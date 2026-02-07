Piyush Goyal: ट्रेड डील का ऐलान करते हुए अमेरिका की तरफ से बताया गया था कि अब भारत रूस से क्रूड ऑयल का आयात नहीं करेगा. लेकिन जब इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से जवाब मांगा गया तो उनकी तरफ से इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया गया.
US Tariff Cut: भारत और अमेरिका के बीच पिछले दिनों हुई ट्रेड डील की चर्चा हर तरफ है. अमेरिका ने भारत पर लगाए गए एक्स्ट्रा 25 फीसदी टैरिफ को हटा दिया है. लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से यह भी दावा किया गया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है. व्हाइट हाउस की तरफ से जारी आदेश में यह लाइन साफ तौर पर लिखी गई है. लेकिन दिल्ली की तरफ से इसको लेकर किसी तरह का बयान नहीं दिया गया. पिछले दिनों इस पर रूस की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि भारत ने रूस से तेल व्यापार रोकने को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी है.
25% पैनल 7 फरवरी 2026 से खत्म हुआ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि भारत ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल को इम्पोर्ट करने की बात कही है. इस आदेश का नाम ‘रूसी सरकार की तरफ से अमेरिका के लिए खतरे से निपटने के लिए ड्यूटी में संशोधन’. इसमें लिखा है कि भारत अमेरिकी पावर प्रोडक्ट खरीदेगा और अगले 10 साल में डिफेंस से जुड़ी मदद बढ़ाएगा. इस आदेश से भारत पर लगे 25% पैनल टैरिफ 7 फरवरी 2026 से खत्म हो गए. लेकिन यदि भारत फिर रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका टैरिफ को दोबारा लग सकता है.
ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस का नाम नहीं लिया
भारत और अमेरिका की तरफ से जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस का नाम नहीं लिया गया. इसमें महज इतना कहा गया है कि भारत अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के एनर्जी प्रोडक्ट, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती धातु, तकनीकी सामान और कोकिंग कोल खरीदने का प्लान कर रहा है. इसके बदले में भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर टैरिफ को खत्म करेगा या कम कर देगा.
अमेरिकी सामान पर ड्यूटी छूट नहीं मिलेगी
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित है. यहां भारत की तरफ से खुद पर्याप्त उत्पादन किया जाता है, वहां अमेरिकी सामान पर ड्यूटी छूट नहीं मिलेगी. पीयूष गोयल से रूस से तेल सप्लाई बंद करने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय (MEA) की तरफ से इस पर जानकारी दी जाएगी. MEA के स्पोक्सपर्सन ने 6 फरवरी को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि 140 करोड़ भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है.
भारत धीरे-धीरे अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा रहा
उन्होंने यह भी कहा कि एनर्जी सोर्स में विविधता लाना मार्केट की स्थिति और ग्लोबल बदलाव के अनुसार किया जा रहा है. सभी फैसले इसी सोच के साथ लिए जाते हैं और आगे भी लिये जाएंगे. आपको बता दें पिछले कुछ महीने के दौरान भारत ने रूस से तेल का आयात कम किया है. जनवरी 2026 में यह गिरकर 1.2 मिलियन बैरल पर आ गया, यह दिसंबर 2025 के मुकाबले कम है. भारत धीरे-धीरे अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा रहा है.
ज्वाइंट स्टेटमेंट के अनुसार अमेरिका की तरफ से भारत पर 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा. अगस्त 2025 से भारत पर अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ था. इसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था और बाकी का 25% टैरिफ रूस से तेल लेने को लेकर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था. अब रूस वाले हिस्से के हटने से 25% बचा था. दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट होने के बाद अब टैरिफ घटकर 18% पर आएगा. इसको लेकर 5 फरवरी को ट्रंप ने ऐलान किया था और पीएम मोदी ने भी इसकी पुष्टि की थी.
अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि भारत ने रूस से तेल का आयात बंद कर दिया है. लेकिन भारत की तरफ से इसे न तो माना गया और न ही इसको खारिज किया गया. एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता बताकर दिल्ली ने अपना रुख साफ कर दिया है.