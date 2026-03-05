Advertisement
जंग के बीच नहीं होगी पेट्रोल-डीजल की किल्लत, रूस ने भारत के लिए खोल दी तेल की टोटी, यूरोप के खिलाफ पुतिन का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक

Russia Oil Supply to India:  मिडिल ईस्ट जंग की वजह से तेल की सप्लाई चेन मुश्किल में फंस गई है, भारत के भी तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से अटक गए हैं. भारत में तेल की दिक्कत हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही रूस ने भारत के लिए इंतजाम कर दिया है. रूस के फैसले से भारत को तोहफा मिला है तो यूरोप को बड़ा झटका लगा है.  

 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 05, 2026, 03:55 PM IST
Crude Oil Supply: भारत जब भी मुसीबत में फंसा है, उसका दोस्त रूस हमेशा से मदद के लिए सबसे आगे खड़ा दिखता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ. ईरान पर अमेरिका-इजरायल हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग की धधकती आग स्ट्रेट और होर्मुज तक पहुंच गई. तेल सप्लाई के 'लाइफलाइन' को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट देशों से आने वाले भारत के तेल के जहाज समंदर में अटक गए हैं. अगर रास्ता जल्दी नहीं खुला तो भारत में तेल संकट पैदा हो सकता है. भारत में पेट्रोल-डीजल, गैस सप्लाई बाधित हो सकती है, कीमतें आसमान छू सकती है. भारत की मुश्किल बढ़ता देख फिर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मदद का हाथ बढ़ाया है.रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि वो भारत की ऊर्जा जरूरतों की मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि ऊर्जा सप्लाई में बाधा के बावजूद रूस भारत की जरूरतों को पूरा करता रहेगा.  एक तरफ रूस ने भारत को तोहफा दिया है तो यूरोप की मुश्किल बढ़ा दी है.   

रूस का भारत को बड़ा भरोसा, भर-भरकर देंगे तेल

भारत और रूस की दोस्ती फिर से खुलकर सामने आई है. ऊर्जा संकट की स्थिति में रूस ने भारत को तेल की सप्लाई का आश्वासन दिया है. रूस ने साफ कहा है कि भारत के लिए उनके तेल हमेशा से उपलब्ध हैं. वो हमेशा से भारत के लिए तेल की सप्लाई करने को तैयार है. रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारतीय जल सीमा के पास मौजूद 95 लाख बैरल तेल के जहाजों का ऑफर भी दिया है. ये तेल पहले से भारतीय सीमा के पास मौजूद हैं, जो कुछ ही हफ्तों में भारत पहुंचे जाएंगे. तेल के साथ-साथ रूस से भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) भी ऑफर किया है. बता दें कि भारत के लिए कतर सबसे बड़ा गैस निर्यातक है, लेकिन युद्ध की वजह से कतर ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, जिससे गैस सप्लाई पर संकट मंडराने लगा है.   पढ़ें- घायल ईरान का घातक प्रहार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद! भारत के पास कितने दिन का तेल बचा ? प्लान B भी समझिए

 

भारत को तोहफा, यूरोप को बड़ा झटका  

जहां रूस से भारत के लिए अपने तेल के दरवाजे खोल दिए है तो वहीं यूरोप को सबसे बड़ा झटका दिया है. राष्ट्रपति पुतिन के एक बयान से यूरोप की मुश्किल बढ़ गई है. पुतिन ने कहा है कि वो यूरोप के लिए गैस की सप्लाई रोक सकते हैं. पुतिन ने एक टीवी चैनल से साथ बातचीत में कहा है कि रूस यूरोप को दी जाने वाली सप्लाई को रोक सकता है. पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है, जब ईरान और मिडिल ईस्ट के देश जंग से जूझ रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो यूरोप मुश्किल में आ सकता है. रूस ऐसे वक्त में यूरोप से बदला ले रहे हैं, जब ग्लोबल सप्लाई चेन जंग की चपेट में हैं. पुतिन ने कहा कि यूरोप लगातार रूस पर नए प्रतिबंध थोपने की योजना बनाता रहा है, अब वक्त आ गया है कि यूरोप को भेजे जाने वाली खेप रोकी जा सकती है. यानी साफ है कि रूस यूरोप को घुटनों पर लाना चाहता है.   

अमेरिका के बहकावे में आना अब यूरोप को भारी पड़ने वाला है 

यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए.अमेरिका के बहकावे में आकर यूरोप भी उनका साथ देता रहा और रूसी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए, हालांकि यूरोप खुद को इससे पूरी तरह बचा नहीं सका. फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम जैसे बड़े यूरोपीय देश आज भी भारी मात्रा में रूस से गैस की खरीदारी करते हैं. ऐसे में अगर रूस यूरोप के लिए सप्लाई रोकता है तो वहां गैस संकट पैदा हो जाएगा. पुतिन जानते हैं कि अगर इस नाजुक वक्त में उन्होंने यूरोपीय देशों के लिए गैस की सप्लाई रोक दी तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा. मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से सप्लाई चेन टूट चुकी है. कतर जो गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है, उसने LNG का प्रोडक्शन बंद कर दिया है. कतर अकेले यूरोपीय संघ (EU) की 6 फीसदी गैस जरूरतों को पूरा करता है. होर्मुज गेटवे बंद होने से न केवल गैस की कीमतें बढ़ेगी, बल्कि यूरोप के पास विकल्प भी बंद हो जाएगा. ऐसे में पुतिन की इस चोट से यूरोप में हाहाकार मच सकता है.   

भारत रूस से कितना तेल खरीदता है, क्यों कम करनी पड़ी सप्लाई  

यूक्रेन जंग के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ा दिए उसके बाद से ही रूस से भारत की खरीद बढ़ गई. रूस ने तेल पर डिस्काउंट बढ़ाया और भारत से खरीदारी. साल 2022 में रूसी तेल की भारत के कुल तेल आयात में 35-40 फीसदी तक की हिस्सेदारी पहुंच गई, लेकिन साल 2025 में अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद की वजह से 25 फीसदी का टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से भारत को रूस से तेल खरीद कम करनी पड़ी. फरवरी 2026  में  रूस से तेल आयात 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था, जो पहले से आधा है. यानी भारत ने अमेरिका की शर्तों और टैरिफ की वजह से रूस से तेल खरीदना कम किया था, बंद नहीं किया था. अब रूस ने एक बार फिर से भारत के लिए अपने तेल टैंकर ऑफर कर दिए हैं.  पढ़ें- जंग के बीच ट्रंप को मिली करारी शिकस्त, लगा ₹16000000000000 का फटका, US पर दोहरी मार, भारत को कितनी राहत ?

 

India Russia

