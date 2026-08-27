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भारत की BRICS अध्यक्षता में बड़ा आर्थिक दांव! दिल्ली में 500 से ज्यादा निवेशक, दांव पर 1 ट्रिलियन डॉलर

What is iBRICS Summit 2026? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और डॉलर को हथियार के रूप में यूज करने की तानाशाही को जड़ से खत्म करने के लिए भारत खामोशी के साथ खत्म करने जा रहा है. दिल्ली में इस महीने एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जो अमेरिका की तानाशाही के अंत की शुरुआत कर सकता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 05, 2026, 01:46 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:54 AM IST
भारत की BRICS अध्यक्षता में बड़ा आर्थिक दांव! दिल्ली में 500 से ज्यादा निवेशक, दांव पर 1 ट्रिलियन डॉलर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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