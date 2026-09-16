/India-New Zealand FTA: न्यूजीलैंड संसद में 93-29 वोट से पास हुआ ट्रेड बिल, कीवी-सेब और वाइन समेत ये चीजें हो सकती हैं सस्ती

India-New Zealand FTA : न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है. 16 सितंबर 2026 को हुए मतदान में विधेयक के पक्ष में 93 और विपक्ष में 29 वोट पड़े. न्यूजीलैंड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री टॉड मैक्ले ने इसे देश के निर्यातकों के लिए भारत के बड़े बाजार तक पहुंच बढ़ाने वाला अहम समझौता बताया है. इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के 57 प्रतिशत निर्यात को भारत में पहले दिन से ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी. समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद करीब 95 प्रतिशत न्यूजीलैंड निर्यात पर टैरिफ या तो खत्म हो जाएगा या काफी कम हो जाएगा. न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक, सिर्फ कीवीफ्रूट उद्योग को अगले पांच वर्षों में करीब 12.5 करोड़ डॉलर की टैरिफ बचत होने की उम्मीद है.