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Hindi Newsबिजनेसरेलवे का सबसे लेटलतीफ प्रोजेक्ट, सिर्फ 274 KM पटरी बिछाने में लग गए 29 साल, ₹3543 करोड़ का खर्च, फिर भी काम अधूरा

रेलवे का सबसे लेटलतीफ प्रोजेक्ट, सिर्फ 274 KM पटरी बिछाने में लग गए 29 साल, ₹3543 करोड़ का खर्च, फिर भी काम अधूरा

Indian Railway Facts:   274 किमी के रेल लाइन को बिछाने के लिए बजट 3543 करोड़ रुपये का खर्च किया गया, लेकिन 29 साल में भी इसे पूरा नहीं किया जा सका. रेलवे के सबसे लेटलतीफ प्रोजेक्ट का खिताब इस रेल प्रोजेक्ट के नाम पर है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 23, 2026, 08:26 PM IST
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रेलवे का सबसे लेटलतीफ प्रोजेक्ट, सिर्फ 274 KM पटरी बिछाने में लग गए 29 साल, ₹3543 करोड़ का खर्च, फिर भी काम अधूरा

Indian Railway Most Delayed Project: ट्रेनों की लेटलतीफी के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा और कई बार झेला भी होगा, लेकिन आज बात ट्रेनों की देरी की नहीं बल्कि रेलवे के सबसे लेटलतीफ प्रोजेक्ट्स की होगी. रेलवे का वो प्रोजेक्ट, जिसे पूरा करने में 29 सालों का लंबा वक्त लग गया, करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ.  Infrastructure and Project Monitoring Division (IPMD) के डेटा के मुताबिक महबूबनगर-मुनिरबाद रेल प्रोजेक्ट रेलवे का सबसे डिटे प्रोजेक्ट रहा है. 

रेलवे का सबसे लेटलतीफ प्रोजेक्ट 

रेलवे के सबसे डिले प्रोजेक्ट का खिताब Muneerabad-Mahaboobnagar Rail Project के नाम पर है. तेलगांना को कर्नाटक से जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट को साल 1997 में मंजूरी मिली थी, लेकिन बीते 29 साल से इस रेल परियोजना को पूरा नहीं  जा सका है. तेलंगाना के महबूबनगर से कर्नाटक के मुनिरबाद, जिसे हुलिगी भी कहा जाता है के बीच इस रेल लाइन को मंजूरी मिली थी.  1997 में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने इस लाइन को हरी झंडी दिखाई गई थी, लेकिन आज तक ये रेल प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है.  

कितना खुला, कितना अभी बाकी  

लंबे इंतजार के वजह से रेल लाइन के कुछ हिस्से को खोल दिया गया. 246 km के हिस्से पर पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती है, जबकि  सिंधानूर से रायचूर के बीच अभी काम बाकी है.  274 किमी के रेल लाइनमें देरी की वजह के पीछे कई कारण हैं.  भूमि अधिग्रहण में देरी, ग्रीन लैंड परमिशन, भौगोलिक संरचना जैसे कई फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में सालों की देरी हो रही है.   

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कितना हुआ खर्च 

खर्च की बात करें तो 274 किमी के रेल लाइन को बिछाने के लिए बजट 3543 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस रेल लाइन को पांच खंडों में बनाया जा रहा है, जिसमें  देवारकाद्र - कृष्णा, देवारकाद्र - जैकलेर, जैकलेर - मकथल, मकथल - मगनूर, और मगनूर - कृष्णा खंड है. इनमें से  देवारकाद्र से जैकलेर के बीच का हिस्सा साल 2017 में पूरा हो गया. मगनूर से कृष्णा के बीच की लाइन साल 2023 में पूरी हो गई. वहीं कृष्णा से मगनूर लाइन अक्टूबर 2023 में पूरा हो चुका है, बाकी बचे हिस्से को साल 2025 में पूरा किया गा. इस रेल लाइन को पूरा करने में सालों की लेट लतीफी इक इतिहास बन गई.  

पढ़ें- 7 डिब्बे और सिर्फ 20 यात्री...दुनिया की इकलौती 7 स्टार ट्रेन,जिसमें पैसे से नहीं किस्मत से मिलती है टिकट, करोड़पति भी रह जाते मुंह ताकते

 

जम्मू-कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना

जम्मू-कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना को पूरा करने में 20 साल का वक्त लग गया. साल 2002 में इस परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई थी. साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई. इस रेल लाइन ने कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल के जरिए जोड़ दिया है. इस रेल लाइन पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेल ब्रिज चिनाब भी स्थिर है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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