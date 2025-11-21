ट्रेन के AC कोच में मैगी बनाना पड़ा महंगा, महिला पर रेलवे का बड़ा एक्शन, क्या है असली नियम?

India Railway action on Viral Video : एक महिला को ट्रेन में मैगी बनाना भारी पड़ गया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. एक महिला ट्रेन में सफर करते समय इलेक्ट्रिक केतली को ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट में लगाकर मैगी पकाती दिखी थी. यह पूरा दृश्य एक सहयात्री ने रिकॉर्ड किया था और जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आया, लोग इस 'जुगाड़' पर भड़क उठे थे. रेलवे पहले ही ऐसे घरेलू हीटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करने से मना करता है, लेकिन वीडियो में महिला इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आराम से सीट पर बैठकर मैगी बना रही है. इसके बाद रेलवे की तरफ से भी आधिकारिक बयान जारी किया गया था.

वीडियो की पूरी कहानी?

Action is being initiated against the channel and the person concerned. Using electronic kettle inside trains is strictly prohibited.

It is unsafe, illegal, and a punishable offence. It can lead to fire incidence and be disastrous for other passengers also.

May also cause… https://t.co/di9vkxrDLv — Central Railway (@Central_Railway) November 21, 2025

ट्रेन की वीडियो X पर @WokePandemic नाम के हैंडल से 20 नवंबर को पोस्ट किया गया था उन्होंने कैप्शन में सवाल पूछा था, क्या ट्रेन में खाना पकाने वाला वीडियो ठीक है? क्या ये कानूनी रूप से सही है? इसके बाद ये पोस्ट वायरल हो गई थी जिसे 3 लाख 25 हजार व्यूज और दो हजार लाइक्स अब तक मिल चुके थे इस यूजर्स ने रेवले को टैग करते हुए जवाब मांगा और इसे खतरनाक बताया था.

सेंट्रल रेलवे ने क्या कहा?

सेंट्रल रेलवे ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बयान जारी किया है. रेलवे ने बताया, ट्रेनों में इलेक्ट्रॉनिक केतली (Electronic Kettle) का उपयोग करना सख्त प्रतिबंधित है. ये असुरक्षित, अवैध और दंडनीय अपराध है. इससे आग लगने की घटना हो सकती है और अन्य यात्रियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. ये ट्रेन की विद्युत आपूर्ति में बाधा डाल सकता है और AC तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स में खराबी पैदा कर सकता है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे किसी भी खतरनाक व्यवहार से बचें अगर उन्हें ऐसा कोई कार्य होता हुआ दिखाई दे, तो ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें.