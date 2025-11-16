Advertisement
trendingNow13006359
Hindi Newsबिजनेस

ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस...फिर भी भारत ने नहीं छोड़ी दोस्ती, अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'

 यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अक्टूबर महीने में रूस से कुल $2.9 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 05:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस...फिर भी भारत ने नहीं छोड़ी दोस्ती, अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'

Crude Oil : ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ....इस गाने की लाइन भारत और रूस के दोस्ती पर बिलकुल फिट बैठ रही है. अमेरिका की बंदिशों के बावजूद भारत अक्टूबर में रूस से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है.  यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अक्टूबर महीने में रूस से कुल $2.9 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा है. हालांकि, ये खरीदारी अमेरिका द्वारा रूस के तेल उत्पादक रॉसनेफ्ट और लुकॉइल पर नई पाबंदियों से पहले की गई थी.

फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के बाद भारत अक्टूबर में रूस के फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना. भारत की रूस से कुल आयात में कच्चा तेल 81% ($2.5 बिलियन), कोयला 11% ($351 मिलियन), और तेल उत्पाद 7% ($222 मिलियन) था.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने रूस से तेल की खरीदारी फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला होने के बाद काफी बढ़ा दी थी. पश्चिमी देशों की पाबंदियों और यूरोप में कम डिमांड के कारण रूस का तेल सस्ता उपलब्ध था. इसके कारण भारत का रूस से कच्चा तेल आयात पहले 1% से बढ़कर कुल आयात का लगभग 40% हो गया था.

 पिछले महीने की तुलना में 11% की बढ़ोतरी 

CREA की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अक्टूबर में भारत का रूस से कच्चा तेल आयात पिछले महीने की तुलना में 11% बढ़ गया है. जबकि निजी रिफाइनरी कंपनियों ने कुल आयात का दो-तिहाई हिस्सा संभाला, सरकारी रिफाइनरियों ने पिछले महीने की तुलना में रूस से अपने कच्चा तेल आयात को लगभग दोगुना किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी तेल पर कभी-कभी $18-20 प्रति बैरल की छूट भी रही, जिससे भारत को सस्ते दाम पर तेल खरीदने का मौका मिला.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

crude oil

Trending news

ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
crude oil
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
reservation
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
Today Latest Hindi News
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
Jammu Kashmir
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
Bhavnagar Murder
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
India Sri Lanka Ties
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
Bihar Chunav Results
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा