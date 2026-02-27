GDP Growth Rate: देश की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में र‍ियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही. वहीं, नॉमिनल ग्रोथ 8.9% दर्ज की गई. जीडीपी का यह आंकड़ा MoSPI की तरफ से जारी क‍िया गया. इसके साथ ही नई जीडीपी सीरीज भी लॉन्च की गई, इसमें बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है. पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान र‍ियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% अनुमानित रही है, जो क‍ि पहले के 7.4% अनुमान से बेहतर है.

नई सीरीज के तहत बेस ईयर 2022-23 को आधार बनाया गया है. बेस ईयर इकोनॉमी के स्‍ट्रक्‍चर को मापने का बेंचमार्क होता है. इसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है ताकि बदलती इकोनॉमी को बेहतर तरीके से दिखाया जा सके. इस रिवीजन से स्‍ट्रक्‍चरल बदलाव, नए डेटा सोर्स और बेहतर मेथडोलॉजी शामिल की गई है, इससे अनुमान न‍िकालना ज्यादा सटीक हो गए हैं.

क्या-क्या बदला है नई सीरीज में?

नई सीरीज में जीएसटी डेटा, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और ई-व्‍हीकल रजिस्ट्रेशन जैसे नए और ड‍िटेल्‍ड डेटा सोर्स का यूज किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में डबल डिफ्लेशन लागू किया गया है, जबकि अन्य सेक्टर्स में स‍िंगल एक्सट्रापोलेशन. अनऑफ‍िश‍ियल और घरेलू सेक्टर को बेहतर मापने के लिए एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉरपोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पर भरोसा किया गया है. सप्लाई यूज टेबल फ्रेमवर्क को नेशनल अकाउंट्स में जोड़ा गया है.

पिछले सालों के रिवाइज्ड आंकड़े

नए बेस ईयर से पुराने आंकड़े अपडेट हुए हैं. फाइनेंश‍ियल ईयर 2024 (FY 2024) में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही, जबकि FY25 में 7.1% रही. FY25 में नॉमिनल ग्रोथ 9.7% थी. सेक्टर-वाइज FY25 में प्राइमरी सेक्टर 4.9%, सेकंडरी 8.0% और सर्विसेज 7.9% बढ़ा. बेस ईयर बदलने से इकोनॉमी का असली साइज नहीं बदलता, बल्कि स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क अपडेट होता है ताकि मौजूदा स्‍ट्रक्‍चर, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स की सही जानकारी म‍िले.

पूरे साल FY26 का अनुमान

रियल जीडीपी FY26 में 7.6% बढ़कर 322.58 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है, जबकि FY25 में यह 299.89 लाख करोड़ था. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.6% रहने की उम्मीद है. रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) 7.7% बढ़कर इकोनॉमी की मजबूती दिखा रहा है. तीसरी त‍िमाही में मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन ने ग्रोथ को मजबूती दी, जबकि पिछले क्‍वार्टर से थोड़ी सुस्ती आई है.

आगे क्‍या?

प्रोविजनल एस्टिमेट्स और Q4 डेटा 29 मई 2026 को जारी होंगे. यह नई सीरीज देश की ग्रोथ स्टोरी को ज्यादा सटीक बनाएगी और इनवेस्‍टर-पॉल‍िसी मेकर्स के लिए बेहतर तस्वीर पेश करेगी. इकोनॉम‍िस्‍ट का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की मजबूती से भारत दुनिया की तेज बढ़ती इकोनॉमी में आगे रहेगा.