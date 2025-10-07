भारत के सुपर-डील का ब्लूप्रिंट तैयार, इस दौलतमंद मुस्लिम देश के साथ मिलाया हाथ, बढ़ेगा कारोबार

Advertisement
Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 07, 2025, 01:22 PM IST
India Qatar Trade Deal:  भारत ने व्यापार के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. एक तरफ जहां अमेरिका के साथ ट्रेड डील अटकी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने मुस्लिम देश के साथ बड़ा समझौता कर लिया है. अमेरिकी टैरिफ के चलते व्यापार और निर्यात को होने वाले नुकसान की भरपाई का इंतजाम हो गया है. ब्रिटेन, ईयू के बाद अब दौलतमंद मुस्लिम देश कतर के साथ भारत ने व्यापार समझौता कर लिया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-कतर के बीच 2026 की तीसरी तिमाही तक व्यापार समझौता पूरा होने की बात कही है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये समझौते महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.  फिलहाल कतर से भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम और गैस उत्पादों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है. भारत कतर को कुल 1.68 अरब डॉलर का निर्यात करता है. जबकि 12.46 अरब डॉलर का आयात करता है. अब इस आयात-निर्यात को बढ़ाने की तैयारी हो जा रही है. 

भारत और कतर के बीच समझौता  

 भारत और कतर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल, जेम और ज्वेलरी, आईटी और हाई-टेक इंडस्ट्रीज पर फोकस करके अपने द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 14 अरब डॉलर से दोगुना करके 2030 तक 28 अरब डॉलर कर सकते हैं. केंद्रीय मंत्री गोयल ने कतर के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी के साथ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कॉरपोरेशन पर कतर-भारत ज्वाइंट कमीशन की सह-अध्यक्षता की. इस कार्यक्रम में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, मौजूदा व्यापार बाधाओं और गैर-टैरिफ चुनौतियों का समाधान करने और प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया.  

भारत-कतर कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 

दोनों पक्षों ने एक महत्वाकांक्षी भारत-कतर कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई.उन्होंने कतर के ऊर्जा निर्यात की सराहना की, जिसमें 2028 से प्रति वर्ष 7.5 मिलियन टन एलएनजी आपूर्ति का दीर्घकालिक समझौता भी शामिल है। गोयल ने कतर को भारत के निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता को जरूरी बताया. इस पर केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'पर एक पोस्ट में कहा, "दोहा में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ एक सार्थक बातचीत हुई. उन्हें हमारे आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता का दोहन करने और मेक इन इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया जैसी परिवर्तनकारी पहलों का लाभ उठाकर साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा मिले.  ट्रंप बाज नहीं आने वाले, फोड़ा एक और टैरिफ बम...अब 25% का लगाया टैक्स, दोस्त एलन मस्क की करा दी चांदी

कतर में भी चलेगा भारत का UPI

खाड़ी देश में भी अब यूपीआई से पेमेंट होगा. कतर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है .इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने पर्ल आइलैंड स्थित लुलु मॉल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के लॉन्च इवेंट में भी भाग लिया, जो कतर के साथ भारत की डिजिटल साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह प्रवासी भारतीयों एवं स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाएगा. आईएएनएस 

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार

Trade

