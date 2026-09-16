/India-New Zealand FTA: न्यूजीलैंड संसद में 93-29 वोट से पास हुआ ट्रेड बिल, कीवी-सेब और वाइन समेत ये चीजें हो सकती हैं सस्ती

India-New Zealand FTA : न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है. 16 सितंबर 2026 को हुए मतदान में विधेयक के पक्ष में 93 और विपक्ष में 29 वोट पड़े. न्यूजीलैंड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री टॉड मैक्ले ने इसे देश के निर्यातकों के लिए भारत के बड़े बाजार तक पहुंच बढ़ाने वाला अहम समझौता बताया है. इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के 57 प्रतिशत निर्यात को भारत में पहले दिन से ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी. समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद करीब 95 प्रतिशत न्यूजीलैंड निर्यात पर टैरिफ या तो खत्म हो जाएगा या काफी कम हो जाएगा. न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक, सिर्फ कीवीफ्रूट उद्योग को अगले पांच वर्षों में करीब 12.5 करोड़ डॉलर की टैरिफ बचत होने की उम्मीद है.
FTA के लागू होने के बाद न्यूजीलैंड से भारत आने वाले कई उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती का रास्ता साफ होगा. इससे कुछ उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ सकता है.
कीवीफ्रूट पर कोटा आधारित शुल्क में बड़ी कटौती की जाएगी. वहीं, सेब पर टैक्स में 50 फीसदी तक की कटौती का प्रावधान है. बेरीज और एवोकाडो जैसे फलों की कीमतों में भी कमी आ सकती है.
वाइन और स्पिरिट पर मौजूदा शुल्क में बड़ी कटौती का प्रावधान है. शुल्क को चरणबद्ध तरीके से 25 से 50 फीसदी के स्तर तक लाने की बात कही गई है. इससे न्यूजीलैंड की वाइन और अन्य संबंधित उत्पाद भारतीय बाजार में पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं.
समुद्री खाद्य उत्पादों में सैलमन और मसल्स पर भी शुल्क कम या खत्म किए जाने का प्रावधान है. इससे इन उत्पादों की भारत में कीमतों पर असर पड़ सकता है.
भेड़ के मांस और ऊन पर ड्यूटी तत्काल खत्म करने का प्रावधान है. वहीं, लकड़ी और वानिकी से जुड़े उत्पादों पर शुल्क में 95 फीसदी तक की कटौती की जाएगी.
समझौते के तहत न्यूजीलैंड के मशहूर मनुका हनी की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है. इसके अलावा शिशु आहार से जुड़े उत्पादों को भी शुल्क रियायत का लाभ मिल सकता है.
भारत ने घरेलू किसानों और स्थानीय उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ संवेदनशील उत्पादों को टैरिफ रियायतों से बाहर रखा है. इनमें डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर और दही शामिल हैं. इसके अलावा प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर जैसे उत्पादों को भी शुल्क छूट के दायरे से बाहर रखा गया है. इसका उद्देश्य घरेलू कृषि और संबंधित उद्योगों को आयात प्रतिस्पर्धा के संभावित प्रभाव से बचाना है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA पर बातचीत मार्च 2025 में शुरू हुई थी. समझौते को लागू करने के लिए दोनों देशों को अपनी-अपनी औपचारिक मंजूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद समझौते के इस साल लागू होने की उम्मीद है. इस FTA से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलने के साथ खाद्य पदार्थों, फाइबर, तकनीक, शिक्षा, पर्यटन और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में बाजार पहुंच बेहतर हो सकती है.