/राजधानी के बेस किचन में मिला एक्सपायर्ड खाना, रेलवे ने ठोका 10 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?

Rajdhani Express : यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर रेलवे ने सख्त रुख अपनाया है. अहमदाबाद रेलवे डिवीजन की रेलवे फूड विजिलेंस फोर्स (RFVF) ने स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस के लिए खाना सप्लाई करने वाली बेस किचन में अचानक निरीक्षण किया है. इस दौरान टीम को बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली. इसे यात्रियों को परोसे जाने के लिए रखा गया था. ये विशेष टीम अहमदाबाद डिवीजन के DRM वेद प्रकाश ने जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत गठित की है. रेलवे के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा नियमों और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
निरीक्षण के दौरान टीम ने कई खाद्य उत्पादों को एक्सपायर्ड पाया. जब्त की गई सामग्री में शामिल हैं:
369 पैकेट एक्सपायर्ड हल्दीराम पोहा
984 पैकेट एक्सपायर्ड हल्दीराम उपमा
24 पैकेट एक्सपायर्ड हल्दीराम छोले मसाला
6 पैकेट एक्सपायर्ड फार्च्यून सूजी
रेलवे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित फूड सर्विस प्रोवाइडर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने साफ किया है कि यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और हाइजीन से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले फूड सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. रेलवे प्रशासन ने दोहराया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. खाने की गुणवत्ता से जुड़े किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा.
राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन के यात्रियों से बेहतर गुणवत्ता और स्वच्छता की उम्मीद की जाती है. ऐसे में बेस किचन में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का मिलना खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है. ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब भारतीय रेलवे पूरे नेटवर्क में स्वच्छता, हाइजीन और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है.
भारतीय रेलवे ने 24 अगस्त 2026 से स्टेशनों पर यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल टैंकों और फिल्टर की सफाई एवं डिसइंफेक्शन का अभियान शुरू किया है. इसके तहत जोनल रेलवे को पानी की पूरी व्यवस्था की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें पानी के स्रोत, फिल्ट्रेशन सिस्टम, ओवरहेड टैंक, PVC टैंक, वाटर बूथ और नल समेत अन्य डिस्पेंसर की जांच शामिल है. पेयजल टैंकों को खाली करने, गाद निकालने, स्क्रब करने और डिसइंफेक्ट करने के साथ-साथ टैंक के कवर, वेंट और ओवरफ्लो प्वाइंट को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय भी किए जाएंगे.
अभियान के दौरान पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों की पहचान कर उन्हें ठीक किया जाएगा. क्षतिग्रस्त टैंक, पाइपलाइन और फिल्टर की मरम्मत या जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला जाएगा. अधिकारी पानी की पाइपलाइनों में लीकेज की भी जांच करेंगे. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीने योग्य और गैर-पीने योग्य पानी की पाइपलाइनों में कोई क्रॉस-कनेक्शन न हो. इससे पानी के दूषित होने और बर्बादी दोनों को रोकने में मदद मिलेगी.
जहां पीने के पानी के लिए हैंडपंप और बोरवेल का इस्तेमाल किया जाता है, वहां भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. जोनल रेलवे को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इन स्रोतों से मिलने वाला पानी किसी तरह के प्रदूषण से मुक्त और पीने योग्य हो.
रेलवे बोर्ड की कार्ययोजना में नियमित वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया है. पानी के सैंपल अलग-अलग स्तरों पर लिए जाएंगे, जिनमें पानी के स्रोत, ट्रीटमेंट के बाद के आउटलेट, टैंक, कूलर, वाटर वेंडिंग मशीन और चुनिंदा नल या वाटर बूथ शामिल हैं. इन सैंपल की फिजिकल, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग की जाएगी. इसके अलावा रोजाना अवशिष्ट क्लोरीन की भी निगरानी होगी, जरूरत पड़ने पर तुरंत दोबारा क्लोरीनेशन या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.
रेलवे ने वाटर कूलर और प्यूरिफिकेशन सिस्टम की सफाई पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है. कूलर टैंक की अच्छी तरह सफाई, पाइपलाइन और नलों में लीकेज की जांच और वाटर कूलर के आसपास 100 प्रतिशत हाइजीन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. UV/RO सिस्टम के सही तरीके से काम करने की जांच होगी और जहां जरूरत होगी, वहां इन्हें लगाया जाएगा. फिल्टर कैंडल और अन्य उपकरणों की निर्धारित समय पर सर्विसिंग या रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा. इसी तरह वाटर वेंडिंग मशीन में भी सफाई, प्यूरिफिकेशन और क्वालिटी मॉनिटरिंग के उपाय लागू किए जाएंगे, ताकि वहां से मिलने वाला पानी निर्धारित सुरक्षा और स्वच्छता मानकों पर खरा उतरे.
रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को नए ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक के निर्माण या पुराने टैंक बदलने से जुड़े स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. विशेष अभियान के दौरान सामने आई कमियों और उनके समाधान की स्टेशनवार रिपोर्ट तैयार कर निगरानी के लिए भेजी जाएगी. ये अभियान रेलवे कॉलोनियों और कार्यस्थलों में मौजूद पेयजल व्यवस्था तक भी लागू होगा.