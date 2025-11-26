Advertisement
trendingNow13018928
Hindi Newsबिजनेस

पांच महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर रूस से तेल का आयात, रोक के बावजूद क्‍यों बढ़ रहा इम्‍पोर्ट?

US Tariff Impact: अमेर‍िका ने भारत के रूस से सस्‍ते क्रूड ऑयल का आयात क‍िये जाने के बाद टैर‍िफ बढ़ाने का ऐलान क‍िया था. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप की मंशा यही रही क‍ि भारत रूस से क्रूड ऑयल का आयात कम कर दें. इसके बाद 21 नवंबर से अमेर‍िकी सैंक्शंस लागू क‍िये जा रहे हैं. अब इससे पहले तेल कंपनियों ने क्रूड का जबरदस्‍त आयात क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पांच महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर रूस से तेल का आयात, रोक के बावजूद क्‍यों बढ़ रहा इम्‍पोर्ट?

Crude Oil Import: भारत का नवंबर महीने में रूस से क्रूड ऑयल का आयात र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. Kpler डेटा के अनुसार प‍िछले पांच महीने में यह अब तक का सबसे ज्‍यादा आयात है. लेकिन दिसंबर के महीने में इसमें गिरावट आने वाली है. यह ग‍िरावट अमेरिका के नए सैंक्शंस के कारण आने वाली है. अमेरिका ने 21 नवंबर तक रूस के Rosneft और Lukoil जैसे प्रोड्यूसर्स से डील बंद करने का अल्टीमेटम दिया है. भारत के रिफाइनर्स की तरफ से इस आखिरी मौके का फायदा उठाया गया है.

जुलाई के बाद हाई लेवल पर क्रूड का इम्‍पोर्ट

Kpler के प्रीलिमिनरी डेटा से सामने आया है क‍ि नवंबर में आयात 1.855 मिलियन बैरल रोजाना (bpd) के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. यह अक्टूबर के 1.48 मिलियन bpd से 25% ज्यादा है, जुलाई के बाद यह क्रूड ऑयल इम्‍पोर्ट का सबसे हाई लेवल है. भारत की तरफ 2022 में शुरू हुए यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद वेस्टर्न देशों के बहिष्कार का फायदा उठाया जा रहा है. भारत सस्ते समुद्री रूसी क्रूड का सबसे बड़ा खरीदार बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

नवंबर में सप्लाई में उछाल आया
भारत की तरफ से साल 2025 के शुरुआती 9 महीने में 1.9 मिलियन bpd क्रूड ऑयल इम्‍पोर्ट क‍िया गया. यह रूस के एक्सपोर्ट का 40% है. एक ट्रेड सोर्स ने कहा क‍ि यूरोपीय यून‍ियन बाजार के लिए साल 2026 से नॉन-रूसी तेल का न‍ियम आने से भी नवंबर में सप्लाई में उछाल आया है.

यूएस सैंक्‍शंस के बाद र‍िफाइनरी अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ मुड़ रही हैं. ट्रेड सोर्सेज के अनुसार दिसंबर महीने में आयात तीन साल के लो लेवल पर पहुंचेगा. एक रिफाइनिंग सोर्स ने कहा क‍ि बैंक्‍स की सख्ती से स्टेट रिफाइनर्स ज्‍यादा सचेत हो गए हैं. दिसंबर महीने में महज साढ़े छह लाख बैरल रूसी तेल मिलेगा. EU की तरफ से भी 21 जनवरी की डेडलाइन रखी गई है, उसके बाद रूसी क्रूड हैंडल करने वाले रिफाइनरी का फ्यूल रिजेक्ट करेगा.

मंगलौर रिफाइनरी (MRPL), ह‍िन्‍दुस्‍तान पेट्रोलियम (HPCL) और HPCL मित्तल जैसी कंपनियां रूस से क्रूड ऑयल रूसी तेल खरीदना बंद कर चुकीं हैं. इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) और नायरा एनर्जी थोड़ा इम्‍पोर्ट कर रही हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा क‍ि 22 अक्टूबर तक के प्री-कमिटेड कार्गो लोड किये गए हैं. 20 नवंबर के बाद आने वाले लोकल मार्केट के लिए प्रोसेस होंगे. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

US tariff

Trending news

RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता