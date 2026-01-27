India EU Trade Deal: भारत ने ईयू को ऑफर किया यूके से 6 गुना अधिक ऑटो कोटा, अब इन कंपनियों की लग्जरी कारें मिलेंगी सस्ती; जानें पूरी खबर

Advertisement
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा Free Trade Agreement संपन्न किया है. आज 27 तारीख है और ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 27, 2026, 05:49 PM IST
India EU Trade Deal: भारत और 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच ट्रेड को लेकर मंगलवार 27 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहा. इस दिन भारत और ईयू (यूरोपीय संघ) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ. करीब 18 साल बाद भारत और ईयू के बीच इस ट्रेड डील को फाइनल किया गया है क्योंकि इसके लिए सबसे पहला कदम 2007 में उठाया गया था. इस बीच भारत ने यूरोपियन यूनियन को लेकर एक बड़े ऑटो कोटा का ऑफर किया है, जिसे ब्रिटेन (UK) की डील से करीब 6 गुना बड़ा माना जा रहा है.

जी हां, भारत ने यूरोपीय ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग को अब तक दिए गए कोटे से कुल 6 गुना अधिक कोटा देने की बात कही है. इससे ड्यूटी (शुल्क) में भारी कटौती होने की संभावना है इसके अलावा भारत को कार बाजार में अधिक पहुंच मिलने की संभावना भी है. इससे देश में कई लग्जरी कारों पर टैक्स में कटौती जाएगी और इस वजह से उनकी कीमतों में भारी गिरावट की संभावना है.  

वहीं, इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- कल एक ऐतिहासिक क्षण था, जब पहली बार European Union के leaders,भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. आज, एक और ऐतिहासिक अवसर है, जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही हैं.

आयात ड्यूटी में होगी भारी कटौती 
भारत और ईयू के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हो गई है. इसके साथ ही अब दोनों के बीच ट्रेड बढ़ने के साथ कई सेक्टर्स को लेकर बड़े कारोबार की उम्मीद है. इस बीच बात हो रही है भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऑटो सेक्टर की. जी हां, मिली जानकारी के अनुसार, भारत और ईयू के बीच हुए समझौते के तहत धीरे-धीरे 250000 यूरोप में बने वाहनों को भारत में इंट्री करने की अनुमति मिलेगी, जो एक डील के तहत ब्रिटेन को दिए गए 37000 यूनिट के कोटे से कहीं अधिक है.

जानकारा बताते हैं कि इस डील से लगभग 160000 आंतरिक दहन इंजन (Internal combustion engine) वाली कारों पर आयात शुल्क अगले पांच वर्षों में घटकर 10 फीसदी हो जाएगा. वहीं, 90000 इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह शुल्क (ड्यूटी) 10वें वर्ष से लागू होगा. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों के उभरते बाजार को संरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. 

आयातित कारों पर 110 फीसदी तक का शुल्क 
बताया गया कि शुरुआती कोटा के अंदर अधिकतर सेगमेंट के लिए ड्यूटी (शुल्क) लगभग 30 फीसदी से शुरू होगा. इस कोटा के बाहर, ट्रेड डील के तहत जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) से चलने वाली कारों पर 10 वर्षों में शुल्क घटाकर 35 फीसदी करने पर राय बनी है. जानकार इसे एक अहम कटौती बताते हैं क्योंकि अभी भारत में आयातित कारों पर 110 फीसदी तक का शुल्क लगता है. इस क्षेत्र को जानने वाले जानकार कहते हैं कि यह बड़ा आवंटन ब्लॉक के कहीं अधिक बड़े ऑटो मार्केट को दर्शाता है. इससे मर्सिडीज-बेंज, फॉक्सवैगन एजी, स्टेलेंटिस एनवी और रेनॉल्ट एसए सहित कई कंपनियों को फायदा होगा. इनकी कारें भारत में पहले के मुकाबले और सस्ती हो सकती हैं. 

भारत और EU के बीच इनवेस्टमेंट को बूस्ट करेगा- पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा Free Trade Agreement संपन्न किया है. आज 27 तारीख है और ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है. यह ऐतिहासिक समझौता- हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों की यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा, और हमारे सर्विसे sectors के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा." उन्होंने आगे कहा, "इतना ही नहीं, यह FTA, भारत और European Union के बीच इनवेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन partnerships बनाएगा. और वैश्विक स्तर पर सप्लाइ चेन को मजबूत करेगा. यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है. यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है."

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

india eu trade dealIndia EU FTA

