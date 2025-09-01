जीरो टैरिफ का ऑफर: ट्रंप के बयान से दुनिया हैरान, भारत-अमेरिका ट्रेड वार में आया नया मोड़
जीरो टैरिफ का ऑफर: ट्रंप के बयान से दुनिया हैरान, भारत-अमेरिका ट्रेड वार में आया नया मोड़

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में सोमवार को नया मोड़ देखने को मिला है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिकी माल पर अपने इंपोर्ट टैरिफ यानी आयात शुल्क को जीरो करने का ऑफर दिया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:48 PM IST
जीरो टैरिफ का ऑफर: ट्रंप के बयान से दुनिया हैरान, भारत-अमेरिका ट्रेड वार में आया नया मोड़

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में सोमवार को नया मोड़ देखने को मिला है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिकी माल पर अपने इंपोर्ट टैरिफ यानी आयात शुल्क को जीरो करने का ऑफर दिया है. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते पिछले कुछ महीनों में तनावपूर्ण रहे हैं और अमेरिका ने भारत से आयातित सामान पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया था.

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि कई लोग यह नहीं समझते कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ भारी मात्रा में व्यापार करते हैं. दूसरे शब्दों में, वे हमें बड़े पैमाने पर माल बेचते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं. यह संबंध पूरी तरह से एकतरफा है. भारत ने अब अपने टैरिफ को शून्य करने का ऑफर दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है. यह कदम उन्हें वर्षों पहले उठाना चाहिए था.

छठी राउंड की ट्रेड वार और 50% टैरिफ
इस बयान के पीछे का राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है. भारत-अमेरिका के बीच होने वाली छठी राउंड की ट्रेड वार बातचीत अगस्त के अंत में तय थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया. अब तक पांच राउंड की वार्ता हो चुकी है, जिसमें भारत के कृषि और पशुपालन सेक्टर तक अमेरिकी पहुंच को लेकर कई अहम मुद्दे उभर कर सामने आए हैं. आपको बता दें कि ट्रंप ने अगस्त 7 से भारत पर 25% का टैरिफ लागू कर दिए. इसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने रूस से क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया. इस तरह कुल मिलाकर भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया, जो ब्राजील के समान है और अमेरिका के सभी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में सबसे ज्यादा है.

यह भी पढ़ें- 32000 करोड़ का नुकसान! ट्रंप के टैरिफ से तमिलनाडु के टेक्सटाइल हब पर मंडराया खतरा, लाखों नौकरियों पर संकट

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान भारत-अमेरिका व्यापार वार में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है. यदि भारत वास्तव में अमेरिकी माल पर टैरिफ कम करता है, तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन को संतुलित करने में मदद मिल सकती है और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में ज्यादा अवसर मिल सकते हैं. वहीं, यह भी देखा जाएगा कि भारत अपने घरेलू उद्योगों और किसानों के हितों को कैसे सुरक्षित रखता है.

