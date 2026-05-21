Power Demand in India: देश में भीषण गर्मी और हीटवेव (लू) का प्रकोप बढ़ने के साथ ही बिजली की ड‍िमांड रोज नए रिकॉर्ड बना रही है. देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसती आग और चढ़ते पारे के कारण एसी (AC) और डेजर्ट कूलर जैसे कूल‍िंग अप्लायंसेज का यूज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इसके चलते लगातार तीसरे दिन भारत की बिजली की ड‍िमांड नए ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गई है. एनर्जी म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से शेयर क‍िये गए ऑफ‍िश‍ियल र‍िकॉर्ड के अनुसार बुधवार दोपहर 3:45 बजे देश की पीक पावर डिमांड 265.44 गीगावाट (GW) तक पहुंच गई. इसके बाद मंगलवार को बने 260.45 गीगावाट का रिकॉर्ड भी पीछे छूट गया.

इस हफ्ते की शुरुआत से ही देश के अलग-अलग राज्‍यों में भीषण लू का दौर जारी है. इससे बिजली की ड‍िमांड लगातार आसमान छू रही है. अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सोमवार को देश की पीक पावर डिमांड 257.37 गीगावाट दर्ज की गई थी. इसने 25 अप्रैल को बने 256.11 गीगावाट के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था. इसके बाद मंगलवार को यह ड‍िमांड बढ़कर 260.45 गीगावाट पर पहुंच गई. इसके बाद ड‍िमांड ने बुधवार को 265.44 गीगावाट का नया र‍िकॉर्ड लेवल छू लिया.

इस हफ्ते लू के थपेड़ों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं

ऐतिहासिक उछाल के बीच केंद्रीय एनर्जी म‍िन‍िस्‍ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि देश में लगातार तीसरे दिन बिजली की रिकॉर्ड ड‍िमांड दर्ज की गई है. राहत की बात यह है कि इस पूरी ड‍िमांड को बिना किसी परेशानी के पूरा किया गया है. बिजली के यूज में आई इस भारी तेजी क अहम कारण नॉर्थ-वेस्‍ट और मध्य भारत के बड़े हिस्से में जारी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है. आईएमडी (IMD) की तरफ से अनुमान जताया गया है क‍ि इस पूरे हफ्ते लोगों को लू के थपेड़ों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

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तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा

आईएमडी (IMD) की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा. जैसे- जैसे पारा चढ़ रहा है...घर, ऑफ‍िस और फैक्ट्रियों में एसी, कूलर और पंखों का इस्‍तेमाल 24 घंटे क‍िया जा रहा है. इससे बिजली की खपत में बड़ा उछाल आया है. एनर्जी म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि इस बार गर्मियों में भारत की पीक पावर डिमांड 270 गीगावाट के आंकड़े को भी पार कर सकती है.

लाइट की ड‍िमांड में आई जबरदस्‍त बढ़ोतरी

बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि आने वाले हफ्तों में भी टेम्‍प्रेचर इसी तरह ऊंचा बना रहा. कूलिंग डिवाइसों के लगातार इस्तेमाल क‍िये जाने के चलते लाइट की ड‍िमांड में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अगर पिछले सालों से तुलना करें तो पिछले साल जून 2025 में देश की अधिकतम बिजली ड‍िमांड 242.77 गीगावाट रही थी. वहीं, मई 2024 में यह 250 गीगावाट तक पहुंची थी. यह उस समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था. लेक‍िन इस बार मई में ही पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं.