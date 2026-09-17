/खाड़ी युद्ध, होर्मुज बंद, लाल सागर में टकराव के बीच भारत के लिए नया तेल संकट, सऊदी अरामको ने रोकी क्रूड ऑयल सप्लाई

India Oil Import: भारत के लिए नया तेल संकट खड़ा हो सकता है. खाड़ी युद्ध फिर से शुरू हो गया है. होर्मुज स्ट्रेट पहले से बंद है, सऊदी अरब ने अपने ऑयल पाइपलाइन को बंद कर दिया है. लाल सागर में हूती विद्रोहियों का तनाव चरम पर है. भारत के तेल आयात पर एक और बड़े झटके वाली खबर आई है. सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सऊदी अरामको ने भारत के लिए तेल का निर्यात रोक दिया है.
सऊदी अरब ने भारत के लिए रोकी तेल की सप्लाई
सऊदी अरब भारत के टॉप क्रूड सप्लायरों में से एक है, लेकिन लगातार हो रहे हमले ने उसकी पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचाया है. ड्रोन हमलों की वजह से सऊदी अरब के ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा है. जिसके बाद सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने भारतीय रिफाइनरियों के लिए तेल की सप्लाई बंद कर दी है. अमराको की ओर से भारतीय रिफाइनरियों को ये जानकारी भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि वो फिलहाल तेल की सप्लाई को रोक रहे हैं.
तेल सप्लाई अटकने से क्या असर होगा ?
सऊदी अरब भारत के तेल सप्लायर देशों में शामिल है. भारत के कुल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट में सऊदी अरामको की हिस्सेदारी करीब 9% से 16% की है. भारत यहां से करीब 398,000 बैरल तेल रोजाना आयात करता है. इस सप्लाई के बंद होने पर भारत को नए सप्लायर खोजने होंगे. हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा. तेल की बढ़ती कीमतें और ढुलाई पर खर्च बढ़ेगा, जो तेल कंपनियों के लिए चुनौती होगी. कीमतों को कंट्रोल करना उनके सामने बड़ा चैलेंज होगा.
सऊदी अरामको की अहमियत
होर्मुज बंद होने के बाद भारत का सऊदी अरामको से तेल आयात बढ़ा था.अरामको स्पॉट मार्केट में कच्चा तेल नहीं बेचती है. तेल कंपनी सालाना टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत समेत दूसरे देशों को तेल की सप्लाई करती है. सऊदी अरब लंबे समय से दुनिया के बड़े तेल सप्लायर्स में से एक रहा है. ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में उसकी हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी से अधिक की है. उसकी तेल पाइपलाइन लाइफलाइन है, जो होर्मुज की नाकेबंदी के बीच तेल की सप्लाई कर रही थी. भारत के लिए सप्लाई रुकना तेल संकट पैदा कर सकता है.