Advertisement
trendingNow13195083
Hindi NewsबिजनेसIndia-New Zealand FTA: 16 साल की मेहनत रंग लाई, भारत-न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किए साइन, जानिए किसे होगा फायदा?

India-New Zealand FTA: 16 साल की मेहनत रंग लाई, भारत-न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किए साइन, जानिए किसे होगा फायदा?

न्यूजीलैंड के करीब 95 फीसदी निर्यात भारत में या तो ड्यूटी-फ्री हो जाएंगे या उन पर शुल्क में भारी कटौती होगी. इस डील के बाद द्विपक्षीय व्यापार की तस्वीर बदल सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

source: X/AP News
source: X/AP News

India-New Zealand FTA:  भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर मुहर लगा दी है. इस डील के बाद द्विपक्षीय व्यापार की तस्वीर बदल सकती है. इस समझौते के तहत टैरिफ में कटौती, कस्टम नियमों में आसानी और बाजार तक बेहतर पहुंच दी जाएगी. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के कॉमर्स मिनिस्टर टॉड मैक्ले की उपस्थिति में इस समझौते पर साइन किया गया है. इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. कई वर्षों की बातचीत के बाद आखिरकार आज दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक अहम प्रावधान ये भी है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा.

पहले जिन उत्पादों पर 30 फीसदी से लेकर 150 फीसदी तक शुल्क लगता था. उनमें राहत मिलेगी. इसका मकसद सामान को सस्ता करना है, जबकि संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों को सुरक्षा भी दी जाएगी. न्यूजीलैंड के करीब 95 फीसदी निर्यात भारत में या तो ड्यूटी-फ्री हो जाएंगे या उन पर शुल्क में भारी कटौती होगी.

ये भी पढ़ें : भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा का महा-सौदा, अमेरिका में रचेगी इतिहास

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होगा सस्ता?

ऊन, कोयला, भेड़ का मांस इन पर लगने वाला टैरिफ तुरंत खत्म होगा. इससे पहले दिन से ही आयात सस्ता हो जाएगा.

लकड़ी और फारेस्ट प्रोडक्ट 

95 फीसदी से ज्यादा निर्यात तुरंत शुल्क मुक्त हो जाएंगे. इससे निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग लागत घट सकती है.

सीफूड

करीब 33 फीसदी टैरिफ सात साल में खत्म होगा. इससे धीरे-धीरे कीमतें कम होंगी.

सेब और कीवीफ्रूट

ड्यूटी-फ्री कोटा और कम टैरिफ से प्रीमियम फलों की कीमतें अधिक किफायती होंगी.

मनुका शहद

मनुका शहद पर लगने वाला शुल्क 66 फीसदी से घटकर पांच साल में करीब 16.5 फीसदी रह जाएगा.

क्या धीरे-धीरे होगा सस्ता?

वाइन

150 फीसदी तक लगने वाला भारी शुल्क 10 साल में 66 से 83 फीसदी तक घटेगा.

डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट 

बेबी फॉर्मूला और मिल्क प्रोटीन पर 22 से 33 फीसदी शुल्क सात साल में खत्म होगा.

औद्योगिक सामान

ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अगले 10 साल में शुल्क मुक्त हो जाएंगे.

क्या रह सकता है महंगा?

भारत ने डेयरी बाजार को पूरी तरह नहीं खोला है,  फल, वाइन और दूसरे प्रीमियम आयातित सामान तय सीमा से ज्यादा होने पर महंगे रह सकते हैं.

क्यों अहम है ये डील?

ये समझौता सिर्फ कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबी अवधि की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है. भारत का मध्यम वर्ग 2030 तक 71.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. ये बड़ी खपत क्षमता पैदा करेगा. वहीं, 24 से 48 घंटे में कस्टम क्लियरेंस जैसी सुविधाएं व्यापार लागत और देरी दोनों कम करेंगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India-New Zealand FTA

Trending news

2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
Mangaluru Cooker Blast Case
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
लद्दाख में इन 5 नए जिलों को मंजूरी, UT में 7 डिस्ट्रिक्ट, जानिए किसको कितना फायदा?
Ladakh
लद्दाख में इन 5 नए जिलों को मंजूरी, UT में 7 डिस्ट्रिक्ट, जानिए किसको कितना फायदा?
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
panic buying
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
Mumbai News
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
West Bengal elections 2026
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
Maharashtra
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
West Bengal elections 2026
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?
heatwaves
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?
'हमें सोनार बांग्ला चाहिए...', अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने क्या कहा?
bengal assembly elections 2026
'हमें सोनार बांग्ला चाहिए...', अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने क्या कहा?
कौन हैं परषोत्तमदास जिन पर TMC ने लगाया BJP से मीटिंग का आरोप, HC में दायर की याचिका
West Bengal Election 2026
कौन हैं परषोत्तमदास जिन पर TMC ने लगाया BJP से मीटिंग का आरोप, HC में दायर की याचिका