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए है.

नौ महीनों में हुआ ऐतिहासिक समझौता- पीएम मोदी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करके अपनी बात कही है. पीएम मोदी ने लिखा, "भारत-न्यूजीलैंड संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाला एक सशक्त कदम!मेरे मित्र प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और मैंने कुछ समय पहले ऐतिहासिक भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के समापन के बाद एक बहुत ही सार्थक बातचीत की. महज नौ महीनों में संपन्न हुआ यह ऐतिहासिक समझौता हमारे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाता है. यह मुक्त व्यापार समझौता सुनिश्चित करता है: बेहतर बाजार पहुंच,अधिक निवेश फ्लो, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, छात्रों और युवाओं के लिए अनेक अवसर."

एक नजर में भारत-न्यूजीलैंड FTA की बड़ी बातें 

> टैरिफ, कृषि उत्पादकता, निवेश और प्रतिभा पर आधारित नई पीढ़ी का व्यापार समझौता.
> भारत के 100% निर्यात पर कोई टैक्स नहीं. 
> 16 मार्च 2025 को शुरू किसी विकसित देश के साथ हुआ सबसे तेज मुक्त व्यापार समझौता.
> कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पादों सहित सभी भारतीय निर्यातों के लिए इस वर्ष की शानदार उपलब्धि.
> न्यूजीलैंड की भारत को अब तक की सर्वश्रेष्ठ बाजार पहुंच और सेवाओं की पेशकश, जिसमें कंप्यूटर संबंधी सेवाएं, प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडियो विजुअल सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, निर्माण सेवाएं, पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाओं सहित 118 सेवा क्षेत्र शामिल.
> न्यूजीलैंड में स्टडी के बाद वर्क वीजा और प्रोफेशनल अवसरों के माध्यम से बिना किसी नंबर लिमिट के यह समझौता छात्रों को बढ़ावा देगा.
> छात्र ग्लोबल एजुकेशन को ग्लोबल एक्सपीरिएंस में बदल सकते हैं,  इसके तहत विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों के लिए 3 वर्ष तक और डॉक्टरेट स्कॉलर के लिए 4 वर्ष तक की स्टडी के बाद काम करने का अधिकार . 
> 5,000 प्रोफेशल के लिए अस्थायी रोजगार इंट्री वीजा, 1000 वर्क और हॉलिडे वीजा का कोटा तय.
> सेब, कीवी और शहद के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से कृषि उत्पादकता साझेदारी स्थापित की गई ताकि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सके.  
> किसानों और घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए बाजार पहुंच में डेयरी, कॉफी, दूध, क्रीम, पनीर, दही, व्हे, केसिन, प्याज, चीनी, मसाले, खाने के तेल, रबर शामिल नहीं.

यह भी पढ़ें- मौका चूक रहे हैं ट्रंप, भारत ने कर ली एक और फ्री ट्रेड डील, अब न्यूजीलैंड के साथ मिलाया हाथ, देश आएंगे ₹17,90,83,80,00,000, फायदे अनगिनत

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

India New Zealand FTAIndia New Zealand

