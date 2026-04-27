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Hindi NewsबिजनेसIndia-New Zealand FTA: मोदी सरकार ने न‍िकाला ट्रंप के टैर‍िफ का तोड़, भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

India-New Zealand FTA: मोदी सरकार ने न‍िकाला ट्रंप के टैर‍िफ का तोड़, भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

What is FTA: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड डील (FTA) साइन होने के बाद दोनों देशों के बाजार में एक-दूसरे देशों के सामान को ब‍िना टैक्‍स के बेचा जा सकेगा. इसके अलावा इस डील के जर‍िये दोनों देशों में न‍िवेश को भी बढ़ावा म‍िलेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:48 AM IST
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india new zealand FTA: अमेर‍िका की तरफ से भारतीय प्रोडक्‍ट वा टैर‍िफ लागू क‍िये जाने के बाद मोदी सरकार लगातार फ्री ट्रेड डील (FTA) पर फोकस कर रही है. प‍िछले द‍िनों यूरोपियन यूनियन और यूके से एफटीए (FTA) अब भारत की न्‍यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड डील होने जा रही है. कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री म‍िन‍िस्‍टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह डील भारत और न्‍यूजीलैंड दोनों देशों के लि‍ए बड़ा मौका लेकर आएगी. उन्‍होंने इसे दोनों देशों के बीच नया अध्याय बताया. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने ऐलान क‍िया क‍ि सोमवार को भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर दस्तखत हो जाएंगे.

क्रिस्टोफर ने इसे 'एक पीढ़ी में एक बार आने वाला समझौता' बताया है. उन्‍होंने कहा इस डील के बाद न्यूजीलैंड के निर्यातकों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत के दरवाजे खुल जाएंगे. पीयूष गोयल न्यूजीलैंड के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट म‍िन‍िस्‍टर टॉड मैक्ले के साथ आगरा में हैं. दोनों मंत्र‍ियों ने ताजमहल का दौरा करने के साथ ही चमड़े और खेल सामग्री जैसे अलग-अलग सेक्‍टर के कारोबार‍ियों से चर्चा की. गोयल ने कहा कि इस एग्रीमेंट के बाद भारतीय कंपनियां न्यूजीलैंड के मार्केट में बिना किसी टैक्स के सामान निर्यात कर सकेंगी.

2.4 अरब डॉलर के कारोबार को दोगुना करने का टारगेट

गोयल ने इस दौरान आगरा के चमड़ा न‍िर्यातकों का जिक्र करते हुए कहा क‍ि भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात किए जाने वाले सामान बिना किसी टैक्स के जाएंगे. इससे आगरा की चमड़ा इंडस्ट्री समेत कई सेक्‍टर को बड़ा मौका म‍िलेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस डील से घरेलू कंपनियों के लि‍ए बड़े मौके बनेंगे. मौजूदा समय में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार करीब 2.4 अरब डॉलर का है. इसे FTA के बाद दोगुना करने का टारगेट है.

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भारत में आएगा 20 अरब डॉलर का इनवेस्‍टमेंट!

इसके अलावा अगले 15 साल के दौरान न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर का इनवेस्‍टमेंट लाना डील का अहम हिस्सा है. भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड के मार्केट में करीब 100 प्रतिशत सामान ड्यूटी-फ्री भेजने की सुविधा मिलेगी. इस समझौता से केवल न‍िर्यात ही नहीं बल्कि दोनों तरफ के ट्रेड को बढ़ावा देगा. गोयल ने कहा कि भारतीय व्यवसायी न्यूजीलैंड में आसानी से अपना सामान बेच सकेंगे, जबकि न्यूजीलैंड के सामान भी भारत में बेहतर पहुंच पाएंगे. एफटीए साइन होने के बाद पीयूष गोयल निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में निर्यात बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी.

'जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है भारत'

दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए ल‍िखा, 'हम भारत के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, इससे दुन‍िया के सबसे बड़े मार्केट में से एक कीवी निर्यातकों के ल‍िए खुल जाएगा. भारत की आबादी 1.4 अरब है और उसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है. जल्द ही यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है. इस डील से न्यूजीलैंड के किसान और निर्यातक भारतीय ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकेंगे.

प‍िछले कुछ साल के दौरान हुए साइन किये गए FTA

  • यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA)- स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे (TEPA, 2024 में साइन, अक्टूबर 2025 से लागू)

  • यूनाइटेड किंगडम (UK)- भारत-UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA, जुलाई 2025 में साइन, अभी रैटिफिकेशन चल रहा है.)

  • ओमान- भारत-ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA, दिसंबर 2025 में साइन)

  • यूरोपियन यूनियन (EU)- भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (27 जनवरी 2026 को कनक्लूडेड/साइन, अभी रैटिफिकेशन बाकी)

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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