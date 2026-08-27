/भारत की BRICS अध्यक्षता में बड़ा आर्थिक दांव! दिल्ली में 500 से ज्यादा निवेशक, दांव पर 1 ट्रिलियन डॉलर

Key Highlights of iBRICS Summit 2026? भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को एक बड़ा वैश्विक निवेश सम्मेलन होने जा रहा है. इस सम्मेलन में दुनिया के ऐसे सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड और फैमिली ऑफिस शामिल होंगे, जिनके पास कुल मिलाकर करीब 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपये की पूंजी है.
सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टिट्यूट (SWFI) के मुताबिक, यह पहला iBRICS Summit होगा, जो BRICS नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित किया जा रहा है. इसमें 500 से ज्यादा बड़े निवेशक, वित्त मंत्री और कारोबारी नेता हिस्सा लेंगे.
सम्मेलन के दौरान करीब 250 लोगों की बंद कमरे में बैठक होगी, जिसमें डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं में भुगतान और लेनदेन की व्यवस्था पर चर्चा होगी. इसके अलावा, अलग-अलग देशों के बीच बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश की संभावनाओं पर भी बातचीत होगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, 12 सितंबर को 'सॉवरेन कैपिटल कॉम्पैक्ट' नाम के एक प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इस सम्मेलन में कितनी राशि का निवेश होगा या किन परियोजनाओं में पैसा लगाया जाएगा. लेकिन SWFI के चेयरमैन और iBRICS के प्रमुख सह-अध्यक्ष लक्ष्मी नारायणन ने इस बारे में स्थिति कुछ साफ की है.
उन्होंने कहा कि टैरिफ और प्रतिबंधों के कारण देशों के पारंपरिक व्यापार और निवेश के रास्तों पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में फंड और सरकारों को पूंजी निवेश के नए रास्ते तलाशने के लिए विभिन्न पक्षों में सीधे संवाद की जरूरत है. इस बैठक में भारत के UPI और ब्राजील के Pix जैसे फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने और केंद्रीय बैंकों की डिजिटल मुद्रा (CBDC) के बीच तालमेल बनाने पर भी चर्चा हो सकती है.
SWFI का कहना है कि इस सम्मेलन का मकसद BRICS देशों और उनके साझेदार देशों में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल परियोजनाओं के लिए वैश्विक पूंजी को जोड़ना है. बताते चलें कि BRICS की 2026 की अध्यक्षता भारत के पास है. इसी के तहत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा. इसमें BRICS के सदस्य देशों, साझेदार देशों और विशेष आमंत्रित देशों के नेता हिस्सा लेंगे.
भारत ने अपनी अध्यक्षता में हो रहे BRICS सम्मेलन के लिए 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने का विषय चुना है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Humanity First यानी ‘मानवता सर्वोपरि’ के विजन को भी दर्शाता है.