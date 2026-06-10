सिर्फ अंडमान या राजस्थान नहीं इन 4 जगहों पर भी छुपा है 'ब्लैक गोल्ड', 36 महीने का मिशन 'समुद्र मंथन' तेल-गैस की टेंशन करेगा खत्म!

India Oil and Gas Reserve: मिडिल ईस्ट युद्ध ने भारत को ये अहसास करा दिया है कि तेल और गैस के लिए आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है. होर्मुज का रस्ता बंद होने से भारत को भारी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा है. पेट्रोल-डीजल, CNG और LPG गैस के दामों में इजाफा कर दिया गया. आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने कमर कस ली है. जमीन के नीचे दबे तेल और गैस भंडार की तलाश तेज हो गई है. राजस्थान और अंडमान द्वीप में सफलता भी मिली है. अब भारत ने इस दबे खजाने की तलाश में के लिए पूरा प्लान तैयार किया है.
ऑयल इंडिया लिमिडेट ( Oil India ltd) को अंडमान सागर में दूसरी बार बड़ी सफलता मिली है. OIL को अंडमान के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित श्री विजयपुरम-3 के खोजी कुएं में प्रकृतिक गैस का भंडार मिला. करीब 355 मीटर गहरे समुद्र में खोदे गए कुएं में गैस का भंडार मिलने से सरकार उत्साहित है. इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के डांडेवाला क्षेत्र में एक नए गैस भंडार की खोज की गई. सरकार ने तेल और गैस की खोज अब तेज कर दी है. भारत के पूर्वी तट सीमा पर ऊर्जा के भंडार खोज तेज हो गई है.
अंडमान सागर में मिली सफलता ने पूर्वी तट पर खोज में तेजी लाई ला दी. नए खोज अभियान में महानदी, बंगाल-पूर्णिया, कावेरी और कृष्णा-गोदावरी बेसिन को शामिल किया जा रहा है. सरकार पूर्वी तट के बेसिनों में तेल और गैस की भंडार तलाश रही है. इसके लिए पुराने सिस्मिक डेटा को रीप्रोसेस करके नए गहरे पानी में सर्वे के लिए नई योजना बनाई जा रही है. कंपनियों को इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा. यह मिशन मुख्य रूप से महानदी, बंगाल-पूर्णिया, कावेरी और कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिनों को कवर करेगा.
सरकार इन इलाकों में जमीन के नीचे खजाने की तलाश के लिए बोलियां आमंत्रित करने वाली है. जिसके लिए मल्टी-क्लाइंट मॉडल के तहत नई ब्रॉडबैंड 3D सिस्मिक सर्वे के बाद एडवांस इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इसकी मदद से पुराने 2D और 3D मरीन सिस्मिक डेटासेट को रीप्रोसेस किया जाएगा. माना जा रहा है कि इन सब में करीब 36 महीनों का वक्त लग सकता है. आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर समुद्र के नीचे मौजूद चट्टानों की क्लियर तस्वीर मिलेगी और संभावित इलाके में तेल-गैस की पहचान करने में मदद मिलेगी.
पूर्वी तट में भारी मात्रा में तेल, गैस और खनिज की संभावना देखी जा रही है. महानदी बेसिन में हाइड्रोकार्बन की उच्च संभावनाएं हैं. इसी तरह से बंगाल-पूर्णिया बेसिन के 10 किलोमीटर की परत के नीचे बायोगैस और हाइड्रोकार्बन मिलने की संभावना प्रबल है. इसी तरह से कावेरी बेसिन पहले से ही एक प्रमाणित पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है. सरकार को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में अभी भी बड़े संसाधन छिपे हुए हैं. इसी तरह से कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिनों में गैस भंडार मिलने की संभावना है. सरकार इसके लिए कंपनियों को आमंत्रित करेंगी, जो वहां निवेश कर गैस और तेल के भंडारों का पता चलाएगी. इससे सरकार की अग्रिम लागत से थोड़ी राहत मिल जाती है.
भारत के पास वर्तमान में कुल मिलाकर 76 से 80 दिनों तक की जरूरतों को पूरा करने के लायक तेल और गैस का भंडार है. देश की निर्भरता आयात पर टिकी है, जिसे अब वो खत्म करना चाहता है. सरकार ऊर्जा सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है.