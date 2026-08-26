/राजधानी के बेस किचन में मिला एक्सपायर्ड खाना, रेलवे ने ठोका 10 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?

रेलवे ने वाटर कूलर और प्यूरिफिकेशन सिस्टम की सफाई पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है. कूलर टैंक की अच्छी तरह सफाई, पाइपलाइन और नलों में लीकेज की जांच और वाटर कूलर के आसपास 100 प्रतिशत हाइजीन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. UV/RO सिस्टम के सही तरीके से काम करने की जांच होगी और जहां जरूरत होगी, वहां इन्हें लगाया जाएगा. फिल्टर कैंडल और अन्य उपकरणों की निर्धारित समय पर सर्विसिंग या रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा. इसी तरह वाटर वेंडिंग मशीन में भी सफाई, प्यूरिफिकेशन और क्वालिटी मॉनिटरिंग के उपाय लागू किए जाएंगे, ताकि वहां से मिलने वाला पानी निर्धारित सुरक्षा और स्वच्छता मानकों पर खरा उतरे.