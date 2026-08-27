/भारत की BRICS अध्यक्षता में बड़ा आर्थिक दांव! दिल्ली में 500 से ज्यादा निवेशक, दांव पर 1 ट्रिलियन डॉलर

उन्होंने कहा कि टैरिफ और प्रतिबंधों के कारण देशों के पारंपरिक व्यापार और निवेश के रास्तों पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में फंड और सरकारों को पूंजी निवेश के नए रास्ते तलाशने के लिए विभिन्न पक्षों में सीधे संवाद की जरूरत है. इस बैठक में भारत के UPI और ब्राजील के Pix जैसे फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने और केंद्रीय बैंकों की डिजिटल मुद्रा (CBDC) के बीच तालमेल बनाने पर भी चर्चा हो सकती है.