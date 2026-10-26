/इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर, 17.73 लाख करोड़ का खर्च, खर्च में रेलवे सबसे टॉप पर

India Growth Story: भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी के GDP ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है. IMF, वर्ल्ड बैंक समेत कई ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ पर मुहर लगाई है. वैश्विक तनाव के बीच भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है. देश की तरक्की के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्टर पर भी खर्च बढ़ रहा है. सरकार ने इसका एक डेटा साझा किया है, जो बताता है कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्टर पर कितना खर्च कर रही है ?
17.73 लाख करोड़ का खर्च
सरकार ने सोमवार को बताया कि सितंबर 2026 तक केंद्र के 17 मंत्रालयों और विभागों में कुल 37.56 लाख करोड़ रुपए की नवीनतम अनुमानित लागत वाली 1,853 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जा रही है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स पर अब तक कुल 17.73 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का लगभग 47.21 प्रतिशत है.
कुल 654 प्रोजेक्ट्स (35 प्रतिशत) में 80 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति दर्ज की गई है, जबकि 338 प्रोजेक्ट्स (18 प्रतिशत) में 80 प्रतिशत से अधिक वित्तीय कार्य पूरा हो चुका है. कुल 1,853 जारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से 780 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी लागत 1,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक है. वहीं, 1,073 प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत 1,000 करोड़ रुपए से कम है.
बयान के अनुसार परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सबसे अधिक 1,320 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत 20.07 लाख करोड़ रुपए है. यह कनेक्टिविटी आधारित बुनियादी ढांचे के विकास को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है. बयान में आगे कहा गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत सबसे अधिक 974 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का 53 प्रतिशत है. इनकी संशोधित कुल लागत 9.46 लाख करोड़ रुपए है, जो सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का 25 प्रतिशत है.
इनपुट-आईएएनएस