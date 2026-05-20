Advertisement
trendingNow13223807
Hindi Newsबिजनेसचीन-जापान छोड़िए, भारत में ही बनेगी 350 KMघंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन, 6 महीने में डिजाइन फाइनल

चीन-जापान छोड़िए, भारत में ही बनेगी 350 KM/घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन, 6 महीने में डिजाइन फाइनल

वर्तमान में 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है. इस कॉरिडोर पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली ट्रेनें चलाने की योजना है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 20, 2026, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/social media
Source : X/social media

Bullet Train :  भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की अगली पीढ़ी की स्वदेशी बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होगी. उन्होंने बताया कि इस हाई-स्पीड ट्रेन के डिजाइन पर अगले छह महीनों में काम शुरू होने की उम्मीद है.

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर 

वर्तमान में 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है. इस कॉरिडोर पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली ट्रेनें चलाने की योजना है. परियोजना का पहला चरण अगस्त 2027 तक शुरू होने की संभावना है. भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन फिलहाल बेंगलुरु की BEML और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मिलकर तैयार कर रही हैं. B28 नाम की इस ट्रेन को 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है. इसका प्रोटोटाइप अगले साल की शुरुआत तक तैयार हो सकता है.

रेल मंत्री ने कहा कि नई हाई-स्पीड ट्रेनों में भारत की अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खास तकनीक और फीचर्स दिए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे बोर्ड इस वित्त वर्ष में नई तकनीकों को अपनाने के साथ सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

10 वर्षों में करीब 70 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए

रेल मंत्रालय के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में करीब 70 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं और अब देश के 80% से ज्यादा रेल नेटवर्क पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से ट्रेनें चल सकती हैं. हाल ही में रेल भवन में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन की प्रस्तावित डिजाइन की एक तस्वीर भी लगाई गई थी, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा. हालांकि, रेलवे बोर्ड ने साफ किया कि यह केवल शुरुआती डिजाइन का प्रतीकात्मक मॉडल है. असली डिजाइन नहीं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Bullet train

Trending news

अमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, 'प्री-फ्रैब' में रहेंगे भोले के भक्त
Amarnath Yatra
अमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, 'प्री-फ्रैब' में रहेंगे भोले के भक्त
भारत का वो शहर, जहां पैदा होती है देश की 75% किशमिश; लोग कहते हैं Raisin Capital
Raisin capital
भारत का वो शहर, जहां पैदा होती है देश की 75% किशमिश; लोग कहते हैं Raisin Capital
तरबूज से हुई मौतों का रहस्‍य गहराया, नमक के सैंपल में छिपा है राज !
Watermelon Case
तरबूज से हुई मौतों का रहस्‍य गहराया, नमक के सैंपल में छिपा है राज !
इस शहर में पहुंचते ही ठहर जाते हैं लड़कियों के पांव, सबसे अलग हैं यहां के गोलगप्पे
Golgappa Name
इस शहर में पहुंचते ही ठहर जाते हैं लड़कियों के पांव, सबसे अलग हैं यहां के गोलगप्पे
ये भी तो एक 'जंग' है! भीषण गर्मी में गुजरात से आई एक तस्वीर कुछ कह रही है
Monsoon 2026
ये भी तो एक 'जंग' है! भीषण गर्मी में गुजरात से आई एक तस्वीर कुछ कह रही है
जज साहब...मुझे मराठी नहीं आती, धर्मांतरण केस में आरोपी को मिली जमानत
Ulhasnagar
जज साहब...मुझे मराठी नहीं आती, धर्मांतरण केस में आरोपी को मिली जमानत
भारत का वो रहस्यमयी गांव, जहां सांपों के बीच बेखौफ जीवन जीते हैं लोग
Snakes
भारत का वो रहस्यमयी गांव, जहां सांपों के बीच बेखौफ जीवन जीते हैं लोग
राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान; PM मोदी-अमित शाह के लिए क्या बोल गए नेता प्रतिपक्ष
Rahul Gandhi targeted PM Modi
राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान; PM मोदी-अमित शाह के लिए क्या बोल गए नेता प्रतिपक्ष
तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?
Kerala
तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?
जब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी
india heatwave
जब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी