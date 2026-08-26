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राजधानी के बेस किचन में मिला एक्सपायर्ड खाना, रेलवे ने ठोका 10 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?

अहमदाबाद डिवीजन की रेलवे फूड विजिलेंस टीम ने स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस के लिए खाना तैयार करने वाली बेस किचन में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री पकड़ी, जिसके बाद सर्विस प्रोवाइडर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 26, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:49 PM IST
राजधानी के बेस किचन में मिला एक्सपायर्ड खाना, रेलवे ने ठोका 10 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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