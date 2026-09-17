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खाड़ी युद्ध, होर्मुज बंद, लाल सागर में टकराव के बीच भारत के लिए नया तेल संकट, सऊदी अरामको ने रोकी क्रूड ऑयल सप्लाई

India Oil Crisis: सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सऊदी अरामको ने भारत के लिए तेल का निर्यात रोक दिया है. सऊदी अरब भारत के टॉप क्रूड सप्लायरों में से एक है, लेकिन लगातार हो रहे हमले ने उसकी पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचाया है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 17, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:02 PM IST
खाड़ी युद्ध, होर्मुज बंद, लाल सागर में टकराव के बीच भारत के लिए नया तेल संकट, सऊदी अरामको ने रोकी क्रूड ऑयल सप्लाई

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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