India–Pakistan T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच से पहले रॉकेट बने कोलंबो के एयर टिकट, फैंस के सिर पर जुनून सवार

India–Pakistan T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के मैच की दीवानगी एक बार फिर अपने चरम पर है. भारत-पाकिस्तान मुकाबले का रोमांच ऐसा है कि फैंस किसी भी कीमत पर ये मैच मिस नहीं करना चाहते. रविवार को होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले कोलंबो जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. आखिरी समय में टिकट बुक कराने की होड़ मची है और हवाई किराए कई गुना तक बढ़ गए हैं. पहले जहां सामान्य किराया कम था, वहीं अब अचानक डिमांड बढ़ने से कीमतें आसमान छू रही हैं. मैच को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी. उसके खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी. क्रिकेट के इस महाकुंभ में अपनी टीम को लाइव सपोर्ट करने के लिए फैंस हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इससे कोलंबो एयरफेयर में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया जा रहा है.

बुकिंग में लगभग 22% की बढ़ोतरी

बता दें, 12 से 16 फरवरी के लिए बुकिंग में लगभग 22% की बढ़ोतरी हुई है. पिछले कुछ दिनों में काफी रिजर्वेशन हुए हैं. क्लियरट्रिप की चीफ ग्रोथ और बिजनेस ऑफिसर मंजरी सिंघल ने बताया कि टूर्नामेंट विंडो के दौरान फ्लाइट बुकिंग जनवरी बेसलाइन और नॉन-इवेंट पीरियड की तुलना में 20% से अधिक बढ़ी है. कोलंबो के लिए बुकिंग लगभग 65% बढ़ गई है. सिंगल ने कहा कि होटल की डिमांड भी मजबूत हुई है. ये 35% से अधिक बढ़ी है और ट्रैवलर्स मिड-रेंज और प्रीमियम प्रॉपर्टीज को पसंद कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि कोलंबो की शॉर्ट-हॉल कनेक्टिविटी और भारतीयों के लिए श्रीलंका में वीजा-फ्री एक्सेस ने अचानक ट्रैवल प्लान बनाने को और आसान बना दिया है.

हवाई किराए में तेजी से बढ़ोतरी

कोलंबो के लिए लास्ट-मिनट राउंड-ट्रिप किराया चेन्नई और कोच्चि से लगभग 50,000 रुपये, मुंबई से 70,000 रुपये और दिल्ली से 90,000 से 1 लाख रुपये के बीच हो गया है. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से आउटबाउंड डिमांड सबसे अधिक है. इसमें कोलंबो में अधिकतर बुकिंग हो रही हैं.