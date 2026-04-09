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Hindi Newsबिजनेससिर्फ 15 जहाज...सीजफायर के बाद होर्मुज पर ईरान की नई शर्त, जारी किया नया मैप; भारत को लगेगा ₹5500 करोड़ का फटका

सिर्फ 15 जहाज...सीजफायर के बाद होर्मुज पर ईरान की नई शर्त, जारी किया नया मैप; भारत को लगेगा ₹5500 करोड़ का फटका

Iran-US Ceasefire:  सीजफायर के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने नई शर्तें लागू कर दी हैं. जहाजों की संख्या घटा दी है, वहीं नया मैप भी जारी किया है. ईरान की इन शर्तों से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 09, 2026, 07:24 PM IST
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सिर्फ 15 जहाज...सीजफायर के बाद होर्मुज पर ईरान की नई शर्त, जारी किया नया मैप; भारत को लगेगा ₹5500 करोड़ का फटका

Iran on Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान युद्ध पर जारी सीजफायर 24 घंटे भी नहीं चल सका. अमेरिका, इजरायल और ईरान की अपनी-अपनी जिदों से मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग को फिर से भड़का दिया है. जिस इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर मिसाइल दागकर इस युद्ध की शुरुआत की थी, उसी ने सीजफायर लागू होने कुछ ही घंटों बाद लेबनान पर हमला कर इस युद्ध को फिर से शुरू कर दिया है. वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अभी भी बंद रखा है.  इस रास्ते पर ईरान ने अपना पहरा लगा रखा है. इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट पर नजरें गड़ाए हुए हैं. अब होर्मुज पर ईरान ने ताबड़तोड़ नई शर्तें लागू कर दी है.  इस शर्तों का असर भारत पर भी होने वाला है.  

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होर्मुज पर ईरान की एक और शर्त  

अमेरिका से सीजफायर के बीच ईरान ने होर्मुज पर नई शर्त लागू कर दी है. ईरान ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इस रास्ते से हर दिन 15 से अधिक जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा. 28 फरवरी को इस रास्ते से 140 जहाज एक दिन में गुजरते थे, वहां अब ईरान सिर्फ 15 जहाजों को गुजरने की इजाजत देगा. इससे अंदाजा लगाइए मुश्किल नहीं है कि फिलहाल तेल और गैस की किल्लत से आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है. 

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ईरान ने जहाजों के लिए जारी किया नया मैप  

ईरान ने ना केवल जहाजों पर पाबंदी लगाई है, बल्कि उनके लिए नया मैप भी जारी कर दिया है. IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट के नीचे बारूद बिछा रखी है. ऐसे में जहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया मैप जारी किया है, ताकि समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से उन्हें बचाया जा सके.  मैप ने उन रास्तों को दिखाया गया है, जहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है. नए मैप के मुताबिक अब जहाजों को ओमान के किनारे के बजाए  ईरान के किनारे से निकलने की सलाह दी गई है.  

पढ़ें-  जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए युद्ध पर लगा 14 दिन का ब्रेक, उसका असली मालिक कौन है ? क्या समंदर में टोल TAX वसूला जा सकता है ?

होर्मुज पर महंगा टोल टैक्स 

इस युद्ध ने होर्मुज को पूरी तरह से बदल दिया है. ईरान होर्मजु स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों को अब भारी भरकम टोल टैक्स वसूलेगा. ईरान हर बैरल पर 1 डॉलर टैक्स वसूलने वाला है. इस टोल का पेमेंट क्रिप्टोकरेंसी में करनी होगी. हर कार्गों पर ईरान की कड़ी निगरानी होगी. ईरान के अधिकारी ने कहा है कि हर कार्गों की जांच होगी, उसके बाद ही उसे होर्मुज से गुजरने की इजाजत मिलेगी. ऐसा इसलिए, ताकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक हथियारों की आवाजाही को रोका जा सके.  इस वजह से जहाजों को यहां से गुजरने में वक्त लग सकता है. यानी तेल और गैस की सप्लाई जल्दी सामान्य होती नहीं दिख रही है. 

पढ़ें-  युद्ध पर दो हफ्ते का ब्रेक, होर्मुज भी खुला, पर फ्री में नहीं मिली शांति ,ईरान के साथ-साथ अब ओमान भी वसूलेगा TAX, भारत के लिए राहत या आफत ?

भारत पर क्या होगा इस फैसले का असर ?  

ईरान के इस फैसले का असर भारत पर भी होगा.  भारत के गैस आयात का 90 फीसदी हिस्सा इसी रास्ते से आता है. भारत के रोजाना होने वाले 55 लाख बैरल तेल आयात का 30 फीसदी तेल ( 16.5 लाख बैरल/ दिन) इसी होर्मुज के रास्ते से आता है. होर्मुज पर टोल टैक्स लगने से भारत के तेल आयात पर करीब 16.5 करोड़ रुपये ( प्रति बैरल 1 डॉलर के हिसाब से)  रोजाना का खर्च बढ़ेगा. भारत सरकार और सरकारी तेल कंपनियों के वार्षिक तेल आयात बिल पर 5500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.   तेल कंपनियां आयात के बढ़ते बोझ को ग्राहकों से वसूलेगी. यानी अगर ये संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा सकती है. 

भारत को डबल झटका  

ईरान अपने इस फैसले से केवल भारत का आयात बिल ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को भी कमजोर करेगा. कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगा. वहीं ईरान ने यह भी कहा है कि वो टोल का पेमेंट बिटक्वाइंन में लेगा. इस फैसले से भारतीय रुपये को झटका लगेगा. अगर कीमत की बात करें तो अभी 1 बिटक्वाइंन की कीमत 71,600 डॉलर है. टोल टैक्स में इसके इस्तेमाल से इसकी वैल्यू बढ़ेगी और रुपये पर दवाब बढ़ेगा.  

  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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