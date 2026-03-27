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Hindi Newsबिजनेसये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...रूस को होगा डबल फायदा; LNG खरीदेगा भारत

'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे'...रूस को होगा डबल फायदा; LNG खरीदेगा भारत

भारत ऊर्जा के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर है और इस संकट का सीधा प्रभाव देश को झेलना पड़ा है. पहले भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से अपने कच्चे तेल के आयात को घटाया था ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों के नियमों का पालन किया जा सके. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:37 PM IST
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India-Russia Relation : जब भारत और अमेरिका जनवरी में टैरिफ को कम करने के लिए एक समझौते पर बातचीत कर रहे थे. तब भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद घटा दी थी. लेकिन, अब केवल दो महीने बाद ही, भारत और रूस अपने ऊर्जा सहयोग को और गहरा कर रहे हैं. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि रूस, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सीधे तौर पर LNG की बिक्री फिर से शुरू करने की तैयारी करेगा. 

भारत-रूस संबंधों में फिर से मजबूती

रायटर्स  की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध और उससे पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. अमेरिकी विदेश नीति के कारण पैदा हुई ये वैश्विक स्थिति भारत-रूस संबंधों को फिर से मजबूती देने का कारण बन रही है.

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क्यों बढ़ी कच्चे तेल की कीमतें?

सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जिसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल और गैस के निर्यात को बाधित कर दिया. इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भारी संकट आया और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं. भारत ऊर्जा के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर है और इस संकट का सीधा प्रभाव देश को झेलना पड़ा है. पहले भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से अपने कच्चे तेल के आयात को घटाया था ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों के नियमों का पालन किया जा सके. लेकिन ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा संकट गहरा गया और भारत को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा.

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ऊर्जा संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम 

अब भारत ने रूस के साथ अपने पुराने ऊर्जा संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. इसमें रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति को फिर से बढ़ाने, LNG खरीद को फिर से शुरू करने और ऊर्जा और पावर इंफ्रा में सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत शामिल है. भारत सरकार ने रूस से LNG खरीदने के लिए ट्रम्प प्रशासन से विशेष छूट मांगने के लिए भी अमेरिका से संपर्क किया है ताकि वो पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना ये व्यापार कर सके.

इस बदलाव का एक बड़ा कारण ये है कि रूस का ऊर्जा क्षेत्र भारत के लिए अब एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक सोर्स बन गया है. खासकर तब जब मध्य पूर्व में अनिश्चितता बनी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत रूसी तेल की सप्लाई फिर से बढ़ाता है, तो ये उसके कुल तेल आयात का लगभग 40% तक हो सकता है. राजनीतिक रूप से भी ये कदम महत्वपूर्ण है. भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाना चाहता है. वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई संकट के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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