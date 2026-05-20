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Hindi Newsबिजनेसवेस्ट एशिया में जंग, भारत का ‘ऑपरेशन ऑयल’ शुरू! होर्मुज से जहाज भेजने का क्या है प्लान?

वेस्ट एशिया में जंग, भारत का ‘ऑपरेशन ऑयल’ शुरू! होर्मुज से जहाज भेजने का क्या है प्लान?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र के आस-पास तैनात युद्धपोतों की संख्या दोगुनी कर दी है. इसके साथ ही समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हवाई निगरानी अभियान भी तेज कर दिए गए हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 20, 2026, 04:59 PM IST
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Source : X/social media
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Iran Conflict Disruptions :  वेस्ट एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास बढ़ते खतरे के बीच भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए व्यवधानों के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत मिडिल ईस्ट सप्लायर्स से कच्चा तेल और ऊर्जा कार्गो सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज से जहाज भेजने की तैयारी कर रहा है.

सरकार से अंतिम मंजूरी का इंतजार! 

रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से कहा गया है कि योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और सरकार से अंतिम मंजूरी मिलते ही भारतीय जहाज इस संकरे समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश शुरू कर देंगे. हालांकि, रिपोर्ट में शामिल सूत्रों ने ये नहीं बताया कि ये शिपमेंट कब शुरू होंगे और इस रास्ते से कितनी मात्रा में कार्गो भेजा जाएगा.

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है. फरवरी के आखिर में ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से इस मार्ग पर शिपिंग गतिविधियां काफी धीमी पड़ गई हैं. इससे सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है. दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक भारत, हाल के वर्षों में रूस और अन्य सप्लायर्स से खरीद बढ़ाने के बावजूद अब भी खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर है.

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रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय नौसेना से मंजूरी और घरेलू तेल रिफाइनरियों से व्यावसायिक ऑर्डर मिलने के बाद फारस की खाड़ी में दोबारा परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है।

हालांकि, ये  अब भी स्पष्ट नहीं है कि ईरान या अमेरिका — जो दोनों अलग-अलग तरीके से होर्मुज के आसपास प्रतिबंध और सैन्य नाकेबंदी लागू कर रहे हैं — भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने पर औपचारिक सहमति दे चुके हैं या नहीं।

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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