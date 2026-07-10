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जरूरत का 90% तेल खरीदने वाला भारत अब बनेगा पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट का 'किंग', लगाया ₹75000 करोड़ का दांव!

India Oil Export: भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, लेकिन अब उसने ऐसा दांव चला है कि जल्द ही वो पेट्रोल-डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड बना लेगा.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 10, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:24 PM IST
जरूरत का 90% तेल खरीदने वाला भारत अब बनेगा पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट का 'किंग', लगाया ₹75000 करोड़ का दांव!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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