महल के अंदर बना भारत का एकलौता रेलवे स्टेशन, पैलेस में 40 किमी तक बिछी हैं पटरियां, यहीं से पाकिस्तान भेजे गए थे लोग, कीमत ₹113 करोड़

India Unique Railway Station: भारत में हजारों रेलवे स्टेशन है.कुछ लंबे , कुछ छोटे, कुछ बिजी तो कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, जहां बहुत कम ट्रेनें पहुंचती है. आज जिस रेलवे स्टेशन के बारे में बात करेंगे वो अपने आप में अनोखा है. ये रेलवे स्टेशन आम लोगों के लिए नहीं है. इसे सरकार ने नहीं बल्कि नवाब साहब ने खास अपने लिए बनाया. उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली खान के महल में ट्रेन की पटरियां बिछाई गई. महल के भीतर स्टेशन बनाया गया.

महल के अंदर रेलवे स्टेशन

नवाब साहब के महल में 40 किलोमीटर तक ट्रेन की पटरियां बिछी. साल 1925 में बड़ौदा स्टेट ट्रेन बिल्डर्स से चार बोगियां खरीदीं गई. ट्रेन में सोने-उठे, बैठने से लेकर खाने-पीने के तमाम इंतजाम किए गए. ट्रेन के भीतर ही किचन से लेकर बेडरूम तक का अरेंजेंट किया गया था.

ट्रेन में बेडरूम से लेकर किचन, बाथरूम तक

नवाब ने चार बोगियों वाली खास ट्रेन का नाम सैलून रखा. इस ट्रेन में राजा साहब की जरूरत की तमाम चीजें थी. ट्रेन में बेडरूम से लेकर डाइनिंग रूम. किचन और मनोरंजन के साधन मौजूद थे. चार बोगी वाले इस ट्रेन में नवाब के साथ-साथ उनके सेवादारों जैसे गार्ड्स, नौकर-चाकर, खानसामा सबके लिए व्यवस्था की गई थी.

इसी ट्रेन से करते थे सफर

रामपुर के नवाब जब भी सफर पर बाहर जाते वो अपनी ट्रेन से ही सफर करते. इस ट्रेन के सफर से पहले उन्हें सरकार को इसकी सूचना देनी होती थी.नवाब की ओर से सूचना मिलने के बाद उनकी ट्रेन को रेलवे की संबंधित ट्रेन से जोड़ दी जाती थी. जिसके जरिए वो सफर करते थे. आजादी के बाद भी उन्होंने अपने प्राइवेट ट्रेन से सफर को जारी रखा. बाद में सुरक्षा कारणों से उन्हें इस सफर को बंद करना पड़ा था.

पाकिस्तान जाने वालों की मदद

बंटवारे के बाद नवाब साहब ने अपनी रेल की मदद से लोगों को पाकिस्तान जाने में मदद की. साल 1954 में उन्होंने अपनी ट्रेन की दो बोगियां सरकार को दे दी. बाकी दो बोगियों को अपने पास ही रखा, लेकिन उनके निधन के बाद उनके 'सैलून' की चमक खो हो गई. धीरे-धीरे उनका रेलवे स्टेशन भी बंद हो गया. आज भी उनकी ट्रेन रामपुर महल में पड़ी है. दरवाजे, खिड़कियां बंद है. लोग उसे देखने आते. लोगों ने इस रेलवे स्टेशन का नाम नवाब रेलवे स्टेशन रख दिया. कोर्ट के सर्वे में इस रेलवे स्टेशन की कीमत 113 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी.