क्या 50% टैरिफ मैक्सिको को पड़ेगा भारी? भारत ने लगाई फटकार, दे दी एक्शन की चेतावनी

Mexico-India Trade : अमेरिका के बाद अब भारत पर मैक्सिको ने भी टैरिफ लगा दिया है. मेक्सिको द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों को छोड़कर बाकी देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले के कुछ ही देर बाद भारत ने मेक्सिको के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है और अपने एक्सपोर्टर्स की सुरक्षा के लिए 'उचित कदम' उठाने की चेतावनी दी. भारत सरकार ने एकतरफा टैरिफ बढ़ोतरी पर चिंता जताई है. ये बढ़ोतरी कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% तक हो सकती है और कहा है कि यह दोनों देशों के बीच सहयोगी आर्थिक जुड़ाव की भावना के खिलाफ है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मेक्सिको सरकार के इस कदम का मकसद भारत से जुड़ा नहीं है. लेकिन भारत का मानना ​​है कि बिना पहले सलाह-मशविरा किए MFN टैरिफ में एकतरफा बढ़ोतरी हमारे सहयोगी आर्थिक जुड़ाव की भावना के अनुरूप नहीं है.

क्या है मेक्सिको का मकसद?

मेक्सिको ने भारत, चीन, ब्राजील और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिना अन्य देशों से आयात पर अधिक टैरिफ लगाने वाले एक बिल को हरी झंडी दे दी है. ये बिल 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा और इसका मकसद घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और एशियाई आयात पर निर्भरता कम करना है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मेक्सिको सिटी ने राष्ट्रीय इंडस्ट्री और उत्पादकों की सुरक्षा के लिए 2026 से भारत और चीन सहित एशियाई देशों से कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स के आयात पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.

मेक्सिको की सीनेट ने दी हरी झंडी

जाने-माने मेक्सिकन न्यूज आउटलेट एल यूनिवर्सल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेक्सिको की सीनेट (जो देश की संसद का ऊपरी सदन है) ने बुधवार (स्थानीय समय) को जनरल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स कानून के अलग-अलग टैरिफ कैटेगरी में बदलाव किया, ताकि कपड़े, जूते, उपकरण और फर्नीचर जैसे रोजमर्रा के सामानों पर 5 से 50 प्रतिशत तक ड्यूटी लगाई जा सके.

इन प्रोडक्ट्स पर बढ़ाया टैरिफ

मेक्सिको ने ऑटो पार्ट्स, हल्की कारें, कपड़े, प्लास्टिक, स्टील, घरेलू उपकरण, खिलौने, टेक्सटाइल, फर्नीचर, जूते, चमड़े का सामान, कागज, कार्डबोर्ड, मोटरसाइकिल, एल्युमिनियम, ट्रेलर, कांच, साबुन, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स जैसे सामानों पर ड्यूटी लगाई है. 2024-25 में भारत का मेक्सिको को एक्सपोर्ट 5.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि उसी साल इंपोर्ट 2.9 बिलियन डॉलर हुआ है.