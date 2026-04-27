India-New Zealand FTA: 16 साल की मेहनत रंग लाई, भारत-न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किए साइन, जानिए किसे होगा फायदा?

India-New Zealand FTA: भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर मुहर लगा दी है. इस डील के बाद द्विपक्षीय व्यापार की तस्वीर बदल सकती है. इस समझौते के तहत टैरिफ में कटौती, कस्टम नियमों में आसानी और बाजार तक बेहतर पहुंच दी जाएगी. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के कॉमर्स मिनिस्टर टॉड मैक्ले की उपस्थिति में इस समझौते पर साइन किया गया है. इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. कई वर्षों की बातचीत के बाद आखिरकार आज दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक अहम प्रावधान ये भी है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा.

पहले जिन उत्पादों पर 30 फीसदी से लेकर 150 फीसदी तक शुल्क लगता था. उनमें राहत मिलेगी. इसका मकसद सामान को सस्ता करना है, जबकि संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों को सुरक्षा भी दी जाएगी. न्यूजीलैंड के करीब 95 फीसदी निर्यात भारत में या तो ड्यूटी-फ्री हो जाएंगे या उन पर शुल्क में भारी कटौती होगी.

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क्या होगा सस्ता?

ऊन, कोयला, भेड़ का मांस इन पर लगने वाला टैरिफ तुरंत खत्म होगा. इससे पहले दिन से ही आयात सस्ता हो जाएगा.

लकड़ी और फारेस्ट प्रोडक्ट

95 फीसदी से ज्यादा निर्यात तुरंत शुल्क मुक्त हो जाएंगे. इससे निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग लागत घट सकती है.

सीफूड

करीब 33 फीसदी टैरिफ सात साल में खत्म होगा. इससे धीरे-धीरे कीमतें कम होंगी.

सेब और कीवीफ्रूट

ड्यूटी-फ्री कोटा और कम टैरिफ से प्रीमियम फलों की कीमतें अधिक किफायती होंगी.

मनुका शहद

मनुका शहद पर लगने वाला शुल्क 66 फीसदी से घटकर पांच साल में करीब 16.5 फीसदी रह जाएगा.

क्या धीरे-धीरे होगा सस्ता?

वाइन

150 फीसदी तक लगने वाला भारी शुल्क 10 साल में 66 से 83 फीसदी तक घटेगा.

डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट

बेबी फॉर्मूला और मिल्क प्रोटीन पर 22 से 33 फीसदी शुल्क सात साल में खत्म होगा.

औद्योगिक सामान

ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अगले 10 साल में शुल्क मुक्त हो जाएंगे.

क्या रह सकता है महंगा?

भारत ने डेयरी बाजार को पूरी तरह नहीं खोला है, फल, वाइन और दूसरे प्रीमियम आयातित सामान तय सीमा से ज्यादा होने पर महंगे रह सकते हैं.

क्यों अहम है ये डील?

ये समझौता सिर्फ कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबी अवधि की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है. भारत का मध्यम वर्ग 2030 तक 71.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. ये बड़ी खपत क्षमता पैदा करेगा. वहीं, 24 से 48 घंटे में कस्टम क्लियरेंस जैसी सुविधाएं व्यापार लागत और देरी दोनों कम करेंगी.