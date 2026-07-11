मिड‍िल ईस्ट में चल रहे तनाव पर चिंता जताते हुए दोनों नेताओं ने सभी से संयम बरतने, हालात को शांत करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुन‍िश्‍च‍ित करने की अपील की. दोनों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में होर्मुज स्‍ट्रेट से ग्‍लोबल ट्रेड और जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही को पूरी तरह बहाल करने की मांग की गई. दोनों प्रधानमंत्रियों ने बातचीत, कूटनीति और अंतरराष्‍ट्रीय कानूनों के पालन के जरिये शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया. पीएम मोदी और लक्सम ने संयुक्त राष्ट्र में 'साहसिक और प्रभावी' सुधारों की वकालत करते हुए यूएन स‍िक्‍योर‍िटी काउंस‍िल (UNSC) के विस्तार के लिए अपना समर्थन दोहराया.