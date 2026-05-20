चीन-जापान छोड़िए, भारत में ही बनेगी 350 KM/घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन, 6 महीने में डिजाइन फाइनल

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Bullet Train : भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की अगली पीढ़ी की स्वदेशी बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होगी. उन्होंने बताया कि इस हाई-स्पीड ट्रेन के डिजाइन पर अगले छह महीनों में काम शुरू होने की उम्मीद है.
वर्तमान में 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है. इस कॉरिडोर पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली ट्रेनें चलाने की योजना है. परियोजना का पहला चरण अगस्त 2027 तक शुरू होने की संभावना है. भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन फिलहाल बेंगलुरु की BEML और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मिलकर तैयार कर रही हैं. B28 नाम की इस ट्रेन को 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है. इसका प्रोटोटाइप अगले साल की शुरुआत तक तैयार हो सकता है.
रेल मंत्री ने कहा कि नई हाई-स्पीड ट्रेनों में भारत की अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खास तकनीक और फीचर्स दिए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे बोर्ड इस वित्त वर्ष में नई तकनीकों को अपनाने के साथ सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा.
रेल मंत्रालय के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में करीब 70 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं और अब देश के 80% से ज्यादा रेल नेटवर्क पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से ट्रेनें चल सकती हैं. हाल ही में रेल भवन में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन की प्रस्तावित डिजाइन की एक तस्वीर भी लगाई गई थी, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा. हालांकि, रेलवे बोर्ड ने साफ किया कि यह केवल शुरुआती डिजाइन का प्रतीकात्मक मॉडल है. असली डिजाइन नहीं.