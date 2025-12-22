भारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड डील, 95% सामानों पर टैरिफ कटौती, 5 साल में डबल कारोबार, किसे क्या मिला ?

India-New Zealand: लंबे इंतजार के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौता हो गयाय इ, FTA से न्यूजीलैंड की 95 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ में कमी की गई है. यह समझौता न्यूजीलैंड के लिए 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक बड़ा अवसर है. इस ऐतिहासिक समझौते के तहत न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर टैक्स समाप्त और कम कर दिए गए हैं. 57 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले ही दिन से कोई टैक्स नहीं लगेगा और जैसे-जैसे समझौता लागू होगा, यह बढ़कर 82 प्रतिशत तक हो जाएगा, जबकि शेष 13 प्रतिशत पर टैक्स में भारी कटौती की जाएगी.

FTA से किसे क्या मिला ?

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत में अपने उत्पाद बेचने में काफी मदद करेगा, जैसे कि मटन, ऊन, कोयला और वनस्पति उत्पाद, जिन पर टैक्स तुरंत खत्म कर दिया जाएगा. इसके अलावा, कीवी फ्रूट और सेब जैसे उत्पादों के लिए भी खास सुविधाएं दी गई हैं, जबकि मछली जैसे समुद्री उत्पादों पर 7 साल में टैक्स खत्म कर दिया जाएगा.

इस व्यापार समझौते में वित्तीय सेवाएं, ई-पेमेंट्स और फिनटेक (वित्तीय तकनीक) जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया है. यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच नए अवसरों को बढ़ावा देगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को फोन पर बात की और इस एफटीए समझौते की सफलता की घोषणा की. दोनों नेताओं ने अगले 5 साल में व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश आने का लक्ष्य रखा. मौका चूक रहे हैं ट्रंप, भारत ने कर ली एक और फ्री ट्रेड डील, अब न्यूजीलैंड के साथ मिलाया हाथ, देश आएंगे ₹17,90,83,80,00,000, फायदे अनगिनत

किस सेक्टर को कितना फायदा ?

इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी. कृषि, एमएसएमई, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के नागरिकों को नए अवसर मिलेंगे। दोनों देशों ने इस समझौते के जरिए मजबूत आर्थिक संबंध बनाने का वादा किया है. इस समझौते में खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संबंध को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे नए मौके मिलेंगे. साथ ही यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यात को दोगुना करने में मदद करेगा.

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया (एक्स) पर कहा कि हमने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न कर लिया है.इससे न्यूजीलैंड के किसानों, उत्पादकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे और आय में वृद्धि होगी, जिससे सभी न्यूजीलैंडवासियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. आईएएनएस