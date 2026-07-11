India-New Zealand Relation: बदलते हालात के बीच भारत और न्यूजीलैंड ने रिश्तों को नए मुकाम पर पहुंचाया है. दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को गहरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री मोदी और उनके न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सम के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership) में बदल दिया है. दोनों नेताओं ने 2030 तक वस्तुओं और सर्विस में सालाना द्विपक्षीय व्यापार को डबल कर 35,000 करोड़ रुपये करने का अहम लक्ष्य तय किया है.
दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत से कई परिणाम सामने आए हैं, इसमें 10 अहम समझौते भी शामिल हैं. इन प्रमुख घोषणाओं में अगले चार साल में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बए़ाने का रोडमैप तैयार किया गया है. इसके अलावा, हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए प्लान है और भारतीय नौसेना व न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक रसद सहायता समझौते (Logistics Support Pact) पर सहमति बनी है. यह दोनों देशों के सैन्य सहयोग को नई मजबूती देगा.
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर होने के बाद हुई है. दोनों नेताओं ने 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर (करीब 35,000 करोड़ रुपये) तक पहुंचाने की बात कही है. नया लक्ष्य दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक तालमेल को दिखाता है. दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह भी जोर दिया कि वे एफटीए (FTA) को जल्द से जल्द पूरी तरह लागू करने के लिए मिलकर काम करेंगे. इससे व्यापार को मजबूत कानूनी ढांचा और आर्थिक सहयोग को दिशा मिलेगी.
बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के अनुसार पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सम ने हिंद-प्रशांत के हालात पर विस्तार से चर्चा की. दोनों देशों ने खुले और समृद्ध क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के बीच, दोनों नेताओं ने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत समुद्री नेविगेशन और उड़ानों की स्वतंत्रता की बात कही. हिंद-प्रशांत में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष एक 'समुद्री सुरक्षा संवाद' शुरू करने पर सहमत हुए हैं.
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर चिंता जताते हुए दोनों नेताओं ने सभी से संयम बरतने, हालात को शांत करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की. दोनों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में होर्मुज स्ट्रेट से ग्लोबल ट्रेड और जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही को पूरी तरह बहाल करने की मांग की गई. दोनों प्रधानमंत्रियों ने बातचीत, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन के जरिये शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया. पीएम मोदी और लक्सम ने संयुक्त राष्ट्र में 'साहसिक और प्रभावी' सुधारों की वकालत करते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) के विस्तार के लिए अपना समर्थन दोहराया.