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रेलवे का कमाल, बुलेट ट्रेन से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ने पकड़ी 180 किमी/घंटे की रफ्तार, राजधानी-शताब्दी को कड़ी टक्कर

भारतीय रेलवे की सबसे पॉपुलर ट्रेन वंदे भारत ने नया रिकॉर्ड बना लिया है. ट्रेन ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 24, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:56 AM IST
रेलवे का कमाल, बुलेट ट्रेन से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ने पकड़ी 180 किमी/घंटे की रफ्तार, राजधानी-शताब्दी को कड़ी टक्कर

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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