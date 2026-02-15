Advertisement
डूबते को तिनके का सहारा; भारत-पाकिस्तान महामुकाबला भरेगा श्रीलंका का खजाना, जमकर होगी कमाई

India vs Pakistan: मैच के लिए टिकटों की खपत इतनी तेज थी कि टिकटिंग प्लेटफॉर्म क्रैश तक हो गया. इससे इस मुकाबले की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है. ये दर्शाता है कि इस प्रतिद्वंद्विता का जुनून कितना गहरा है. दर्शकों के पहुंचने के बाद श्रीलंका अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिल सकता है. 

Feb 15, 2026
India vs Pakistan T20 World Cup : ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट आयोजनों में से एक है. इस हाई-वोल्टेज मैच के लिए लगभग 18,000 भारतीय और 12,000 पाकिस्तानी समर्थक टिकट लेकर कोलंबो पहुंचे हैं. ये मैच केवल खेल नहीं है. बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व भी है. इस मैच के लिए टिकटों की खपत इतनी तेज थी कि टिकटिंग प्लेटफॉर्म क्रैश तक हो गया. इससे इस मुकाबले की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है. ये दर्शाता है कि इस प्रतिद्वंद्विता का जुनून कितना गहरा है. इतने दर्शकों के पहुंचने के बाद श्रीलंका अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिल सकता है. 

करोड़ों डॉलर के बराबर फायदा 

एक हाई-प्रोफाइल भारत-पाकिस्तान मैच से श्रीलंका में करोड़ों डॉलर के बराबर फायदा हो सकता है. भारतीय दर्शक संख्या मेजबान देश के पर्यटन, व्यापार के लिए बड़ी राहत दे सकते हैं  श्रीलंकाई रुपया पिछले कुछ वर्षों में गंभीर आर्थिक संकट से प्रभावित रहा है. जबकि इंडिया का रुपया स्थिर रहा है. भारतीय रुपया श्रीलंकाई रुपये की तुलना में मजबूत स्थिति में है. भारतीय दर्शक बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर खर्च करते हैं तो इसका फायदा श्रीलंका को मिलने की उम्मीद है-; 

  • पर्यटन और होटल उद्योग को बढ़ावा

  • मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान से हजारों क्रिकेट प्रशंसकों के श्रीलंका पहुंच चुके हैं इससे श्रीलंका को ये फायदे होंगे

  • होटल बुकिंग में तेज उछाल

  • एयरलाइन टिकटों की मांग में ग्रोथ

  • स्थानीय परिवहन सेवाओं की कमाई में बढ़ोतरी

  • पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि एक बड़े मुकाबले के दौरान होटल ऑक्यूपेंसी 90 प्रतिशत से ऊपर जा सकती है

ये भी पढ़ें : चीन की नींद उड़ना तय, एक और बड़ी डील क्रैक करेगा भारत, सुपरपावर समझौते से बदलेगा खेल

विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती

भारतीय दर्शक जब अपने रुपये को श्रीलंकाई मुद्रा में बदलते हैं, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का फ्लो बढ़ता है. आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे श्रीलंका के लिए ये राहत भरी खबर मानी जा रही है. ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ,विज्ञापन,स्पॉन्सरशिप डील से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों रुपये की आय हो सकती है.

1,560 करोड़ रुपये की जंग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से करीब 1,560 करोड़ रुपये तक का आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है. इस पैसे में प्रसारण अधिकार, विज्ञापन, टिकट बिक्री और डिजिटल स्ट्रीमिंग से होने वाली कमाई शामिल है. क्रिकेट एनालिस्ट का मानना है कि ये एक ऐसा मुकाबला है. जिस पर पूरे टूर्नामेंट की व्यावसायिक सफलता काफी हद तक निर्भर करती है.

पहले ऐसी खबरें थी कि ये मुकाबला नहीं होगा लेकिन मैच कन्फर्म होने के कुछ ही मिनटों बाद मुंबई-कोलंबो का रिटर्न एयरफेयर कथित तौर पर 10,000 से बढ़कर 60,000 रुपये हो गया है. 14 और 15 फरवरी के लिए कोलंबो में होटल के किराए में काफी बढ़ोतरी हुई है. प्रीमियम कमरों का किराया 1.05 लाख और 1.06 लाख रुपये प्रति रात के बीच था.

इस वक्त 100 भारतीय रुपये की कीमत लगभग 340 से अधिक श्रीलंकाई रुपये के बराबर है. यानी भारतीय रुपया श्रीलंकाई मुद्रा की तुलना में मजबूत है. इस वजह से भारत से श्रीलंका जाने वाले पर्यटकों को वहां खर्च करने में ज्यादा स्थानीय मुद्रा मिलती है. इससे उनकी खरीदारी की क्षमता बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है. 

 

