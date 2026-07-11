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India-New Zealand FTA: भारत-न्यूजीलैंड के बीच होगा 35000 करोड़ का कारोबार, दोनों देशों के बीच और क्‍या-क्‍या समझौते हुए

India-New Zealand FTA: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच हुई बातचीत के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' में बदल द‍िया है. दोनों देशों के नेताओं ने 2030 तक दोनों तरफ से होने वाले व्‍यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपये पर पहुंचाने का लक्ष्‍य रखा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 11, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:33 AM IST
India-New Zealand FTA: भारत-न्यूजीलैंड के बीच होगा 35000 करोड़ का कारोबार, दोनों देशों के बीच और क्‍या-क्‍या समझौते हुए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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