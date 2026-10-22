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भारत-पोलैंड व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार, 2030 तक दोगुना करने का टारगेट; तकनीक और निवेश पर फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने भारत-EU FTA, निवेश, तकनीकी सहयोग और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 22, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 06:07 PM IST
भारत-पोलैंड व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार, 2030 तक दोगुना करने का टारगेट; तकनीक और निवेश पर फोकस
Image Credit: Social media/X/

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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