ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस...फिर भी भारत ने नहीं छोड़ी दोस्ती, अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'

Crude Oil : ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ....इस गाने की लाइन भारत और रूस के दोस्ती पर बिलकुल फिट बैठ रही है. अमेरिका की बंदिशों के बावजूद भारत अक्टूबर में रूस से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है. यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अक्टूबर महीने में रूस से कुल $2.9 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा है. हालांकि, ये खरीदारी अमेरिका द्वारा रूस के तेल उत्पादक रॉसनेफ्ट और लुकॉइल पर नई पाबंदियों से पहले की गई थी.

फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के बाद भारत अक्टूबर में रूस के फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना. भारत की रूस से कुल आयात में कच्चा तेल 81% ($2.5 बिलियन), कोयला 11% ($351 मिलियन), और तेल उत्पाद 7% ($222 मिलियन) था.

भारत ने रूस से तेल की खरीदारी फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला होने के बाद काफी बढ़ा दी थी. पश्चिमी देशों की पाबंदियों और यूरोप में कम डिमांड के कारण रूस का तेल सस्ता उपलब्ध था. इसके कारण भारत का रूस से कच्चा तेल आयात पहले 1% से बढ़कर कुल आयात का लगभग 40% हो गया था.

पिछले महीने की तुलना में 11% की बढ़ोतरी

CREA की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अक्टूबर में भारत का रूस से कच्चा तेल आयात पिछले महीने की तुलना में 11% बढ़ गया है. जबकि निजी रिफाइनरी कंपनियों ने कुल आयात का दो-तिहाई हिस्सा संभाला, सरकारी रिफाइनरियों ने पिछले महीने की तुलना में रूस से अपने कच्चा तेल आयात को लगभग दोगुना किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी तेल पर कभी-कभी $18-20 प्रति बैरल की छूट भी रही, जिससे भारत को सस्ते दाम पर तेल खरीदने का मौका मिला.