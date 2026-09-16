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India-New Zealand FTA: न्यूजीलैंड संसद में 93-29 वोट से पास हुआ ट्रेड बिल, कीवी-सेब और वाइन समेत ये चीजें हो सकती हैं सस्ती

भारत-न्यूजीलैंड FTA को न्यूजीलैंड संसद की मंजूरी, कीवी, सेब, वाइन और सी-फूड समेत कई उत्पादों पर घटेगी इंपोर्ट ड्यूटी, जबकि डेयरी और कुछ कृषि उत्पाद छूट से बाहर रहेंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 16, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:34 PM IST
India-New Zealand FTA: न्यूजीलैंड संसद में 93-29 वोट से पास हुआ ट्रेड बिल, कीवी-सेब और वाइन समेत ये चीजें हो सकती हैं सस्ती
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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