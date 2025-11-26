Crude Oil Import: भारत का नवंबर महीने में रूस से क्रूड ऑयल का आयात र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. Kpler डेटा के अनुसार प‍िछले पांच महीने में यह अब तक का सबसे ज्‍यादा आयात है. लेकिन दिसंबर के महीने में इसमें गिरावट आने वाली है. यह ग‍िरावट अमेरिका के नए सैंक्शंस के कारण आने वाली है. अमेरिका ने 21 नवंबर तक रूस के Rosneft और Lukoil जैसे प्रोड्यूसर्स से डील बंद करने का अल्टीमेटम दिया है. भारत के रिफाइनर्स की तरफ से इस आखिरी मौके का फायदा उठाया गया है.

जुलाई के बाद हाई लेवल पर क्रूड का इम्‍पोर्ट

Kpler के प्रीलिमिनरी डेटा से सामने आया है क‍ि नवंबर में आयात 1.855 मिलियन बैरल रोजाना (bpd) के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. यह अक्टूबर के 1.48 मिलियन bpd से 25% ज्यादा है, जुलाई के बाद यह क्रूड ऑयल इम्‍पोर्ट का सबसे हाई लेवल है. भारत की तरफ 2022 में शुरू हुए यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद वेस्टर्न देशों के बहिष्कार का फायदा उठाया जा रहा है. भारत सस्ते समुद्री रूसी क्रूड का सबसे बड़ा खरीदार बन गया.

नवंबर में सप्लाई में उछाल आया

भारत की तरफ से साल 2025 के शुरुआती 9 महीने में 1.9 मिलियन bpd क्रूड ऑयल इम्‍पोर्ट क‍िया गया. यह रूस के एक्सपोर्ट का 40% है. एक ट्रेड सोर्स ने कहा क‍ि यूरोपीय यून‍ियन बाजार के लिए साल 2026 से नॉन-रूसी तेल का न‍ियम आने से भी नवंबर में सप्लाई में उछाल आया है.

यूएस सैंक्‍शंस के बाद र‍िफाइनरी अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ मुड़ रही हैं. ट्रेड सोर्सेज के अनुसार दिसंबर महीने में आयात तीन साल के लो लेवल पर पहुंचेगा. एक रिफाइनिंग सोर्स ने कहा क‍ि बैंक्‍स की सख्ती से स्टेट रिफाइनर्स ज्‍यादा सचेत हो गए हैं. दिसंबर महीने में महज साढ़े छह लाख बैरल रूसी तेल मिलेगा. EU की तरफ से भी 21 जनवरी की डेडलाइन रखी गई है, उसके बाद रूसी क्रूड हैंडल करने वाले रिफाइनरी का फ्यूल रिजेक्ट करेगा.

मंगलौर रिफाइनरी (MRPL), ह‍िन्‍दुस्‍तान पेट्रोलियम (HPCL) और HPCL मित्तल जैसी कंपनियां रूस से क्रूड ऑयल रूसी तेल खरीदना बंद कर चुकीं हैं. इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) और नायरा एनर्जी थोड़ा इम्‍पोर्ट कर रही हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा क‍ि 22 अक्टूबर तक के प्री-कमिटेड कार्गो लोड किये गए हैं. 20 नवंबर के बाद आने वाले लोकल मार्केट के लिए प्रोसेस होंगे.